Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Kore, otoparklarda güneş enerjisini zorunlu kıldı

    Güney Kore, kasım sonunda yürürlüğe girecek düzenlemeyle tüm kamu otoparklarında güneş enerjisi kurulumunu zorunlu kılacak. Düzenleme ile şehirlerde yenilenebilir dönüşümü hızlanacak.

    Güney Kore, otoparklarda güneş enerjisini zorunlu kıldı Tam Boyutta Gör

    Güney Kore, kasım ayının sonunda yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, 1.000 metrekarenin üzerindeki tüm kamuya ait otoparklarda güneş enerjisi sistemlerini zorunlu hale getiriyor. İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı’nın (MCEE) açıkladığı karar, ülkenin yenilenebilir enerji dönüşümünü özellikle şehir merkezlerinde hızlandırmayı hedefleyen ulusal politikanın en kapsamlı adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

    Otoparklara yenilenebilir enerji zorunluluğu

    Düzenleme kapsamında ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin işlettiği tüm kamu otoparkları, en az 1.000 metrekarelik alana sahip olmaları hâlinde güneş enerjisi sistemleri kurmak zorunda olacak. Bu tesislerin, her 10 metrekare için asgari 1 kW kapasite sağlayacak şekilde tasarlanması isteniyor. Bu da en küçük uygun otoparklarda minimum 100 kW kurulu gücü zorunlu kılıyor. İlgili mevzuat değişikliği 28 Kasım 2025’te uygulanmaya başlayacak.

    Bakanlık, bu yükümlülüğün şehirlerde mevcut şebeke altyapısının avantajından yararlanarak yenilenebilir enerji kurulumlarını hızlandıracağını ve alan kullanımında verimliliği artıracağını vurguluyor. Hükümet, daha önce kamu binalarında yenilenebilir enerji kurulumunu zorunlu kılmıştı.

    Bakanlık çevrimiçi açıklamasında, kamu otoparklarında yenilenebilir enerji kurulumunun ulusal toprakların daha verimli kullanılmasına ve kamu sektörünün yeşil dönüşümde örnek olmasına hizmet edeceğini ifade etti. Güney Kore, 2024 yılında yaklaşık 2,5 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi ekleyerek toplam kurulu gücünü 29,5 GW seviyesine taşımıştı. Yeni otopark zorunluluğunun, bu ivmeyi özellikle kentsel alanlarda daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mondeo mk3 himo z20 yorum siri neden konuşmuyor soyunarak para kazanma rehberim başka telefonda çıkıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum