Dünyanın ilk tam AR entegreli kaskı tanıtıldı: Shoei GT-Air 3 Smart

EyeLights’ın HUD (head-up display, baş üstü ekran) ve Bluetooth sistemlerinde uzmanlaşmış üçüncü nesil teknolojisi, kaskın vizörüne yerleştirilmiş entegre bir projeksiyon sistemiyle sürüş verilerini doğrudan görüş alanına yansıtıyor. Böylece kaskın dışına ek bir donanım takmaya gerek kalmıyor.
HUD ekranda kritik bilgiler gösteriliyor
GT-Air 3 Smart yalnızca AR sistemiyle öne çıkmıyor. Kaskta aynı zamanda yerleşik evrensel interkom sistemi bulunuyor. Bu haberleşme sistemi, çevrim içi ve çevrim dışı mesh modlarında çalışıyor ve marka fark etmeksizin tüm interkomlarla uyumlu olduğu belirtiliyor. EyeLights’ın aktif gürültü engelleme destekli mikrofonu, entegre hoparlörleri ve Siri ile Google Asistan desteği de pakete dahil. Pil ömrü ise 10 saat.
Fiyat etiketi ise 1.199 dolar olarak açıklandı. Bu da da standart GT-Air 3’ün neredeyse iki katına denk geliyor. Buna karşın Sena Phantom gibi 499 dolarlık daha uygun fiyatlı alternatifler ya da Cardo Beyond GTS gibi benzer fiyatlı rakipler bulunuyor. Ancak bu modellerin hiçbirinde entegre AR HUD teknolojisi yer almıyor.