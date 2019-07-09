Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin ÖTV’si iade edilecek

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Toplam 32 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Dün gündeme gelen yurt dışı çıkış harcı zammı ve IMEI’si klonlanmış telefonun kapanması tekliflerinin detayları belli olurken, elektrikli otomobillere vergi desteği maddesi de yasa teklifi içerisinde bulunuyor.

Yerli üretim elektrikli otomobillere destek

Elektrikli otomobillerden yüzde 3 ile 15 arasında ÖTV alınıyor. Motor gücü 85 kW’ın altında olan otomobillerden yüzde 3, 25-120 kW arasında motor gücüne sahip otomobillerden yüzde 7, 120 kW’ın üzerinde olanlardan ise yüzde 15 ÖTV alınıyor.

Torba yasa ile birlikte, Ar-Ge çalışmaları ve üretimi Türkiye’de yapılan elektrikli otomobillerin ÖTV’si üreticiye iade edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu araçlardan alınan ÖTV’yi üçer aylık dönemlerde şirkete ödeyecek ya da vergi borçlarından düşecek. Bu vergi desteği 31 Aralık 2035'e kadar sürecek.

Henüz Türkiye'de üretimi yapılan elektrikli otomobil modeli bulunmuyor. Bir dönem Fluence Z.E, Bursa'daki Renault fabrikasında üretiliyordu. Araç yeteri kadar ilgi görmeyince üretimi durduruldu. Fiat, Bursa'daki fabrikasında elektrikli Doblo üretimi için Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı ve birkaç adet prototip üretimi gerçekleştirdi.

Toyota ve Panasonic, Türkiye'de elektrikli otomobillerin bataryasını üretmek ve Ar-Ge çalışmaları yapmak için Rekabet Kurumu'ndan izin aldı. Toyota, yeni çıkaracağı modellerin yanı sıra Mazda ve Subaru'nun bazı modellerinde de yerli bataryalar kullanılacak. Türkiye'de ÖTV teşviği kapsamına girecek modellerin üretimi, bu markalardan gelecek gibi görünüyor. Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil ise 2022 yılında yollarda olacak.

IMEI klonlama işlemi bitirilecek

Yeni torba yasaya göre IMEI’si klonlanmış telefon ve diğer cihazlar, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce IMEI’si kopyalanan cihazlara bir defaya mahsus af uygulanacak. Vatandaşlar 1 yıl içerisinde 250 lira ceza ödemeleri halinde cihazlarını kullanmaya devam edecek. Bu yöntemle kaydedilen telefonlar, sadece başvuru yapılan telefon numarası ile kullanılabilecek.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra IMEI’si kopyalandığı tespit edilen cihazlar ise hiçbir şekilde kaydedilemeyecek. Böylece IMEI kopyalama işlemi tamamen ortadan kalkacak.

IMEI’si kayıtlı olup, 7 yıl boyunca şebekeye bağlanmayan cihazların IMEI’si kaydı düşürülecek. IMEI kaydı düşen cihazların sahipleri, başvuru yapmaları halinde bu cihazların IMEI’si tekrar aktif edilecek.

Yılda yüzbinlerce IMEI numarası kopyalanıyor. Yeni yasa ile birlikte bu durumun önüne geçilecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra IMEI’si kopyalanan hiçbir telefon kullanılmayacak. Pasaport kaydı ücretine de zam yapılmış ve başkasının pasaportuna kayıt işleminin önüne geçilmişti. Bu iki değişiklik ile birlikte vatandaşın Türkiye içerisinde ithalatçı veya distribütör tarafından satışı gerçekleştirilen telefonlara yönelmesi, aynı zamanda vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam

Yurt dışı çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye çıkıyor. Ayrıca torba yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı’na bu miktarı üç katına kadar arttırma yetkisi veriliyor. Şu an yürürlükte olan kanuna göre Cumurbaşkanı, yurt dışı çıkış harcını sıfırlayabiliyor fakat arttırmaya yetkili değildi.

Torba yasa ile birlikte 50 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcının 15 TL’lik bölümü TOKİ’ye aktarılacak. Kalan bölüm genel bütçeye eklenecek. Önceki kanuna göre harcın tamamı TOKİ’ye aktarılıyordu.