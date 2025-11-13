Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teradar, LiDAR ve radarı geride bırakan sensör geliştiriyor

    Teradar, LiDAR ve radar teknolojilerini birleştiren terahertz tabanlı sensörüyle dikkat çekti. Şirket 2028’de otomobillere entegre edilecek sistemi ticarileştirmeye hazırlanıyor.

    Teradar, LiDAR ve radarı geride bırakan sensör geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli teknoloji girişimi Teradar, otomotiv sensör teknolojisini kökten değiştirebilecek iddialı bir yenilik üzerinde çalışıyor. Şirket, LiDAR ve radar sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştiren terahertz tabanlı katı hal sensörü geliştirmesiyle dikkat çekiyor.

    Girişimin kurucu ortağı ve CEO’su Matt Carey, birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları bu sensörün elektromanyetik spektrumun mikrodalgalar ile kızılötesi arasındaki terahertz bandını kullandığını belirtiyor. Bu teknoloji, radar sensörlerinin yağmur ve sis gibi koşullarda bile çalışabilme avantajını, LiDAR sistemlerinin yüksek çözünürlüğüyle birleştiriyor. Üstelik tüm bunları, hareketli parça içermeyen katı hal bir yapıyla ve uygun maliyetli şekilde sunmayı hedefliyor.

    Uygun fiyata gelişmiş görüş yeteneği geliyor

    Carey’nin “Modüler Terahertz Motoru” adını verdiği sensör ileri sürücü destek sistemleri (ADAS) ve tam otonom sürüş çözümleri için tasarlanıyor. Sensör, farklı otomotiv senaryolarına göre özelleştirilebiliyor ve fiyatının radar ile LiDAR arasında, birkaç yüz dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor.

    Teradar, LiDAR ve radarı geride bırakan sensör geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin şu anda ABD ve Avrupa’daki beş büyük otomobil üreticisiyle sensör doğrulama sürecinde olduğu bildiriliyor. Ayrıca üç üretim ortaklığı üzerinde çalışılıyor. Teradar, bu iş birliklerinin ardından 2028 model bir araçta sensörünün kullanılacağı ilk sözleşmeyi imzalamayı planlıyor.

    Carey, bu fikrin doğuşunda kişisel bir trajedinin etkili olduğunu da anlatıyor. Yakın bir arkadaşını bir trafik kazasında kaybettikten sonra, mevcut sensör teknolojilerinin güneş parlaması ve sis gibi karmaşık koşullarda yetersiz kaldığını fark ettiğini söylüyor. Bu durum, onu 2021’de Humatics CTO’su Gregory Charvat ile birlikte terahertz bandında görüntüleme üzerine çalışmaya yöneltmiş. İkili, daha sonra MIT’nin The Engine kuluçka merkezi desteğiyle Teradar’ı kurmuş.

    Teradar’ın teknolojisi sadece otomotivle sınırlı değil. Savunma sanayii başta olmak üzere, endüstriyel ve güvenlik alanlarında da potansiyel uygulamalara sahip. CEO Carey, geçmişte terahertz bandını kullanan araştırmaların ve girişimlerin olduğunu, ancak bunların çoğunun akademik düzeyde kaldığını veya küçük ölçekli endüstriyel uygulamalara odaklandığını söylüyor. Teradar’ın farkı, son yıllarda silikon üretiminde yaşanan gelişmeleri ve alanında uzman mühendislerden oluşan güçlü ekibini bir araya getirmesinde yatıyor.

    Şirketin bu vizyonu görünüşe göre yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Zira Teradar, kısa bir süre önce Teradar, Capricorn Investment Group, Lockheed Martin’in yatırım kolu, Ibex Investors ve VXI Capital gibi önemli isimlerin katılımıyla 150 milyon dolarlık Seri B yatırım turunu tamamladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba benzin akıtıyor ne yapmalıyım kıl dönmesi ameliyatı sonrası kapanmayan yara mutlu akü çalışan yorumları internet güvenlik ayarlarınız dosyanın açılmasını engelledi 3. vitese zor geçiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum