    Elektrikli Chery Fulwin A9, Çin'deki fuarda görücüye çıktı

    Chery, Fulwin alt markasının ilk tamamen elektrikli modeli A9’u Guangzhou’da üretime yakın hâliyle sergiledi. Fastback tasarım, gelişmiş sensörler ve E05 konseptinden alınan detaylar dikkat çekiyor.

    Elektrikli Chery Fulwin A9, Çin'deki fuarda görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Chery, 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda Fulwin alt markasınin tamamen elektrikli fastback modeli A9'u görücüye çıkardı. A9, Fulwin markası altında tanıtılan ilk tamamen elektrikli model olarak fuarda üretime çok yakın bir hâliyle sergilendi. Araç, ilk olarak 2024 Chengdu Fuarı’nda gösterilen Fulwin E05 konseptinden güçlü izler taşıyor.

    Guangzhou’da gösterilen yeni Fulwin A9’un E05’ten bilinen birçok tasarım öğesini koruduğu görülüyor. Fastback silüeti, yarı gizli kapı kolları, büyük jantlar ve tavanda bulunan LiDAR sensörü, korunan tasarım detayları arasında. Konseptte hem genişletilmiş menzilli (EREV) hem tamamen elektrikli seçenekleri bulunmasına rağmen fuardaki A9 saf elektrikli versiyon olarak tanıtıldı.

    Elektrikli Chery Fulwin A9, Çin'deki fuarda görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli medya kaynakları, A9'un şarj edilebilir hibrit veya genişletilmiş menzilli versiyonların da planlanmış olabileceğini aktarıyor. Bu durum Chery’nin daha önce bahsettiği 2.500 km birleşik menzil iddiasını açıklıyor. Zira bu rakamın tamamen elektrikli versiyonla başarılması mümkün değil.

    A9’un altyapı tarafında CDC uyarlanabilir süspansiyonla, önde çift salıncaklı, arkada ise beş kollu bir düzenle geleceği bildiriliyor. Fiyat tarafında ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

