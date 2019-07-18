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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC modelleri tanıtıldı

Ürün gamını hızla yenileyen Mercedes-AMG'nin son tanıttığı modeller yeni GLC 43 4MATIC ve GLC 43 4MATIC Coupe oldu. Daha fazla teknolojiyle gelen yeni AMG modellerinin tüm detayları haberimizde:
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC modelleri tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Mercedes-AMG’nin yeni model tanıtımları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yeni CLA 45’in station wagon versiyonunu tanıtan şirket şimdi de 2019 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC modellerini karşımıza çıkardı.

Bugün tanıtılan yeni GLC 43 4MATIC ve GLC 43 4MATIC Coupe modelleri geniş ‘Panamericana’ ızgarası, büyük hava girişlerine sahip ön tamponu, büyük jantların arasından görünen AMG damgalı kaliperleri ve dört yuvarlak egzoz çıkışıyla farkını ortaya koyuyor. İç mekanda ise kırmızı dikişlere sahip spor deri koltuklar, çinko kaplı pedallar, altı düz AMG direksiyon ve yapay zeka destekli MBUX bilgi-eğlence sistemi standart olarak geliyor.

Yeni GLC 43 4MATIC ve GLC 43 4MATIC Coupe modellerinin kaputu altında çift turbolu 3.0 litre V6 motor bulunuyor. 385 beygir güç ve 520 Nm tork üreten bu motor, gücünü 9 ileri otomatik şanzıman ve 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarıyor. Bu kombinasyonla birlikte yeni GLC 43 4MATIC ve GLC 43 4MATIC Coupe modellerinin 0-100 km/s hızlanması 4.7 saniye sürüyor. Ayrıca her iki modelin maksimum hızları da 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Yeni GLC 43 4MATIC ve GLC 43 4MATIC Coupe modellerindeki dört tekerlekten çekiş sistemi üretilen torku ön ve arka akslara 31/69 oranında dağıtıyor. Ayrıca AMG Ride Control ve Air Body Control adı verilen havalı süspansiyon sistemleri de standart olarak sunuluyor. Bu sayede her bir tekerleğin seviyesi o anki ihtiyaca göre bağımsız şekilde ayarlanarak sürüş güvenliği ve konforu daha üst seviyeye çıkarılıyor. Sürücüler aynı zamanda Comfort, Sport ve Sport+ modlarından istediğini seçebiliyor.

Yeni GCL 43 4MATIC ve GLC 43 4MATIC Coupe modellerinin ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz bilinmiyor.


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