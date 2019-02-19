2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu

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Geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2019 Mazda 3’ün Avrupa lansmanı Portekiz’in başkenti Lizbon’un en güzel manzaralı yollarında yapıldı. Böylece Avrupa’da satılacak yeni Mazda 3’ün motorları da detaylı bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Japon üretici bu detaylarla birlikte 2019 Mazda 3’ün tüm hatlarını gözler önüne seren devasa bir fotoğraf galerisi de yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre 2019 Mazda 3 Avrupa’da iki benzinli bir de dizel motorla satışa sunulacak. Bir önceki jenerasyonda bulunan 1.5 litre ve 2.2 litrelik dizel motorların yerini yeni 1.8 litre Skyactiv-D turbo dizel motora alacak. 4,000 dev/dak’da 116 beygir güç üreten bu motor, 1,600 – 2,600 dev/dak arasında 270 Nm tork sunacak. Yeni dizel motorunu ekonomi şampiyonu olarak nitelendiren marka, karma yakıt tüketimini 4.7 lt / 100 km ve CO2 salınımını 130 g/km olarak açıkladı.

Türkiye'de 1.5 SkyActiv-G seçeneğine devam

Motor gamının benzinli tarafındaki Skyactiv-G 2.0 litrelik atmosferik motor 6,000 dev/dak’da 120 beygir güç ve 4,000 dev/dak’da 213 Nm tork üretecek. Mazda’nın M Hybrid adındaki yeni 24V hafif hibrit sistemi ve silindir kapama teknolojisinden yararlanan benzinli motor, bu sayede daha gelişmiş yakıt ekonomisi ve düşük egzoz emisyonuna sahip olacak. Mazda, WLTP verilerine göre bu motorun karma yakıt tüketimini 6.0 lt / 100 km, CO2 salınımını ise 136 g/km olarak belirtti. Ayrıca Türkiye’de 1.5 litrelik SkyActiv-G seçeneği sunulmaya devam edecek.

Motorlar hafif hibrit sistemiyle daha verimli

Japon üreticinin çok konuşulan Skyactiv-X motoru da 2019 Mazda 3 ile birlikte sunulacak fakat bu motorun verileri henüz açıklanmadı. Öte yandan, 2019’un sonuna doğru seriye eklenecek “Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi” özelliğine sahip motorun 181 beygir güç ve 222 Nm tork değerine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca 24V hafif hibrit sistemin bu motorda da kullanılacağı gelen bilgiler arasında. SkyActiv-X’in sahip olduğu özellik sayesinde dizellerin verimliliği ile yarışacağı söyleniyor.

2019 Mazda 3’ün standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla eşlenen tüm motorlarında 6 ileri otomatik şanzıman tercih edilebiliyor. SkyActiv-X’in hatchback versiyonda i-Activ adındaki dört tekerlekten çekiş opsiyonuna sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca tüm modellerde Mazda’nın G-Vectoring Control Plus özelliğinin standart olarak sunulacağı da Avrupa lansmanında ortaya çıkan detaylar arasında.