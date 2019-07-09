Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin ÖTV’si iade edilecek

Yerli üretim elektrikli otomobillere destek
Elektrikli otomobillerden yüzde 3 ile 15 arasında ÖTV alınıyor. Motor gücü 85 kW’ın altında olan otomobillerden yüzde 3, 25-120 kW arasında motor gücüne sahip otomobillerden yüzde 7, 120 kW’ın üzerinde olanlardan ise yüzde 15 ÖTV alınıyor.
Torba yasa ile birlikte, Ar-Ge çalışmaları ve üretimi Türkiye’de yapılan elektrikli otomobillerin ÖTV’si üreticiye iade edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu araçlardan alınan ÖTV’yi üçer aylık dönemlerde şirkete ödeyecek ya da vergi borçlarından düşecek. Bu vergi desteği 31 Aralık 2035'e kadar sürecek.
IMEI klonlama işlemi bitirilecek
Yeni torba yasaya göre IMEI’si klonlanmış telefon ve diğer cihazlar, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce IMEI’si kopyalanan cihazlara bir defaya mahsus af uygulanacak. Vatandaşlar 1 yıl içerisinde 250 lira ceza ödemeleri halinde cihazlarını kullanmaya devam edecek. Bu yöntemle kaydedilen telefonlar, sadece başvuru yapılan telefon numarası ile kullanılabilecek.
Yasa yürürlüğe girdikten sonra IMEI’si kopyalandığı tespit edilen cihazlar ise hiçbir şekilde kaydedilemeyecek. Böylece IMEI kopyalama işlemi tamamen ortadan kalkacak.
IMEI’si kayıtlı olup, 7 yıl boyunca şebekeye bağlanmayan cihazların IMEI’si kaydı düşürülecek. IMEI kaydı düşen cihazların sahipleri, başvuru yapmaları halinde bu cihazların IMEI’si tekrar aktif edilecek.
Yılda yüzbinlerce IMEI numarası kopyalanıyor. Yeni yasa ile birlikte bu durumun önüne geçilecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra IMEI’si kopyalanan hiçbir telefon kullanılmayacak. Pasaport kaydı ücretine de zam yapılmış ve başkasının pasaportuna kayıt işleminin önüne geçilmişti. Bu iki değişiklik ile birlikte vatandaşın Türkiye içerisinde ithalatçı veya distribütör tarafından satışı gerçekleştirilen telefonlara yönelmesi, aynı zamanda vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam
Yurt dışı çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye çıkıyor. Ayrıca torba yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı’na bu miktarı üç katına kadar arttırma yetkisi veriliyor. Şu an yürürlükte olan kanuna göre Cumurbaşkanı, yurt dışı çıkış harcını sıfırlayabiliyor fakat arttırmaya yetkili değildi.
Torba yasa ile birlikte 50 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcının 15 TL’lik bölümü TOKİ’ye aktarılacak. Kalan bölüm genel bütçeye eklenecek. Önceki kanuna göre harcın tamamı TOKİ’ye aktarılıyordu.
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Çıkış amacı lüks tüketimden alınıp, sosyal fayda sağlama amaçlı olan ÖTV, günümüzde TR de verginin vergisine dönüşen, vatandaşı yolup, develete direk gelir kalemi olmuş.
İdeal olan devletin vergiyi büyük oranda varlıklı kesimden alıp fakir vatandaşını gözetmesidir, desteklemesidir, sosyal devlet olmasıdır.
Yapmak istenirse de o kadar da zor değildir. Insanların 3 yılda bir telefon değiştirmesi durumunda vergi almazsın, olur biter. Böylelikle dar gelirli vatandaşı korumuş olursun. Daha sık değiştirene de örneğin yılda bir, 6 ayda bir kademeli olarak yüksek vergi koyarsın.
Amaç o değil tabi. Kafa yormadan, taş atıp yorulmadan, günü kurtarma şeklinde çözümler.
Vergiyi en kolay kimden nasıl alırsın? Halktan, direk satış esnasında, olay budur.
Kar edip gelir vergisi ödeyecekl ??? firma sahibi bulabilirsen onlardan da 3-5 takviye yaparsın.
ayrica yurtdisi cikis harcini dunya liderimizin 150tlye kadar cikarma hakki var. buda burada duruversin, hani 150 olacagindan degilde iste bizimkisi laf olsun :D
Zorla BES yaparlar cebindeki paraya göz dikerler, kazanç vergisi alırlar ama kalan ve cebine giren parayı harcarken yine vergi alırlar. Trşlyon kazanandan da askeri ücretlidende aynı vergiyi alırlar.
Üretmezsen böyle halkı kucağında hoplatmadan dönemezsin işte. Senin benim paramı har vurup harman savursunlar, gün gelir hesabını soranlar çıkar.
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