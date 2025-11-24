Dünyanın ilk tam AR entegreli kaskı tanıtıldı: Shoei GT-Air 3 Smart

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Shoei, motosiklet ekipmanlarında standartları belirleyen markalardan biri olarak, sektörde bir ilke daha imza attı. Şirket, tamamen entegre artırılmış gerçeklik (AR) sunan dünyanın ilk motosiklet kaskı GT-Air 3 Smart modelini tanıttı. Bu teknolojiye ulaşmak için Shoei, Fransa merkezli EyeLights ile iş birliği yaptı.

EyeLights’ın HUD (head-up display, baş üstü ekran) ve Bluetooth sistemlerinde uzmanlaşmış üçüncü nesil teknolojisi, kaskın vizörüne yerleştirilmiş entegre bir projeksiyon sistemiyle sürüş verilerini doğrudan görüş alanına yansıtıyor. Böylece kaskın dışına ek bir donanım takmaya gerek kalmıyor.

HUD ekranda kritik bilgiler gösteriliyor

Tam Boyutta Gör EyeLights’ın açıklamasına göre hız, GPS navigasyonu, arama bilgileri ve radar uyarıları gibi veriler sürücünün görüş alanında 3 metre mesafede beliriyor. Bu sayede gözün odaklanma süresi kısalıyor ve şirket, reaksiyon süresinin yüzde 32’den fazla azaltılabileceğini belirtiyor. HUD ekranının en büyük problemi olan güneş ışığında görünürlük konusu ise nano-OLED ekranla çözülmüş. Bu ekranın Full HD çözünürlükte ve doğrudan güneş altında bile rahatça okunabildiği ifade ediliyor. Sürücü yalnızca hafifçe yukarı bakarak tüm bilgilere anında erişebiliyor.

GT-Air 3 Smart yalnızca AR sistemiyle öne çıkmıyor. Kaskta aynı zamanda yerleşik evrensel interkom sistemi bulunuyor. Bu haberleşme sistemi, çevrim içi ve çevrim dışı mesh modlarında çalışıyor ve marka fark etmeksizin tüm interkomlarla uyumlu olduğu belirtiliyor. EyeLights’ın aktif gürültü engelleme destekli mikrofonu, entegre hoparlörleri ve Siri ile Google Asistan desteği de pakete dahil. Pil ömrü ise 10 saat.

Tam Boyutta Gör Kask tarafında ise Shoei’nin yıllardır alışılan güvenlik seviyesi korunuyor. Model, DOT ve ECE 22.06 sertifikalarını karşılayan AIM ok katmanlı kompozit yapıya sahip. Standart GT-Air 3 modeli yaklaşık 1,77 kg ağırlığa sahipken, Smart versiyonunun entegre elektronikler nedeniyle biraz daha ağır olacağı fakat net ağırlığın henüz açıklanmadığı belirtiliyor. Kaskta ayrıca QSV-2 dahili güneş vizörü, Pinlock uyumlu CNS-1C dış vizör ve geniş ayarlanabilir üst ve çene hava girişleriyle Shoei’nin Defogger hava akış sistemi yer alıyor.

Fiyat etiketi ise 1.199 dolar olarak açıklandı. Bu da da standart GT-Air 3’ün neredeyse iki katına denk geliyor. Buna karşın Sena Phantom gibi 499 dolarlık daha uygun fiyatlı alternatifler ya da Cardo Beyond GTS gibi benzer fiyatlı rakipler bulunuyor. Ancak bu modellerin hiçbirinde entegre AR HUD teknolojisi yer almıyor.

