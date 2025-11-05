Giriş
    Araçlardaki Google Haritalar'a şerit algılama özelliği geliyor

    Google yerleşik sistemli araçlarda yer alan Google Haritalar'a “canlı şerit rehberliği" özelliği geliyor. Bu sayede, araç şeritleri algılayarak navigasyonu ona göre ayarlayacak.

    Araçlardaki Google Haritalar'a şerit algılama özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Yakında, Google yerleşik sistemli araçlarda yer alan Google Haritalar'a “canlı şerit rehberliği" (live lane guidance) isimli bir özellik eklenecek. Adından da anlaşılacağı üzere bu özellik, navigasyonu aracınızın hangi şeritte olduğuna göre uyarlayacak. Örneğin, sol şeritteyken çıkışınız sağda bulunuyorsa, sistem bunu algılayacak ve sesli ile görsel uyarılarla şerit değiştirmeniz gerektiğini bildirecek. 

    Araç kamerası ve yapay zeka yardımıyla şeritler tespit ediliyor

    Bu özelliğin arkasındaki teknoloji oldukça dikkat çekici. Araçtaki ön kamerayla tespit edilen şerit çizgileri ve yol tabelaları, yapay zeka tarafından analiz edilip gerçek zamanlı olarak Haritalar uygulamasına entegre ediliyor. Böylece sürüş sırasında kişiye özel yönlendirmeler sağlanıyor. Özellikle yabancı olunan yollarda yanlış dönüşleri önlemeye yardımcı olması açısından faydalı bir özellik olacak.

    Google’ın açıklamasına göre, bu özellik önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacak. Polestar 4, Google'ın bu özelliği entegre ettiği ilk araç olacak. Ancak başlangıçta yalnızca ABD ve İsveç’teki modellerde kullanılabilecek. Google, daha fazla yol türü ve araç markasıyla iş birliği yaparak özelliği genişletmeyi planlıyor.

