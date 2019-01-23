2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman

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ABD merkezli üretici, Avrupa’da satışa sunacağı makyajlı 2019 Ford Ranger’la gelen yenilikleri bugün ortaya çıkardı. Haziran ayı gibi satışa sunulması beklenen 2019 Ford Ranger yeni bir motora sahip, yakıt konusunda daha verimli ve sürücü asistan sistemleriyle dolu bir model olarak karşımıza çıkıyor.

2019 Ford Ranger’ın kaputunun altında artık şirketin 2.0 litre EcoBlue dört silindirli dizel motoru bulunuyor. 10 ileri otomatik şanzımanla eşlendiği zaman %9 daha fazla yakıt verimliliği sunan motorda üç farklı güç çıkışı bulunuyor. Sadece manuel şanzımanla tercih edilebilen 128 beygir güç ve 340 Nm tork üreten motor giriş seviyesini oluştururken, bir üst versiyonda 167 beygir güç ve 420 Nm tork üreten motor bulunuyor.

En tepedeki versiyonun çekme kapasitesi 3,500 kg

2019 model yılıyla birlikte şimdiki Ford Ranger’da bulunan 3.2 litre TDCi motorun yerini de söz konusu EcoBlue motorun Bi-Turbo versiyonu alıyor. Serinin en üstünde yer alan bu modelde 210 beygir güç ve 500 Nm tork bulunuyor. Eski üniteye kıyasla 13 beygir güç ve 30 Nm tork artışı yaşanan versiyonun 3,500 kg çekme kapasitesine ve 1,252 kg yük kapasitesine sahip olduğu söyleniyor.

2019 Ford Ranger’ın tüm versiyonlarında dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. ABD merkezli üretici, 29 derece yaklaşma ve 21 derece uzaklaşma açılarına sahip 2019 Ford Ranger’ın sınıfının en yetenekli offroad aracı olduğunu söylüyor. Yerden yüksekliği 230 mm olan 2019 Ford Ranger’ın 80 cm derinliğindeki sulardan geçebildiği de verilen bilgiler arasında.

Sürücü asistanları ve diğer teknolojiler

2019 Ford Ranger, konu sürücü asistanlarına geldiğinde de oldukça donanımlı bir araç. Zira ABD merkezli üretici yaya algılama ve akıllı hız sabitleme özelliğine sahip ön çarpışma asistanının bu sınıfta ilk kez 2019 Ford Ranger ile birlikte standart donanım olarak sunulduğunu söylüyor. Aktif park asistanı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme ve trafik işaretlerini algılama gibi özellikler de diğer teknolojik ekipmanlar arasında yer alıyor.

Makyajla birlikte gelen kozmetik yenilikler arasında yeniden elden geçirilen tampon, yeni ızgara, ve yeni renk seçenekleri bulunuyor. Yüksek donanım seviyelerinde ayrıca xenon farlar ve LED gündüz farları mevcut. 2019 Ford Ranger’ın Limited versiyonunda 17 inç alaşım jantlar ve siyah deri koltuklar özel olarak sunuluyor. Yeni Ranger’da Ford’un KeyFree sistemi ve start/stop düğmesine de yer veriliyor. Araçtaki bilgi-eğlence görevini ise Apple Car Play ve Android Auto desteğine ve 8 inçlik ekrana sahip SYNC3 üstleniyor.

2019 Ford Ranger’ın Avrupa satışlarına bu yılın ortalarından itibaren başlanacağı söyleniyor. Aracın fiyatı henüz belli değil. Güncel Ford Ranger’ın fiyatı ocak ayına özel ÖTV kampanyasıyla birlikte 149 bin 755 TL’den başlıyor.

http://ranger.fordpresskits.com/