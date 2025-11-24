Güney Kore, otoparklarda güneş enerjisini zorunlu kıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Güney Kore, kasım ayının sonunda yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, 1.000 metrekarenin üzerindeki tüm kamuya ait otoparklarda güneş enerjisi sistemlerini zorunlu hale getiriyor. İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı’nın (MCEE) açıkladığı karar, ülkenin yenilenebilir enerji dönüşümünü özellikle şehir merkezlerinde hızlandırmayı hedefleyen ulusal politikanın en kapsamlı adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Otoparklara yenilenebilir enerji zorunluluğu

Düzenleme kapsamında ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerin işlettiği tüm kamu otoparkları, en az 1.000 metrekarelik alana sahip olmaları hâlinde güneş enerjisi sistemleri kurmak zorunda olacak. Bu tesislerin, her 10 metrekare için asgari 1 kW kapasite sağlayacak şekilde tasarlanması isteniyor. Bu da en küçük uygun otoparklarda minimum 100 kW kurulu gücü zorunlu kılıyor. İlgili mevzuat değişikliği 28 Kasım 2025’te uygulanmaya başlayacak.

Bakanlık, bu yükümlülüğün şehirlerde mevcut şebeke altyapısının avantajından yararlanarak yenilenebilir enerji kurulumlarını hızlandıracağını ve alan kullanımında verimliliği artıracağını vurguluyor. Hükümet, daha önce kamu binalarında yenilenebilir enerji kurulumunu zorunlu kılmıştı.

Bakanlık çevrimiçi açıklamasında, kamu otoparklarında yenilenebilir enerji kurulumunun ulusal toprakların daha verimli kullanılmasına ve kamu sektörünün yeşil dönüşümde örnek olmasına hizmet edeceğini ifade etti. Güney Kore, 2024 yılında yaklaşık 2,5 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi ekleyerek toplam kurulu gücünü 29,5 GW seviyesine taşımıştı. Yeni otopark zorunluluğunun, bu ivmeyi özellikle kentsel alanlarda daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

