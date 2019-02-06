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2020 Audi TT RS Coupe ve Roadster tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl standart Audi TT modeline gelen makyaj güncellemesi şimdi TT RS Coupe ve Roadster modellerine de geldi. 2020 Audi TT RS Coupe ve Roadster'ın özellikleri ve fiyatı haberimizde:
3 ay
3,5b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Audi TT RS Coupe ve Roadster tanıtıldı
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Geçtiğimiz yıl 20. yıla özel makyaj operasyonundan geçirilen Audi TT’nin ardından Audi TT RS Coupe ve Roadster modellerine de beklenen güncelleme geldi. Tasarım alanında hafif değişimler barındıran modellerin ön tamponundaki daha büyük hava girişleri ve yeni arka spoiler dikkat çekiyor.

2020 Audi TT RS Coupe ve Roadster modellerinde LED farlar standart olarak sunulurken, matrix LED farlar ve OLED geri vites lambaları da opsiyon listesinde yer alıyor. Yeni TT RS’te modele özel Kyalami Green, Pulse Orange ve Turbo Blue dahil sekiz farklı gövde rengi bulunuyor. Ayrıca yeni modeller Mat Alüminyum ve Parlak Siyah adı verilen stil paketleriyle de özelleştirilebiliyor. Bu paketler, aracın ön lipini, arka spoiler’ını, RS logolarını ve Audi logosunu daha belirgin hale getiriyor.

2020 Audi TT RS Coupe ve Roadster modellerinin kabininde yeni RS Design paketinin getirdiği kırmızı ve mavi trimler mevcut. Opsiyonel olarak sunulan MMI Navigation Plus’ta sesli komut ve kablosuz bağlantı noktası gibi özellikler sunuluyor. 12.3 inç boyutunda Virtual Cockpit sürücü ekranından aracın lastik basıncı ve tork dahil pek çok bilgi görüntülenebiliyor. Aracında müzik dinlemeyi sevenler için de Bang & Olufsen imzali 680 watt ses sistemi kullanılıyor.

Kaputun altında değişim yok 

2020 Audi TT RS modellerinin kaputunun altında ise herhangi bir değişim yok. 2.5 litre beş silindirli ünite 400 beygir güç ve 480 Nm tork üretmeye devam ediyor. Üretilen güç 7 ileri S-Tronic şanzıman ve Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi vasıtasıyla tüm tekerleklere aktarılıyor. 2020 Audi TT RS modelleri bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlıyor. Müşteriler dilerse 250 km/s ile sınırlanan maksimum hızı 280 km/s’e kadar yükseltebiliyor.

Makyajlı 2020 Audi TT RS Coupe ve Roadster modelleri için Avrupa’daki ön siparişler 7 Şubat tarihinde açılacak. Almanya’daki başlangıç fiyatları Coupe için 67 bin 700 euro, Roadster için de 70 bin 500 euro olarak belirlenmiş. İlk teslimatların Nisan-Mayıs aylarında başlaması bekleniyor.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/compact-sports-cars-in-peak-form-the-new-audi-tt-rs-coupe-and-the-new-audi-tt-rs-roadster-11277 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheNewAtilla 3 ay
Ön tarafı spor arabaya hiç yakışmıyor
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majesturk 3 ay
İnternetten arabalara bakıyoruz sürekli ama alamıyoruz, e madem alamıyacaz, buna bakalımda bunu alamamış olalım bari...
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aycibin 3 ay
bu güce ve aktarmaya nurburgring'de 7:35 çıkarmasını beklerim
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iquique 3 ay
hayaller TT RS, gerçekler Toro S

alamanya bizi gısganıyo.
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ARTHUR. 3 ay
minimum fiyatı 1 milyon olur türkiyede, bence bunların paylaşılmaması lazım forumda kaç kişi okumaktan öteye gidebilirki :D
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MHEC 3 ay
Güzel araba.
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S.Vettel 3 ay
Araç iyi hoş görünüyorda bunun tts quattrosu ile otopark.com istanbul parka çıkmıştı bu kadar önden açılan dandik bir araba görmedim.
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