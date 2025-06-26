Audi, Mercedes ve diğer üreticiler Apple CarPlay Ultra'yı kullanmak istemiyor

Tam Boyutta Gör Financial Times’ın raporuna göre Mercedes-Benz, Audi, Volvo Cars, Polestar ve Renault, Apple’ın yeni nesil CarPlay Ultra sistemini entegre etme konusunda hiçbir plan yapmıyor.

Apple, yeni nesil CarPlay Ultra'yı tanıttı: Yenilikler neler? 1 ay önce eklendi

Aston Martin, CarPlay Ultra'yı ilk kullanan üretici oldu

İlk yeni Aston Martin araçlara gönderilen CarPlay Ultra, gösterge paneli, iklim kontrolleri ve sürücü yardım göstergeleri dahil olmak üzere her ekranı yönetme imkanı veriyor ve bunların hepsi otomobil üreticisinin markasıyla eşleşen tasarımla sunuluyor. Apple, CarPlay Ultra’nın derinlemesine entegre deneyimi için iPhone’un en iyi özellikleriyle otomobilin en iyi özelliklerini bir araya getirdiğini söyledi ve tanıtım sırasında Audi, Mercedes, Volvo ve daha fazlasını listeleyerek birçok başka otomobil üreticisini gelecek ortaklar olarak duyurdu.

Otomobil üreticileri kendi abonelik tabanlı araç içi sistemlerini satmak istiyor

Ancak, CarPlay Ultra’yı araçlarında benimseyen markaların sayısı gittikçe azalıyor. Mercedes, geçen yıl sessiz sedasız çekilerek kendi MBUX sistemine devam etme kararı aldı. Audi, o zamandan beri benzer bir U dönüşü yaptı ve Renault'un Apple'a "Kendi sistemlerimize zorla girmeye çalışmayın" dediği bildirildi. Analistler, gelirin birincil endişe olduğunu söylüyor; Otomobil üreticileri, kullanıcı arayüzünü ve müşteri ilişkisini Apple'a vermek yerine kendi abonelik tabanlı bilgi-eğlence ve veri hizmetlerini satmak istiyor.

Geri adım atma, CarPlay’in tamamen sonu anlamına gelmiyor. Yeni ABD otomobillerinin yüzde 98'inde bulunan ve günde 600 milyondan fazla kez kullanılan standart CarPlay, Ultra'yı reddedenler de dahil olmak üzere çoğu markanın sunmaya devam etmeyi planladığı olmazsa olmaz bir özellik olmaya devam ediyor. Porsche, gelecekteki modellerinde CarPlay Ultra'yı tanıtacağını tekrar teyit etti. Hyundai, Kia ve Genesis hâlâ Apple'ın birlikte çalıştığı üreticiler listesinde.

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Audi, Mercedes ve diğer üreticiler CarPlay Ultra'yı istemiyor

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