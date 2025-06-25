Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    1340 beygirlik elektrikli Mercedes-AMG GT XX konsepti tanıtıldı

    AMG, elektrikli performans çağını GT XX Concept ile başlatıyor. 1340 beygir gücü, 850 kW şarj hızı ve etkileyici tasarımıyla geleceğin AMG modellerine göz kırpıyor.

    1340 beygirlik elektrikli Mercedes-AMG GT XX konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG, performans otomobilleri dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Elektrikli araçlara geçişte önceki hibrit hamleleriyle eleştirilere maruz kalan marka, bu kez tüm enerjisini saf elektrikli bir süper otomobil geliştirmeye yöneltmiş durumda. Tanıtımı Almanya'nın Rottweil kentindeki yapılan AMG GT XX Concept, sadece etkileyici teknik verileriyle değil, aynı zamanda taşıdığı vizyonla da dikkat çekiyor.

    Henüz seri üretim aşamasında olmayan bu konsept, AMG'nin 2025 yılında tanıtacağı ilk tam elektrikli modeli için bir ön gösterim niteliğinde. Ancak marka, kullanılan teknolojilerin büyük ölçüde üretime hazır olduğunu ve gelecekteki AMG modellerinde yer alacağını açıkça belirtiyor.

    GT XX Concept, dört tekerlekten çekiş sağlayan üç aksiyel akı elektrik motoruyla tam 1.340 beygir güç üretiyor. 800V mimari üzerine inşa edilen sistem, 850 kW'a kadar şarj hızı sunabiliyor. Bu sayede aracın yaklaşık 400 kilometrelik menzili yalnızca beş dakikada kazanabileceği belirtiliyor. Bu güç, hem günlük kullanım hem de pist performansı açısından GT XX'i son derece iddialı kılıyor.

    1340 beygirlik elektrikli Mercedes-AMG GT XX konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aerodinamik verimlilikte de önemli bir başarı elde edilmiş. GT XX, sadece 0.198'lik sürtünme katsayısıyla dünyanın en aerodinamik ikinci otomobili olma unvanını taşıyor. Bu düşük değer, özellikle karbon fiber panellerle donatılmış, hareketli jant kapakları sayesinde mümkün kılınmış. Bu paneller, ihtiyaç duyulduğunda frenleri soğutmak için açılıyor ve hareket enerjisiyle çalışıyor.

    Tasarım konusunda ise GT XX, cesur çizgileriyle öne çıkıyor. Efsanevi C111 modeline gönderme yapan turuncu gövde rengi, otomobile hem nostaljik hem de modern bir hava katıyor. İç mekânda ise tamamen yarış ruhu hâkim. Bu alanda kişiye özel vücut taramasına göre şekillendirilen karbon fiber koltuklar, geri dönüştürülmüş GT3 lastiklerinden elde edilen döşemeler ve kokpit hissi uyandıran yoke tipi direksiyon dikkat çekiyor.

    Sürüş deneyimi yalnızca sessiz elektrik motorlarıyla sınırlı değil. AMG, bu araca özel geliştirdiği sahte V8 motor sesi ile duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor. Farların içine entegre edilen hoparlörler sayesinde araç dışarıya güçlü bir motor sesi yayıyor. Marka yöneticileri bu sesi "şimdiye kadar geliştirdiğimiz en iyi V8" olarak tanımlıyor. Ayrıca direksiyon arkasındaki kulakçıklar, sürüşe manuel vites geçiş hissi katıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone son aramalar görünmüyor columbia orjinallik sorgulama ford kuga 1.6 ecoboost tcl televizyon mobil etkin noktayı ayarlayamıyoruz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum