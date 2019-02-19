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2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu

2019 Mazda 3'ün Avrupa lansmanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapıldı. Motor seçenekleri açıklanan aracın kaputunun altında bir dizel iki de benzinli motor bulunacak. Detaylar haberimizde...
3 ay
5,9b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu
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Geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2019 Mazda 3’ün Avrupa lansmanı Portekiz’in başkenti Lizbon’un en güzel manzaralı yollarında yapıldı. Böylece Avrupa’da satılacak yeni Mazda 3’ün motorları da detaylı bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Japon üretici bu detaylarla birlikte 2019 Mazda 3’ün tüm hatlarını gözler önüne seren devasa bir fotoğraf galerisi de yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre 2019 Mazda 3 Avrupa’da iki benzinli bir de dizel motorla satışa sunulacak. Bir önceki jenerasyonda bulunan 1.5 litre ve 2.2 litrelik dizel motorların yerini yeni 1.8 litre Skyactiv-D turbo dizel motora alacak. 4,000 dev/dak’da 116 beygir güç üreten bu motor, 1,600 – 2,600 dev/dak arasında 270 Nm tork sunacak. Yeni dizel motorunu ekonomi şampiyonu olarak nitelendiren marka, karma yakıt tüketimini 4.7 lt / 100 km ve CO2 salınımını 130 g/km olarak açıkladı.

Türkiye'de 1.5 SkyActiv-G seçeneğine devam 

Motor gamının benzinli tarafındaki Skyactiv-G 2.0 litrelik atmosferik motor 6,000 dev/dak’da 120 beygir güç ve 4,000 dev/dak’da 213 Nm tork üretecek. Mazda’nın M Hybrid adındaki yeni 24V hafif hibrit sistemi ve silindir kapama teknolojisinden yararlanan benzinli motor, bu sayede daha gelişmiş yakıt ekonomisi ve düşük egzoz emisyonuna sahip olacak. Mazda, WLTP verilerine göre bu motorun karma yakıt tüketimini 6.0 lt / 100 km, CO2 salınımını ise 136 g/km olarak belirtti. Ayrıca Türkiye’de 1.5 litrelik SkyActiv-G seçeneği sunulmaya devam edecek.

Motorlar hafif hibrit sistemiyle daha verimli 

Japon üreticinin çok konuşulan Skyactiv-X motoru da 2019 Mazda 3 ile birlikte sunulacak fakat bu motorun verileri henüz açıklanmadı. Öte yandan, 2019’un sonuna doğru seriye eklenecek “Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi” özelliğine sahip motorun 181 beygir güç ve 222 Nm tork değerine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca 24V hafif hibrit sistemin bu motorda da kullanılacağı gelen bilgiler arasında. SkyActiv-X’in sahip olduğu özellik sayesinde dizellerin verimliliği ile yarışacağı söyleniyor.

2019 Mazda 3’ün standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla eşlenen tüm motorlarında 6 ileri otomatik şanzıman tercih edilebiliyor. SkyActiv-X’in hatchback versiyonda i-Activ adındaki dört tekerlekten çekiş opsiyonuna sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca tüm modellerde Mazda’nın G-Vectoring Control Plus özelliğinin standart olarak sunulacağı da Avrupa lansmanında ortaya çıkan detaylar arasında.


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darkhair 3 ay en beğenilen
motor gücü, 1999 megane 1.9 dti ile kapışıyor
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Sadece Sürücü 2 ay
Ne kadar boş yorumlar var.
yolda bırakan dikiş tutmayan ve sanayide her ustanın uzak durduğu ve şu mazdanın 2 katı yakan 1.9dci ile karşılaştıran mı ararsın.
2lt motordan 120bg mi olur diyeni ararsın... 2lt motorun kaç yaktığına baktın mı? 1.4tsi alıp turbo ile uğraşacağına 2lt motordan 213nm rafineri tork alıp turbosuz atmosferik keyfi yaşıyorsun. Adamın amacı downsizing yerine büyük motordan güzel tork ve yakıt ekonomisi elde etmek.
WLTP ile 4.7lt yakan dizel bir japon gerçek kullanımda da o kadar yakar. Sonra gidip bi fransızların veya avrupalıların 1.6dizel dengi arabasına bakalım fabrika verisi 3.5-4.5lt olur. pompada 5.5-6lt

Ülke teknolojileri kahvede bi şey yarıştıracak kadar bilen cahil dolu...
Ülkedeki vergi sistemi saçma olmasa 2lt benzinli mazda 3 alırdım. Çünkü kırılan piston, bozulan turbo arızalanan saçma sapan bir aksamı olmayacak 210nm tork ile keyifli sürüş verecek ve bir TSI kadar yakacak. Neyse 2lt motor o kadar az mı yakarcılar damlar. Adamlar sizin için üretmiyor zaten merak etmeyin avrupada c sınıfında tatlı tatlı satılıyor, amerikada da amerikaya özgü motorlarla satılıyor. Türkiye çok da umurlarında değil çünkü araba kültürümüz yok
Ne kadar boş yorumlar var.yolda bırakan dikiş tutmayan ve sanayide her ustanın uzak durduğu ve şu mazdanın 2 katı yakan 1.9dci ile karşılaştıran mı ararsın...
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Alisilin07 3 ay Fade to Black
0.2 lt için 2 katı vergi demek.
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ogameci 2 hf.
mazda ya mesaj attım
yeni kasa mazda 3 ne zaman gelecek diye
gelince sosyal medyadan bildireceğiz dendi
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individual 2 ay
Tasarım paris, motorlar şırnak.
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ogameci 2 ay individual
erdoğan türkiyeyi 1500cc mahkumu yapmıştır
usa da 2000-2500cc modeller var
not: chp li değilim
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Sadece Sürücü 2 ay
Ne kadar boş yorumlar var.
yolda bırakan dikiş tutmayan ve sanayide her ustanın uzak durduğu ve şu mazdanın 2 katı yakan 1.9dci ile karşılaştıran mı ararsın.
2lt motordan 120bg mi olur diyeni ararsın... 2lt motorun kaç yaktığına baktın mı? 1.4tsi alıp turbo ile uğraşacağına 2lt motordan 213nm rafineri tork alıp turbosuz atmosferik keyfi yaşıyorsun. Adamın amacı downsizing yerine büyük motordan güzel tork ve yakıt ekonomisi elde etmek.
WLTP ile 4.7lt yakan dizel bir japon gerçek kullanımda da o kadar yakar. Sonra gidip bi fransızların veya avrupalıların 1.6dizel dengi arabasına bakalım fabrika verisi 3.5-4.5lt olur. pompada 5.5-6lt

Ülke teknolojileri kahvede bi şey yarıştıracak kadar bilen cahil dolu...
Ülkedeki vergi sistemi saçma olmasa 2lt benzinli mazda 3 alırdım. Çünkü kırılan piston, bozulan turbo arızalanan saçma sapan bir aksamı olmayacak 210nm tork ile keyifli sürüş verecek ve bir TSI kadar yakacak. Neyse 2lt motor o kadar az mı yakarcılar damlar. Adamlar sizin için üretmiyor zaten merak etmeyin avrupada c sınıfında tatlı tatlı satılıyor, amerikada da amerikaya özgü motorlarla satılıyor. Türkiye çok da umurlarında değil çünkü araba kültürümüz yok
1 Yanıt Yanıtla +12
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Suzuyâ 2 ay Sadece Sürücü
Cevap verme gereği bile duymamıştım ben, boş ver anlamazlar.
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evil2302 2 ay
Her yönüyle ucuz kondom kurbanı
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arekamint 2 ay
aslında güzel araba ama ülkemizde bir türlü istikrar sağlamadı. Alan insan acaba zarar eder miyim diye düşünüyor hala.
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gitarist308 3 ay
Bitmedi su japonlarin turbo dusmanligi. 180bg guce 220 nm tork nedir arkadas? 1.4 140hp tsi motorlar 250nm uretiyor artik. Kaldi ki cok sesli calisan bir motor skyactiv x testlerde gordugumuz uzere. Bir ton yalitim malzemesi konulmak zorunda kaliyor. Neden arkadas neden? Koy su turboyu rahat rahat japon arabasi alalim. Nedir bu inat?
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ensei 3 ay

gitarist308
Bitmedi su japonlarin turbo dusmanligi. 180bg guce 220 nm tork nedir arkadas? 1.4 140hp tsi motorlar 250nm uretiyor artik. Kaldi ki cok sesli calisan bir motor skyactiv x testlerde gordugumuz uzere. Bir ton yalitim malzemesi konulmak zorunda kaliyor. Neden arkadas neden? Koy su turboyu rahat rahat japon arabasi alalim. Nedir bu inat?

220 nm torkun sebebi cvt şanzıman hocam. 6 ileri düz türkiye ye getirilmedi. Düz vites olan aracın da torku 20~30 nm daha fazla.
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SuperchargerrEgeaa 3 ay gitarist308
Öyle deme şimdi çıkıp hede höde japonu 1990da turbo koydu, japonlar sorunsuz diyenler seni taşlamaya başlarlar
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fantomasds 3 ay
Üstelik sadece bir nehirdeki rakam bu.
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fantomasds 3 ay
Hem tutulmuyor hemde teknik değerleri kötü. Az yaksın diye oldu olacak 2000 motor 100 hp yapsınlar 80li yılların verileri.
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207m 3 ay
Mazda bu motorlarla Avrupa' da nal toplar. 1.8 dizel 120 hp 270 tork nedir yahu ?
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Insigniaa 3 ay
Motorlar çöp
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