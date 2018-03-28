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2019 Mercedes-AMG C63, yeni görünümü ve özellikleriyle New York'ta

Gerek tasarım olarak, gerekse sahip olduğu teknolojiler açısından değişim geçiren 2019 Mercedes-AMG C63, bu yıl düzenlenen New York Otomobil Fuarı'nda sahne alan modeller arasında yer alıyor.
1 yıl
3,3b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mercedes-AMG C63, yeni görünümü ve özellikleriyle New York'ta
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Yeni tasarım detaylarıyla makyajlanan ve sahip olduğu teknolojilerde güncellemeye gidilen 2019 Mercedes-AMG C63 nihayet kendini gösterdi. Tasarımıyla dikkat çeken araç, 2018 New York Otomobil Fuarı’nda sergileniyor.

Oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni AMG C63, dışa doğru bombeli dikey şeritlerden oluşan ızgarası ve aracın boyutuna atıfta bulunarak yenilenen hava girişleri ile tazelenmiş görünüyor. Tasarımcılar aynı zamanda aerodinamik yapıyı desteklemek için çamurlukların yapısında da bazı düzenlemelerde bulunmuş. Ayrıca arka tarafa yeni bir difüzör eklenmiş. Yapılan tasarım değişiklikleri, yeniden elden geçirilen egzoz ve aerodinamik yapıyı destekleyen 18 ve 19 inç alaşım jantlar ile tamamlanmış.

Değişim içeride devam ediyor

2019 Mercedes-AMG C63’ün kabin tarafında dokunmatik kontrol düğmelerine ev sahipliği yapan yeni deri kaplamalı spor direksiyon bulunuyor. Bu düğmeler, akıllı telefonlardaki gibi dikey ve yatay kaydırma hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Güncellenen modelde ayrıca 12.3 inç dijital gösterge panelinin yanı sıra 7 veya 10.25 inç ekran tercihi bulunan bilgi-eğlence sistemi bulunuyor.

Kaputun altında çift turbo 4.0 litre V8 ünite kendini gösteriyor. Bu motor standart modelde 476 beygir güç ve 650 Nm tork üretirken, C63 S modelinde bu rakamlar 510 beygir ve 700 Nm’ye yükseliyor.

Yeni şanzıman ve güncel süspansiyon sistemi

4.0 litrelik bu V8 motor, artık AMG SpeedShift MCT 9G şanzıman ile birlikte gücünü yola aktarıyor. Güncellenen bu şanzıman da eskisine göre daha kısa vites değişim süresi vaat ediyor. Yeni AMG C63, modele bağlı olarak 0-100km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. Aracın maksimum hızı ise 290 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

2019 Mercedes-AMG C63, yeni şanzımanın yanı sıra AMG Ride Control süspansiyon sisteminde de güncellemeler içeriyor. Yeni AMG Dynamics sistemi de sürücüye 6 farklı sürüş modu sunuyor: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Race, ve Individual.

Mercedes, makyajlanan yeni AMG C63’ün 2019 yılında bayilerdeki yerini alacağını açıkladı. Fiyatı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz
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JanKlod 1 yıl en beğenilen haberelectro
haberelectro
Tek kusuru tabletti onu da duzelttiler.

Tableti biraz daha büyülterek düzeltmiş oldular, haklısın.
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Angaralıahmet06 1 yıl
Bence güzel olmuş.
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Shadow_Shooter 1 yıl
2018 C63S full paketler kismetse Mayis 16'sinda geliyor, teslim aliyorum. Ici karbon fiber, kirmizi ve siyah koltuklar, akilli otomatik surus sistemi, full led farlar, full otomatik park, dis karbon fiber egzoz kaplama, on karbon fiber mazgal kaplama, karbon fiber yan seritler, vs.
Geldiginde fotograflari paylasirim.
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meceng 1 yıl Shadow_Shooter
5.28 i ne yaptın hocam.
5 ten sonra küçük gelmez mi coupe araç.
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nbacıshaquılle 1 yıl Shadow_Shooter
Hala Amerikada mısın hocam. Vay be yıllar önce hikayeni okumuştum. Çalıştığının karşılığını almışsın.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Tablet daha iyi dursa da hala sorunlu gözüküyor
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aycibin 1 yıl
C63'u alan adam c63s fiyat farkina 650bg yapar gezer limitor olmadan.bak demedi demeyin :)
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CR7_35 1 yıl
AMG GTR'ı anımsatıyor bana C63 dışı bi o kadar güzel içi rezalet olan araç abi şu Merso değiştirsin şu iç tasarımı yeminle Mercedesten soğudum ya ne çin malı tableti gene koymuşlar ortaya hele CLA nın içini gördüm mü ifrit oluyorum.
Velhasıl güzel araç C63 hele önceki kasa ve pist versiyon hem güçlü ve şekil.
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SuriyalıAHMAD 1 yıl
Gozel ama tarzım deel.Aşgıma c180 alacam balki Renault.
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Led Zeppelin 1 yıl
Bir spor araba için aşırı derecede düğmeleri çok. Direksiyonda benim klavyemden daha çok kontrolcü var. Tablet de şahtı şahbaz oldu. Bu tablet işini en iyi Vag grubu çözdü bence. Polodaki tablet bile c63 den daha iyi görünüyor.
İlk taşı masum olanınız atsın.
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haberelectro 1 yıl Led Zeppelin
poloda tablet yokki gömülü ekran var.
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haberelectro 1 yıl
Tek kusuru tabletti onu da duzelttiler.
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JanKlod 1 yıl haberelectro
haberelectro
Tek kusuru tabletti onu da duzelttiler.

Tableti biraz daha büyülterek düzeltmiş oldular, haklısın.
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