2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake tanıtıldı

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Pek erişilebilir bir noktada olmasa da ülkemizde de hatırı sayılır bir kitleye sahip olan yüksek performanslı station wagon modeller yenilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda örtüsü kaldırılan en yeni model 2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake oldu.

Tıpkı baz aldığı dört kapılı coupe modeldeki gibi S türevine sahip olan 2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake’in standart versiyonundaki 2.0 litre dört silindirli turbo ünite 387 beygir güç ve 480 Nm tork üretiyor. AMG CLA 45 S Shooting Brake versiyonunda ise bu değerler 415 beygir ve 500 Nm’ye yükseliyor.

8 ileri çift kavramalı şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilen 2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake’ni 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye sürerken, aracın S türevinde bu süre 4 saniyeye düşüyor. Söz konusu versiyonların maksimum hızları sırasıyla 250 km/s ve 270 km/s ile sınırlanmış durumda. Ayrıca standart versiyon da ekstra ücret karşılığında S’in hızına ulaşabiliyor.

2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake, performans tarafındaki güncellemeler bakımından dört kapılı coupe’nin izinden gidiyor. AMG Tork Kontrol Sistemi, spor süspansiyonlar, AMG imzalı kaliperlere sahip yüksek performans fren sistemi, elektromekanik spor direksiyon sistemi ve farklı sürüş modlarına sahip AMG Dynamic Select sistemi aracın özellikleri arasında.