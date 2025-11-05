Araçlardaki Google Haritalar'a şerit algılama özelliği geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yakında, Google yerleşik sistemli araçlarda yer alan Google Haritalar'a “canlı şerit rehberliği" (live lane guidance) isimli bir özellik eklenecek. Adından da anlaşılacağı üzere bu özellik, navigasyonu aracınızın hangi şeritte olduğuna göre uyarlayacak. Örneğin, sol şeritteyken çıkışınız sağda bulunuyorsa, sistem bunu algılayacak ve sesli ile görsel uyarılarla şerit değiştirmeniz gerektiğini bildirecek.

Araç kamerası ve yapay zeka yardımıyla şeritler tespit ediliyor

Bu özelliğin arkasındaki teknoloji oldukça dikkat çekici. Araçtaki ön kamerayla tespit edilen şerit çizgileri ve yol tabelaları, yapay zeka tarafından analiz edilip gerçek zamanlı olarak Haritalar uygulamasına entegre ediliyor. Böylece sürüş sırasında kişiye özel yönlendirmeler sağlanıyor. Özellikle yabancı olunan yollarda yanlış dönüşleri önlemeye yardımcı olması açısından faydalı bir özellik olacak.

Google’ın açıklamasına göre, bu özellik önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacak. Polestar 4, Google'ın bu özelliği entegre ettiği ilk araç olacak. Ancak başlangıçta yalnızca ABD ve İsveç’teki modellerde kullanılabilecek. Google, daha fazla yol türü ve araç markasıyla iş birliği yaparak özelliği genişletmeyi planlıyor.

