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2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman

Makyajlı 2019 Ford Ranger'ın Avrupa'da satılacak versiyonun detayları ortaya çıktı. Sürücü asistanları arttırılan aracın offroad yeteneği de iyileştirilmiş. İşte 2019 Ford Ranger'ın özellikleri:
3 ay
9,1b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman
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ABD merkezli üretici, Avrupa’da satışa sunacağı makyajlı 2019 Ford Ranger’la gelen yenilikleri bugün ortaya çıkardı. Haziran ayı gibi satışa sunulması beklenen 2019 Ford Ranger yeni bir motora sahip, yakıt konusunda daha verimli ve sürücü asistan sistemleriyle dolu bir model olarak karşımıza çıkıyor.

2019 Ford Ranger’ın kaputunun altında artık şirketin 2.0 litre EcoBlue dört silindirli dizel motoru bulunuyor. 10 ileri otomatik şanzımanla eşlendiği zaman %9 daha fazla yakıt verimliliği sunan motorda üç farklı güç çıkışı bulunuyor. Sadece manuel şanzımanla tercih edilebilen 128 beygir güç ve 340 Nm tork üreten motor giriş seviyesini oluştururken, bir üst versiyonda 167 beygir güç ve 420 Nm tork üreten motor bulunuyor.

En tepedeki versiyonun çekme kapasitesi 3,500 kg 

2019 model yılıyla birlikte şimdiki Ford Ranger’da bulunan 3.2 litre TDCi motorun yerini de söz konusu EcoBlue motorun Bi-Turbo versiyonu alıyor. Serinin en üstünde yer alan bu modelde 210 beygir güç ve 500 Nm tork bulunuyor. Eski üniteye kıyasla 13 beygir güç ve 30 Nm tork artışı yaşanan versiyonun 3,500 kg çekme kapasitesine ve 1,252 kg yük kapasitesine sahip olduğu söyleniyor.

2019 Ford Ranger’ın tüm versiyonlarında dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. ABD merkezli üretici, 29 derece yaklaşma ve 21 derece uzaklaşma açılarına sahip 2019 Ford Ranger’ın sınıfının en yetenekli offroad aracı olduğunu söylüyor. Yerden yüksekliği 230 mm olan 2019 Ford Ranger’ın 80 cm derinliğindeki sulardan geçebildiği de verilen bilgiler arasında.

Sürücü asistanları ve diğer teknolojiler 

2019 Ford Ranger, konu sürücü asistanlarına geldiğinde de oldukça donanımlı bir araç. Zira ABD merkezli üretici yaya algılama ve akıllı hız sabitleme özelliğine sahip ön çarpışma asistanının bu sınıfta ilk kez 2019 Ford Ranger ile birlikte standart donanım olarak sunulduğunu söylüyor. Aktif park asistanı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme ve trafik işaretlerini algılama gibi özellikler de diğer teknolojik ekipmanlar arasında yer alıyor.

Makyajla birlikte gelen kozmetik yenilikler arasında yeniden elden geçirilen tampon, yeni ızgara, ve yeni renk seçenekleri bulunuyor. Yüksek donanım seviyelerinde ayrıca xenon farlar ve LED gündüz farları mevcut. 2019 Ford Ranger’ın Limited versiyonunda 17 inç alaşım jantlar ve siyah deri koltuklar özel olarak sunuluyor. Yeni Ranger’da Ford’un KeyFree sistemi ve start/stop düğmesine de yer veriliyor. Araçtaki bilgi-eğlence görevini ise Apple Car Play ve Android Auto desteğine ve 8 inçlik ekrana sahip SYNC3 üstleniyor.

2019 Ford Ranger’ın Avrupa satışlarına bu yılın ortalarından itibaren başlanacağı söyleniyor. Aracın fiyatı henüz belli değil. Güncel Ford Ranger’ın fiyatı ocak ayına özel ÖTV kampanyasıyla birlikte 149 bin 755 TL’den başlıyor.


http://ranger.fordpresskits.com/ Yorum Yaz
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Musty3535123 3 ay en beğenilen
vitesi kendi attığından sorun yok :D otomatikse fazla vites iyidir, ekonomik gider.
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sniper23 3 ay Erasmus78
Avrupa'nın dar sokaklarında o arabayı yürütmen zor. Zaten araba kamyon sınıfına girdiği için çoğu yere de sokamassın.
Ama ABD gibi çok büyük ülkelerde böyle bir dert yok. Zaten o yüzden oralarda kullanılıyor.
Avrupa'nın dar sokaklarında o arabayı yürütmen zor. Zaten araba kamyon sınıfına girdiği için çoğu yere de sokamassın.Ama ABD gibi çok büyük ülkelerde böyl...
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HanDar05 3 ay
Vites sayısına takılanları anlamak zor neden sanki vitesleri manuel kendiniz atıyomuşsunuz gibi konuşuyosunuz
Araba otomatik vites isterse 15 vitesli olsun kendi kendine ayarlar zaten onu.
5 ileri bir pick up kullanıyorum ve son vitesin dişli oranının yetersiz olması sebebiyle 100 km hızı geçince kafa ütülüyor.Az vitesli olup böyle olsa daha mı iyi yani
Vites sayısına takılanları anlamak zor neden sanki vitesleri manuel kendiniz atıyomuşsunuz gibi konuşuyosunuzAraba otomatik vites isterse 15 vites...
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quxall 3 ay
Otosan çalınabilecek tüm donanımları çaldığı için pek heyecanlandırmıyor artık ranger.
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froster2006 3 ay
Navaranin yaninda geride kalan bir arac ki birde fiyat yuksek ve hacmine gorede performansi zayif ve konfor arac dolmadikca yanindan gecemez.
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taharetmusluğu_ 3 ay
Değişiklik görebilen varmı ön taraf dışında
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mbsahan 3 ay
Ford Türkiye daha önce yaptığı gb difransiyel kilidi gb offroad aracında olmazsa olmaz bazı özellikleri eksiltmeden aracı satışa sunarsa 2.000 cc nin MTV avantajından dolayı iyi satış rakamları elde eder.
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Jackal78 3 ay mbsahan
Ben de öyle düşünmüştüm ama ; Devletimizin motor gücüne göre getireceği ek vergi ile (yeni MTV-ÖTV düzenlemesi) bir şey değişmeyecek sanırım.
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Blitz 3 ay
10, 15, 20 Vites... kendi değiştiriyorsa problem yok, avantajı çok. CVT şanzımanlarda da sabit dişli oranları yok. Aslında teorik olarak sonsuz vitesli de denebilir CVT'ler için :)
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Erasmus78 3 ay
F serisi neden TR'ye gelmez, hatta TR'yi geçtim neden Avrupa'ya gelmez aklım almıyor. En azından F150
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Cryin 3 ay Erasmus78
raptora aşığım
1 Yanıt Yanıtla +1
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sniper23 3 ay Erasmus78
Avrupa'nın dar sokaklarında o arabayı yürütmen zor. Zaten araba kamyon sınıfına girdiği için çoğu yere de sokamassın.
Ama ABD gibi çok büyük ülkelerde böyle bir dert yok. Zaten o yüzden oralarda kullanılıyor.
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Grande-Punto 3 ay Erasmus78
f serisi Türkiyeye gelse 800-900 bin tl civaralrında gezer fiyatı.Bence dahada fazla.Satmaz, getirilmez.
jeep Wrangler Rubicon Amerikada f lere göre daha ucuz.Ona rağmen fiyatı 800 bin tl leri buldu(45 bin dolar cıvarında en dolusu abd de).Artık getirilmiyor zaten.F150 Raptor bir milyon tl nin üstünde. abd de 70-80 bin dolarlık araba.
Dusunun adamlar 50 bin tl ye bizim 800 bin tl verip alabileceğimiz arabalara biniyorlar.
sahibinden.com/...
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HanDar05 3 ay
Vites sayısına takılanları anlamak zor neden sanki vitesleri manuel kendiniz atıyomuşsunuz gibi konuşuyosunuz
Araba otomatik vites isterse 15 vitesli olsun kendi kendine ayarlar zaten onu.
5 ileri bir pick up kullanıyorum ve son vitesin dişli oranının yetersiz olması sebebiyle 100 km hızı geçince kafa ütülüyor.Az vitesli olup böyle olsa daha mı iyi yani
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_bluescream_ 3 ay
fazla vites iyidir, pickuplarda iyi oluyor 14 yıldır pickup kullanıyoruz, vites eksikliği hep problem, hem yakıt ekonomisi açısından iyidir
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cokbaska 3 ay
Opsiyonel kasa üstüne güzel bişiy yapsalar , suv gibi görünse çok iyi olmaz mı?
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drjacob 3 ay
eski tasarımdı sanırım , önünde kocaman FORD yazıyordu o daha alımlı görünüyordu
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Cryin 3 ay drjacob
o modifikasyon raptordan esinlenerek yapıyorlardı
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