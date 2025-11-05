Araçlardaki Google Haritalar'a şerit algılama özelliği geliyor

Araç kamerası ve yapay zeka yardımıyla şeritler tespit ediliyor
Bu özelliğin arkasındaki teknoloji oldukça dikkat çekici. Araçtaki ön kamerayla tespit edilen şerit çizgileri ve yol tabelaları, yapay zeka tarafından analiz edilip gerçek zamanlı olarak Haritalar uygulamasına entegre ediliyor. Böylece sürüş sırasında kişiye özel yönlendirmeler sağlanıyor. Özellikle yabancı olunan yollarda yanlış dönüşleri önlemeye yardımcı olması açısından faydalı bir özellik olacak.
Google'ın açıklamasına göre, bu özellik önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacak. Polestar 4, Google'ın bu özelliği entegre ettiği ilk araç olacak. Ancak başlangıçta yalnızca ABD ve İsveç'teki modellerde kullanılabilecek. Google, daha fazla yol türü ve araç markasıyla iş birliği yaparak özelliği genişletmeyi planlıyor.