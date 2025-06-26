Xiaomi YU7 Çin'de satışa sunuldu: Bir saatte 300.000 sipariş aldı!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen ikinci elektrikli modeli YU7 SUV'u Pekin'de tanıttı ve aracın satış fiyatını açıkladı. Şirket, lansmandan yalnızca bir saat sonra YU7 satışlarının 289.000 adede ulaştığını duyurdu.

Xiaomi YU7’nin 830 km CLTC menzilli versiyonu 253.500 yuan (yaklaşık 35.300 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, Tesla Model Y’nin Çin’deki giriş seviyesi modelinden 1.400 dolar daha ucuz.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, YU7’ye olan talebin geçen yıl piyasaya çıkan SU7'ye kıyasla üç kat daha fazla olacağını öngörüyor. SU7, 28 Mart 2024’te piyasaya çıktığında 27 dakikada 50.000, ilk 24 saatte ise 90.000 ön sipariş alarak yıl boyunca üretim kapasitesini doldurmuştu. Mart 2024 ile Mayıs 2025 arasında toplamda 272.000’in üzerinde SU7 teslim edildi.

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Xiaomi YU7'nin özellikleri neler?

Xiaomi YU7, üç farklı donanım seviyesiyle sunuluyor: Standard, Pro ve Max. Fiyatlar 253.000 - 329.900 yuan (35.300 - 46.000 dolar) arasında değişiyor.

Standard versiyon, 96.3 kWh LFP bataryayla 830 km menzil sunuyor. 235 kW gücünde tek motorlu arkadan itişli (RWD) sistemiyle 0’dan 100 km/s hıza 5.88 saniyede ulaşıyor.

Pro versiyon, dört tekerden çeker (AWD) çift motorlu sistemle 365 kW toplam güç sunuyor. Aynı batarya ile 770 km menzile sahip. Fiyatı ise 279.900 yuan (39.000 dolar)

Max versiyon, 508 kW güç ve 866 Nm tork üreten çift motorlu AWD sisteme ve 101.7 kWh’lik NMC bataryaya sahip. 760 km menzil sunan modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 3.23 saniye. Fiyatı 329.900 yuan (46.000 dolar)

Tüm YU7 modelleri Xiaomi’nin kendi geliştirdiği 800V yüksek voltajlı mimariyi ve 22.000 RPM hızına kadar çıkan V6S Plus motorlarını kullanıyor. Araç, 528 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor ve yalnızca 12 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyor. 15 dakikalık şarj ile 620 km menzil elde edilebiliyor.

YU7, Xiaomi’nin Modena platformunda geliştirdiği 5 kapılı, 5 kişilik bir SUV olup 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1608 mm yüksekliğe ve 3000 mm dingil mesafesine sahip.

Xiaomi YU7, Tesla Model Y’ye doğrudan rakip olarak konumlanıyor. Model Y’nin Çin’deki satışları 2025 yılının ilk beş ayında geçen yıla göre %24 düşüş göstermiş durumda. YU7, Çin piyasasında BYD Sealion 07, Zeekr 7X, Onvo L60 ve Xpeng G7 gibi birçok rakiple mücadele edecek.

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Xiaomi YU7 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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