1340 beygirlik elektrikli Mercedes-AMG GT XX konsepti tanıtıldı

Henüz seri üretim aşamasında olmayan bu konsept, AMG'nin 2025 yılında tanıtacağı ilk tam elektrikli modeli için bir ön gösterim niteliğinde. Ancak marka, kullanılan teknolojilerin büyük ölçüde üretime hazır olduğunu ve gelecekteki AMG modellerinde yer alacağını açıkça belirtiyor.
GT XX Concept, dört tekerlekten çekiş sağlayan üç aksiyel akı elektrik motoruyla tam 1.340 beygir güç üretiyor. 800V mimari üzerine inşa edilen sistem, 850 kW'a kadar şarj hızı sunabiliyor. Bu sayede aracın yaklaşık 400 kilometrelik menzili yalnızca beş dakikada kazanabileceği belirtiliyor. Bu güç, hem günlük kullanım hem de pist performansı açısından GT XX'i son derece iddialı kılıyor.
Tasarım konusunda ise GT XX, cesur çizgileriyle öne çıkıyor. Efsanevi C111 modeline gönderme yapan turuncu gövde rengi, otomobile hem nostaljik hem de modern bir hava katıyor. İç mekânda ise tamamen yarış ruhu hâkim. Bu alanda kişiye özel vücut taramasına göre şekillendirilen karbon fiber koltuklar, geri dönüştürülmüş GT3 lastiklerinden elde edilen döşemeler ve kokpit hissi uyandıran yoke tipi direksiyon dikkat çekiyor.
Sürüş deneyimi yalnızca sessiz elektrik motorlarıyla sınırlı değil. AMG, bu araca özel geliştirdiği sahte V8 motor sesi ile duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor. Farların içine entegre edilen hoparlörler sayesinde araç dışarıya güçlü bir motor sesi yayıyor. Marka yöneticileri bu sesi "şimdiye kadar geliştirdiğimiz en iyi V8" olarak tanımlıyor. Ayrıca direksiyon arkasındaki kulakçıklar, sürüşe manuel vites geçiş hissi katıyor.
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