2019 Nissan Navara'nın detayları belli oldu: Daha konforlu ve daha verimli

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2019 Nissan Navara’yı Avrupa’daki müşterileriyle buluşturmaya hazırlanan Japon üretici, araçla ilgili daha fazla bilgi ve görsel paylaşmayı da ihmal etmedi. Tasarımında pek bir değişim gözlenmeyen 2019 Nissan Navara’nın selefine göre daha konforlu, yetenekli ve yakıt tüketimi düşük bir araç olduğu belirtiliyor.

2019 Nissan Navara’nın kaputu altındaki 2.3 litre dört silindirli dizel motor artık tüm versiyonlarda çift turbolu olarak sunuluyor. Söz konusu motorun giriş seviyesi 160 beygir güç ve 425 Nm tork üretirken, bir sonraki versiyon ise 190 beygir güç ve 450 Nm tork sunuyor. Dizel motorun aynı zamanda çelik pistonlar ve karbon kaplı piston segmanları ile güncellendiği belirtiliyor.

Daha düşük sıkıştırma oranı, yeni pompa sayesinde arttırılan yakıt basıncı ve geliştirilen soğutma sistemi de 2019 Nissan Navara’nın motorunda yapılan iyileştirmelerden. SCR (Seçici Katalist İndirgeme) teknolojisi ve partikül filtresine sahip yeni egzoz sistemi de yenilikler arasında. Bu sayede 2019 Nissan Navara’nın hiç olmadığı kadar verimli ve temiz bir araç olduğu söyleniyor.

2019 Nissan Navara’nın dizel motoru standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Yenilenen şanzımanın daha gelişmiş bir sürüş deneyimi sağladığı, vites geçişlerinin ve senkronizasyonun geliştirildiği ifade ediliyor. Opsiyon olarak sunulan 7 ileri otomatik şanzımanın da daha konforlu ve tepkisel olacak şekilde elden geçirildiği belirtiliyor.

Çok noktadan bağlantılı, 5 kollu arka süspansiyon sistemine sahip olan Nissan Navara’nın bu özelliği 2019 model yılı ile birlikte King Cab yani tek kabinli versiyona da geliyor. Bu özellik sayesinde konforu, sürüş deneyimi ve yük kapasitesi artan Navara King Cab’in artık 1,115 ila 1,180 kg arasında yük taşıyabileceği ifade ediliyor. Arka kısma eklenen 2 kademeli helezon yaylarla yüksekliğin 25 mm kadar arttırıldığı ve fren sisteminin elden geçirildiği de verilen bilgiler arasında.

Güncel Nissan Navara Almanya’da 28 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 157 bin 300 TL.

https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-3aa45dee4090bf7b231598f8ee0710ee-nissan-reveals-tougher-smarter-and-more-efficient-navara