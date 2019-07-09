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Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin ÖTV’si iade edilecek

IMEI'si kopyalanmış telefonlar, yurt dışı çıkış harcı ücreti ve elektrikli otomobillere destek ile ilgili maddeler içeren torba yasa Meclis'e sunuldu. İşte torba yasanın detayları:
12 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin ÖTV’si iade edilecek
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Toplam 32 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Dün gündeme gelen yurt dışı çıkış harcı zammı ve IMEI’si klonlanmış telefonun kapanması tekliflerinin detayları belli olurken, elektrikli otomobillere vergi desteği maddesi de yasa teklifi içerisinde bulunuyor.

Yerli üretim elektrikli otomobillere destek

Elektrikli otomobillerden yüzde 3 ile 15 arasında ÖTV alınıyor. Motor gücü 85 kW’ın altında olan otomobillerden yüzde 3, 25-120 kW arasında motor gücüne sahip otomobillerden yüzde 7, 120 kW’ın üzerinde olanlardan ise yüzde 15 ÖTV alınıyor.

Torba yasa ile birlikte, Ar-Ge çalışmaları ve üretimi Türkiye’de yapılan elektrikli otomobillerin ÖTV’si üreticiye iade edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu araçlardan alınan ÖTV’yi üçer aylık dönemlerde şirkete ödeyecek ya da vergi borçlarından düşecek. Bu vergi desteği 31 Aralık 2035'e kadar sürecek.

Henüz Türkiye'de üretimi yapılan elektrikli otomobil modeli bulunmuyor. Bir dönem Fluence Z.E, Bursa'daki Renault fabrikasında üretiliyordu. Araç yeteri kadar ilgi görmeyince üretimi durduruldu. Fiat, Bursa'daki fabrikasında elektrikli Doblo üretimi için Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı ve birkaç adet prototip üretimi gerçekleştirdi. 
Toyota ve Panasonic, Türkiye'de elektrikli otomobillerin bataryasını üretmek ve Ar-Ge çalışmaları yapmak için Rekabet Kurumu'ndan izin aldı. Toyota, yeni çıkaracağı modellerin yanı sıra Mazda ve Subaru'nun bazı modellerinde de yerli bataryalar kullanılacak. Türkiye'de ÖTV teşviği kapsamına girecek modellerin üretimi, bu markalardan gelecek gibi görünüyor. Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil ise 2022 yılında yollarda olacak.

IMEI klonlama işlemi bitirilecek

Yeni torba yasaya göre IMEI’si klonlanmış telefon ve diğer cihazlar, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce IMEI’si kopyalanan cihazlara bir defaya mahsus af uygulanacak. Vatandaşlar 1 yıl içerisinde 250 lira ceza ödemeleri halinde cihazlarını kullanmaya devam edecek. Bu yöntemle kaydedilen telefonlar, sadece başvuru yapılan telefon numarası ile kullanılabilecek.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra IMEI’si kopyalandığı tespit edilen cihazlar ise hiçbir şekilde kaydedilemeyecek. Böylece IMEI kopyalama işlemi tamamen ortadan kalkacak. 

IMEI’si kayıtlı olup, 7 yıl boyunca şebekeye bağlanmayan cihazların IMEI’si kaydı düşürülecek. IMEI kaydı düşen cihazların sahipleri, başvuru yapmaları halinde bu cihazların IMEI’si tekrar aktif edilecek.

Yılda yüzbinlerce IMEI numarası kopyalanıyor. Yeni yasa ile birlikte bu durumun önüne geçilecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra IMEI’si kopyalanan hiçbir telefon kullanılmayacak. Pasaport kaydı ücretine de zam yapılmış ve başkasının pasaportuna kayıt işleminin önüne geçilmişti. Bu iki değişiklik ile birlikte vatandaşın Türkiye içerisinde ithalatçı veya distribütör tarafından satışı gerçekleştirilen telefonlara yönelmesi, aynı zamanda vergi kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam

Yurt dışı çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye çıkıyor. Ayrıca torba yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı’na bu miktarı üç katına kadar arttırma yetkisi veriliyor. Şu an yürürlükte olan kanuna göre Cumurbaşkanı, yurt dışı çıkış harcını sıfırlayabiliyor fakat arttırmaya yetkili değildi.

Torba yasa ile birlikte 50 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcının 15 TL’lik bölümü TOKİ’ye aktarılacak. Kalan bölüm genel bütçeye eklenecek. Önceki kanuna göre harcın tamamı TOKİ’ye aktarılıyordu.



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Holk 12 sa. en beğenilen
Bende halka iade olacak zannettim. Şirketlere gidecek...
1 Yanıt Yanıtla +62
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Rajeesh 12 sa.
üreticiye niye iade ediyorlar, halka iade etseler ya. para yine bizden cıkıyor, ne anladık bu yüzden
Yanıtla +48
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Sipihrz 12 sa.
Tık tuzağında Shift Delete i geçtiniz helâl olsun.
Yanıtla +40
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Organismus 3 sa.
Türkiyede üretilen elektrikli otomobil markası?
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alemdar1933 3 sa.
Hala yerli oto 2022 deniliyor ortada bişe yok....baba yiğitlere ne oldu
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aktorun 3 sa.
Dışarıdan gelen otomobile ayrı, TR de üretilene ayrı vergi uygulayıp direk ayrıcalık yaratamıyorlar imza attığımız uluslararası yasalardan dolayı (Gümrük Birliği gibi). Bu durumda ÖTV yi teşvik şeklinde geri vereceğiz diye bir yöntem bulmuşlar sanırım. Bu uygulama diğer ülkelerde de var mıdır bilmiyorum.
Çıkış amacı lüks tüketimden alınıp, sosyal fayda sağlama amaçlı olan ÖTV, günümüzde TR de verginin vergisine dönüşen, vatandaşı yolup, develete direk gelir kalemi olmuş.
İdeal olan devletin vergiyi büyük oranda varlıklı kesimden alıp fakir vatandaşını gözetmesidir, desteklemesidir, sosyal devlet olmasıdır.
Yapmak istenirse de o kadar da zor değildir. Insanların 3 yılda bir telefon değiştirmesi durumunda vergi almazsın, olur biter. Böylelikle dar gelirli vatandaşı korumuş olursun. Daha sık değiştirene de örneğin yılda bir, 6 ayda bir kademeli olarak yüksek vergi koyarsın.
Amaç o değil tabi. Kafa yormadan, taş atıp yorulmadan, günü kurtarma şeklinde çözümler.
Vergiyi en kolay kimden nasıl alırsın? Halktan, direk satış esnasında, olay budur.
Kar edip gelir vergisi ödeyecekl ??? firma sahibi bulabilirsen onlardan da 3-5 takviye yaparsın.
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twilight_flame 5 sa.
eee o kadar suriyeli beslemek kolay değil, ağzını açınca bu kadar para harcadık şu kadar harcadık. Bu harcanan paralar bir şekilde geri dönmek zorunda, keşke kendi milletini ezipte başka millet için bu kadar para harcamasan.
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cocainbar 8 sa.
otv'yi harbi iade edecekler dedim sonradan baktimki ar-ge si yurticinde olan veya uretimi yurticinde olan araclara gecerliymis. mevcuttada boyle bir arac olmadigindan devletin cebinden 0tl otv iadesi cikacak. ahahah
ayrica yurtdisi cikis harcini dunya liderimizin 150tlye kadar cikarma hakki var. buda burada duruversin, hani 150 olacagindan degilde iste bizimkisi laf olsun :D
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DH Misafiri 8 sa.
Bu devlet halkının yarararına ne zaman bir şeyler yapmaya başlayacak. Ulan türk vatandaşı olmaktan nefret eder oldum sırf bu yüzden. Ulan firavun bile kırbacı vurup çalıştırıyorken yemeği veriyordu bunlar yemeğide elimizden alacak. Firavundan beter la bunlar.
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Oronra 9 sa.
ÖTV yi üretici tüketiciden almayacak. (Değilse tüketiciden alıp devlet geri ödedikçe iban hesabınıza parça parça göndericek halleri yok) Devlet üreticiden alacak ama peyder peyi geri ödeyecek. Oh ne güzel düzen, hangi akıllı üretici girecek bu işe bakalım.
Zorla BES yaparlar cebindeki paraya göz dikerler, kazanç vergisi alırlar ama kalan ve cebine giren parayı harcarken yine vergi alırlar. Trşlyon kazanandan da askeri ücretlidende aynı vergiyi alırlar.
Üretmezsen böyle halkı kucağında hoplatmadan dönemezsin işte. Senin benim paramı har vurup harman savursunlar, gün gelir hesabını soranlar çıkar.
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SaB0 9 sa.
Ben böyle rezil bir yönetim görmedim arkadaş. Her gün biraz daha nefret ediyorum bu haysiyetsizlerden
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mulina 9 sa.
Oradan keser gibi görünür bu yönetim yine başka yerden geçirir.
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AtiMX4 9 sa.
Aklınız ve fırsatınız varsa hemen kaçın bu ülkeden.
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