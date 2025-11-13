Teradar, LiDAR ve radarı geride bırakan sensör geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji girişimi Teradar, otomotiv sensör teknolojisini kökten değiştirebilecek iddialı bir yenilik üzerinde çalışıyor. Şirket, LiDAR ve radar sistemlerinin en iyi özelliklerini birleştiren terahertz tabanlı katı hal sensörü geliştirmesiyle dikkat çekiyor.

Girişimin kurucu ortağı ve CEO’su Matt Carey, birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları bu sensörün elektromanyetik spektrumun mikrodalgalar ile kızılötesi arasındaki terahertz bandını kullandığını belirtiyor. Bu teknoloji, radar sensörlerinin yağmur ve sis gibi koşullarda bile çalışabilme avantajını, LiDAR sistemlerinin yüksek çözünürlüğüyle birleştiriyor. Üstelik tüm bunları, hareketli parça içermeyen katı hal bir yapıyla ve uygun maliyetli şekilde sunmayı hedefliyor.

Uygun fiyata gelişmiş görüş yeteneği geliyor

Carey’nin “Modüler Terahertz Motoru” adını verdiği sensör ileri sürücü destek sistemleri (ADAS) ve tam otonom sürüş çözümleri için tasarlanıyor. Sensör, farklı otomotiv senaryolarına göre özelleştirilebiliyor ve fiyatının radar ile LiDAR arasında, birkaç yüz dolar seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin şu anda ABD ve Avrupa’daki beş büyük otomobil üreticisiyle sensör doğrulama sürecinde olduğu bildiriliyor. Ayrıca üç üretim ortaklığı üzerinde çalışılıyor. Teradar, bu iş birliklerinin ardından 2028 model bir araçta sensörünün kullanılacağı ilk sözleşmeyi imzalamayı planlıyor.

Carey, bu fikrin doğuşunda kişisel bir trajedinin etkili olduğunu da anlatıyor. Yakın bir arkadaşını bir trafik kazasında kaybettikten sonra, mevcut sensör teknolojilerinin güneş parlaması ve sis gibi karmaşık koşullarda yetersiz kaldığını fark ettiğini söylüyor. Bu durum, onu 2021’de Humatics CTO’su Gregory Charvat ile birlikte terahertz bandında görüntüleme üzerine çalışmaya yöneltmiş. İkili, daha sonra MIT’nin The Engine kuluçka merkezi desteğiyle Teradar’ı kurmuş.

Teradar’ın teknolojisi sadece otomotivle sınırlı değil. Savunma sanayii başta olmak üzere, endüstriyel ve güvenlik alanlarında da potansiyel uygulamalara sahip. CEO Carey, geçmişte terahertz bandını kullanan araştırmaların ve girişimlerin olduğunu, ancak bunların çoğunun akademik düzeyde kaldığını veya küçük ölçekli endüstriyel uygulamalara odaklandığını söylüyor. Teradar’ın farkı, son yıllarda silikon üretiminde yaşanan gelişmeleri ve alanında uzman mühendislerden oluşan güçlü ekibini bir araya getirmesinde yatıyor.

Şirketin bu vizyonu görünüşe göre yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Zira Teradar, kısa bir süre önce Teradar, Capricorn Investment Group, Lockheed Martin’in yatırım kolu, Ibex Investors ve VXI Capital gibi önemli isimlerin katılımıyla 150 milyon dolarlık Seri B yatırım turunu tamamladı.

