Elektrikli Chery Fulwin A9, Çin'deki fuarda görücüye çıktı
Chery, Fulwin alt markasının ilk tamamen elektrikli modeli A9’u Guangzhou’da üretime yakın hâliyle sergiledi. Fastback tasarım, gelişmiş sensörler ve E05 konseptinden alınan detaylar dikkat çekiyor.
Guangzhou’da gösterilen yeni Fulwin A9’un E05’ten bilinen birçok tasarım öğesini koruduğu görülüyor. Fastback silüeti, yarı gizli kapı kolları, büyük jantlar ve tavanda bulunan LiDAR sensörü, korunan tasarım detayları arasında. Konseptte hem genişletilmiş menzilli (EREV) hem tamamen elektrikli seçenekleri bulunmasına rağmen fuardaki A9 saf elektrikli versiyon olarak tanıtıldı.
A9’un altyapı tarafında CDC uyarlanabilir süspansiyonla, önde çift salıncaklı, arkada ise beş kollu bir düzenle geleceği bildiriliyor. Fiyat tarafında ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.