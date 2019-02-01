2019 Mercedes-Benz V-Serisi tanıtıldı: Yeni dizel motor ve daha fazlası

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin yenilenen tamponunda daha geniş hava girişleri kullanılmış. Yeni ızgaradaki yatay şeritler daha belirgin hale getirilirken, arka plan da elmas biçimli detaylarla süslenmiş. AMG Line donanımını tercih eden müşteriler için tüm bu detaylarda parlak krom malzeme kullanılmış. Diğer dış tasarım değişiklikleri arasında yeni renk seçenekleri ile 18 ve 19 inçlik yeni alaşım jantlar bulunuyor.
2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin kabininde türbin şeklinde yeni havalandırmalar kullanılmış. Opsiyonların yanı sıra döşeme çeşitliliğinin de arttırıldığı araçta gösterge paneli de elden geçirilmiş. Arka kısımdaki yolcular için sunulan konfor odaklı özellikler arttırılmış. Tamamen yatırılabilen koltuklarda sırt masajı ve iklimlendirme gibi özellikler mevcut. Fakat bu özellikler üst donanımlara doğru gidildikçe standart listesine eklenmeye başlıyor.
Verimliliği ve konforu arttıran yeni dizel motor
2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin kaputunun altında yeni 2.0 litre dört silindirli OM 654 dizel motor bulunuyor. V 300d formunda karşımıza çıkan bu ünite 239 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Ani hızlanmalarda tork değeri “overboost” özelliği sayesinde 30 Nm kadar artabiliyor. Maksimum 221 km/s sürat yapabilen araç 100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlıyor. 9G-TRONIC otomatik şanzıman kulllanılan araçta 4MATIC adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olarak sunuluyor.
2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin bir de V 250d versiyonu bulunuyor. Bu versiyonun kaputunun altında aynı motor bulunuyor, fakat bu kez 190 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. Bu versiyonda da 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunulurken, 4MATIC sistemi opsiyon listesinde yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin ortalama yakıt tüketimi 6.3-5.9 litre / 100 km olarak gösteriliyor.
2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin sürücü asistanları da güncellenmiş. Rüzgar savrulma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, yeni aktif fren asistanı ve uzun far asistanı gibi yeni teknolojiler mevcut. Ayrıca tüm bu makyaj, yeni motor ve teknolojilerin Marco Polo ve Marco Polo Horizon gibi camper versiyonlarına da ekleneceği verilen bilgiler arasında.
https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yoksa hayatta satamaz. aracın kasası ağır, içine onca insan eşya falanda eklenince artık 100km de 20lt ye yakın benzin yakar, elektirik desen bu uzun yol aracı, 200km de 1 kimse şarj etmek istemez, buna en güzel dizel-hybrid olacaktı. Mercedesin böyle bir motoru da var.
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