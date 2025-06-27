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    Xiaomi'nin hisseleri rekor kırdı: Kurucusu, Çin'in en zengin kişisi oldu

    Xiaomi Group’un hisse fiyatı 61.45 Hong Kong doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve şirketin kurucusu Lei Jun, Çin’in en zengin kişisi oldu. Peki bu artışın sebebi ne?

    Xiaomi'nin hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Group’un hisse fiyatı 61.45 Hong Kong doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Bu artış ile birlikte şirketin kurucusu Lei Jun, Çin’in en zengin kişisi oldu.

    Xiaomi YU7'ye olan talep hisseleri arttırdı

    Xiaomi'nin hisse senedi fiyatındaki ani yükselişin başlıca nedeni, şirketin merakla beklenen YU7 modelinin piyasaya sürülmesinden sonra yalnızca bir saat içerinde 300 bine yakın kesin sipariş alması oldu.

    Xiaomi'nin hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı Tam Boyutta Gör

    Mali raporlara göre, Şubat ayında hisse fiyatı 52 HKD’ye ulaştığında Lei Jun’un serveti 440 milyar yuan’a (yaklaşık 68 milyar dolar) yaklaşıyordu. Bu, o dönemde onu Çin’in en zengin ismi yapmıştı. Ancak Mart ayı sonunda yaşanan ölümcül Xiaomi araç kazası gibi olaylar nedeniyle şirketin hisseleri ciddi bir düşüş yaşadı ve Lei Jun liderliği kaybetti.

    Kasım 2024’te yayımlanan Forbes'un Çin Zenginler Listesi’nde, Nongfu Spring’in kurucusu art arda dördüncü kez Çin’in en zengini olarak 50.8 milyar dolarlık servetiyle ilk sıradaydı.

    Talebe yetişmekte zorlanıyor

    Xiaomi’nin borsadaki bu başarısına rağmen, otomotiv bölümü ciddi üretim kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Şirket şu anda, SU7'nin üretildiği Pekin'in Yizhuang bölgesinde yalnızca bir fabrika işletiyor. Xiaomi, Mart ayında 2025 teslimat hedefini 300.000'den 350.000 araca çıkardı, ancak bu sayı mevcut tesisin kapasitesini aşıyor.

    Xiaomi, bu darboğazı aşmak için çeşitli adımlar attı. Temmuz 2024’te ikinci bir üretim tesisi kurmak üzere arsa satın aldı. Bu yeni fabrikanın yer aldığı "akıllı üretim üssü" Nisan 2025’te onay süreçlerini tamamladı, fakat henüz üretime ne zaman başlanacağı açıklanmadı.

    Xiaomi’nin genişleme planlarına göre, birinci ve ikinci fabrikaların her biri yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip olacak. İki tesis birlikte yılda toplam 300.000 araç üretebilecek. Bu fabrikalarda SU7, SU7 Ultra ve yeni tanıtılan YU7 modelleri üretilecek. Şirketin internet sitesinde SU7 modeli için 33 haftalık bekleme süresi olduğu belirtiliyor; bu da üretimin talebe yetişemediğini gösteriyor.

    Haziran 2025’te Xiaomi, ikinci fabrikasının yanındaki 485.100 metrekarelik ek sanayi arazisini satın aldı. Bu alanın şirketin üçüncü otomotiv fabrikası olması planlanıyor. Ancak henüz inşaat başlamadı ve üretimin önümüzdeki yıl içinde başlaması beklenmiyor.

    Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, her ne kadar YU7 ve SU7 aynı "Modena" platformu üzerinde geliştirilmiş olsa da, YU7 modelinin parçalarının yaklaşık %90’ının tamamen yeni olması. Bu nedenle iki modelin üretim hatları ve süreçleri birbirinden oldukça farklı, bu da YU7’nin seri üretimini hızlandırmayı zorlaştırıyor.

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