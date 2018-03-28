2019 Mercedes-AMG C63, yeni görünümü ve özellikleriyle New York'ta

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Yeni tasarım detaylarıyla makyajlanan ve sahip olduğu teknolojilerde güncellemeye gidilen 2019 Mercedes-AMG C63 nihayet kendini gösterdi. Tasarımıyla dikkat çeken araç, 2018 New York Otomobil Fuarı’nda sergileniyor.

Oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni AMG C63, dışa doğru bombeli dikey şeritlerden oluşan ızgarası ve aracın boyutuna atıfta bulunarak yenilenen hava girişleri ile tazelenmiş görünüyor. Tasarımcılar aynı zamanda aerodinamik yapıyı desteklemek için çamurlukların yapısında da bazı düzenlemelerde bulunmuş. Ayrıca arka tarafa yeni bir difüzör eklenmiş. Yapılan tasarım değişiklikleri, yeniden elden geçirilen egzoz ve aerodinamik yapıyı destekleyen 18 ve 19 inç alaşım jantlar ile tamamlanmış.

Değişim içeride devam ediyor

2019 Mercedes-AMG C63’ün kabin tarafında dokunmatik kontrol düğmelerine ev sahipliği yapan yeni deri kaplamalı spor direksiyon bulunuyor. Bu düğmeler, akıllı telefonlardaki gibi dikey ve yatay kaydırma hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Güncellenen modelde ayrıca 12.3 inç dijital gösterge panelinin yanı sıra 7 veya 10.25 inç ekran tercihi bulunan bilgi-eğlence sistemi bulunuyor.

Kaputun altında çift turbo 4.0 litre V8 ünite kendini gösteriyor. Bu motor standart modelde 476 beygir güç ve 650 Nm tork üretirken, C63 S modelinde bu rakamlar 510 beygir ve 700 Nm’ye yükseliyor.

Yeni şanzıman ve güncel süspansiyon sistemi

4.0 litrelik bu V8 motor, artık AMG SpeedShift MCT 9G şanzıman ile birlikte gücünü yola aktarıyor. Güncellenen bu şanzıman da eskisine göre daha kısa vites değişim süresi vaat ediyor. Yeni AMG C63, modele bağlı olarak 0-100km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. Aracın maksimum hızı ise 290 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

2019 Mercedes-AMG C63, yeni şanzımanın yanı sıra AMG Ride Control süspansiyon sisteminde de güncellemeler içeriyor. Yeni AMG Dynamics sistemi de sürücüye 6 farklı sürüş modu sunuyor: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Race, ve Individual.

Mercedes, makyajlanan yeni AMG C63’ün 2019 yılında bayilerdeki yerini alacağını açıkladı. Fiyatı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258