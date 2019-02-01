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2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası

Alman üreticinin 2019 yılı için makyajladığı, yeni dizel motor ve teknolojilerle donattığı 2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı. 2.0L dizel motor ve 9G-TRONIC şanzıman dikkat çeken özelliklerden.
3 ay
10,2b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası
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Alman otomotiv devinin dün akşam resmi olarak tanıttığı makyajlı 2019 Mercedes-Benz V-Serisi, iç ve dış tasarımında küçük güncellemelerin yanı sıra yeni motor ve teknolojilerle birlikte geldi. 2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin ön tamponu ve ızgarası yenilendi. Renk paletine yeni seçenekler eklendi. Eskiye nazaran daha verimli motorlarla da donatılan 2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin Almanya’daki başlangıç fiyatı 36 bin 990 euro.

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin yenilenen tamponunda daha geniş hava girişleri kullanılmış. Yeni ızgaradaki yatay şeritler daha belirgin hale getirilirken, arka plan da elmas biçimli detaylarla süslenmiş. AMG Line donanımını tercih eden müşteriler için tüm bu detaylarda parlak krom malzeme kullanılmış. Diğer dış tasarım değişiklikleri arasında yeni renk seçenekleri ile 18 ve 19 inçlik yeni alaşım jantlar bulunuyor.

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin kabininde türbin şeklinde yeni havalandırmalar kullanılmış. Opsiyonların yanı sıra döşeme çeşitliliğinin de arttırıldığı araçta gösterge paneli de elden geçirilmiş. Arka kısımdaki yolcular için sunulan konfor odaklı özellikler arttırılmış. Tamamen yatırılabilen koltuklarda sırt masajı ve iklimlendirme gibi özellikler mevcut. Fakat bu özellikler üst donanımlara doğru gidildikçe standart listesine eklenmeye başlıyor.

Verimliliği ve konforu arttıran yeni dizel motor 

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin kaputunun altında yeni 2.0 litre dört silindirli OM 654 dizel motor bulunuyor. V 300d formunda karşımıza çıkan bu ünite 239 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Ani hızlanmalarda tork değeri “overboost” özelliği sayesinde 30 Nm kadar artabiliyor. Maksimum 221 km/s sürat yapabilen araç 100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlıyor. 9G-TRONIC otomatik şanzıman kulllanılan araçta 4MATIC adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olarak sunuluyor.

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin bir de V 250d versiyonu bulunuyor. Bu versiyonun kaputunun altında aynı motor bulunuyor, fakat bu kez 190 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. Bu versiyonda da 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunulurken, 4MATIC sistemi opsiyon listesinde yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin ortalama yakıt tüketimi 6.3-5.9 litre / 100 km olarak gösteriliyor.

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin sürücü asistanları da güncellenmiş. Rüzgar savrulma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, yeni aktif fren asistanı ve uzun far asistanı gibi yeni teknolojiler mevcut. Ayrıca tüm bu makyaj, yeni motor ve teknolojilerin Marco Polo ve Marco Polo Horizon gibi camper versiyonlarına da ekleneceği verilen bilgiler arasında.


https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GuardianN- 3 ay en beğenilen
Noldu ya asıp kesiyordunuz , yok şöyle dizel alınmaz böyle alınmaz , merso çatır çatır dizele devam ediyor
1 Yanıt Yanıtla +12
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
Yanıtla +6
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hakankaran 3 ay
Marco Polo modeli çok güzel olmuş , karavan gibi . Başlangıç fiyatına bakılırsa bu 400 binden aşağı olmaz . Ona da yazlık alinir ya
Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 ay
Mercedes bir türlü hafif ticariyi oturtamadı. Fason çalışacağına yapma hiç yapma daha iyi vito nun koppitini bile halen yapamıyorken çıkıp pikap yapıyor çıkıp kangoo bozması citan yapıyor
1 Yanıt Yanıtla
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haberelectro 3 ay DH Misafiri
Al iste yahu mercedes yarim milyon hafif ticari satiyor her yil. Avrupadaki cogu marka yaklasamiyor bu rakama. Vito, Sprinter ve X class gayet basarili modeller. Vito ticari arac oldugu icin kokpiti kaba saba. V class MPV olarak geciyor onun kokpiti de cogu otomobilde yok. Citan fiyasko evet.
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Askaparta 3 ay
Dizeli mi kaldı mercedes.
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khytr89 3 ay
Dizel hybrid koysaydınız şuna da tek depoyla dünyayı gezseydik
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GuardianN- 3 ay en beğenilen
Noldu ya asıp kesiyordunuz , yok şöyle dizel alınmaz böyle alınmaz , merso çatır çatır dizele devam ediyor
1 Yanıt Yanıtla +12
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retro61 3 ay GuardianN-
Enn az 50 yılı var dizelin, vw nin dizel skandalından sonra dizel kötü çocuk oldu , ağır taşıtlar dizelsiz yapamaz.
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Vincent54 3 ay
avrupada aile için birebir her ihtiyacı karşılayacak araç. türkiyede ticari panelvan. haydi gel burdan yak.[:\-]
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Pc.programcı 3 ay
Çok güzelsin be vito.
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L.o.T.u.S 3 ay
Hala dizele devam mı
3 Yanıt Yanıtla +1
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khytr89 3 ay L.o.T.u.S
evet devam,
yoksa hayatta satamaz. aracın kasası ağır, içine onca insan eşya falanda eklenince artık 100km de 20lt ye yakın benzin yakar, elektirik desen bu uzun yol aracı, 200km de 1 kimse şarj etmek istemez, buna en güzel dizel-hybrid olacaktı. Mercedesin böyle bir motoru da var.
1 Yanıt Yanıtla +2
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esmerbuyucu 3 ay L.o.T.u.S
Henry Ford ne demiş, "İnsanlara ne isteyeceğini sorsaydım daha hızlı at arabası üretirdim."
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puandorg 3 ay
VIP araç olmak için yapılmış. Avrupada aile arabası, buralarda kiralama amaçlı demirbaş. 400k-500k civarı olacağı kesin gibi donanımlı modellerin. Kişisel kullanım için buralarda alan olur mu bilmem.
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hakankaran 3 ay
Marco Polo modeli çok güzel olmuş , karavan gibi . Başlangıç fiyatına bakılırsa bu 400 binden aşağı olmaz . Ona da yazlık alinir ya
Yanıtla +5
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
Yanıtla +6
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