Elon Musk, düşen satışların ardından Tesla’daki üst düzey yöneticiyi kovdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, küresel çapta satışlarının düşmeye devam ettiği bir dönemde, şirketin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki üretim ve operasyonlardan sorumlu yöneticisi Omead Afshar’ı görevden aldı. Elon Musk’ın doğrudan kararıyla gerçekleşen bu ayrılık, son dönemde şirketin yaşadığı üst düzey yönetici kayıplarına bir yenisini ekledi.

Afshar, 2017 yılından bu yana Musk’ın çeşitli şirketlerinde görev almış ve geçtiğimiz yıl Tesla’daki bu kritik pozisyona getirilmişti. Ancak bu görevi uzun süre sürdüremedi. Forbes tarafından duyurulan haberi, CNBC ve Bloomberg gibi güvenilir kaynaklar da doğruladı.

Avrupa ve Çin’de satışlar düşüşte

Afshar’ın ayrılığı, Tesla’nın özellikle Avrupa pazarındaki zayıf performansına denk geldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Mayıs ayında kıtadaki yeni Tesla kayıtları yaklaşık yüzde 41 oranında düştü. Bu, şirketin Avrupa’daki satışlarının üst üste beşinci ayda da gerilediği anlamına geliyor. Çin’de ise benzer şekilde, Mayıs ayında satışlar yüzde 15 oranında azaldı.

Musk, operasyonel başarısızlıklar nedeniyle Afshar’ı sorumlu tutsa da, uzmanlara göre asıl sorumluluk Musk’ın stratejik tercihlerinde yatıyor. Musk’ın ABD'de Donald Trump’ın yeniden seçilmesine yönelik finansal desteği, DOGE adı verilen radikal maliyet düşürme hamlesi ve tartışmalı sosyal medya paylaşımları, Tesla'nın kamuoyu algısını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında.

Xiaomi YU7 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. önce eklendi

Ancak sadece bunlar da değil. Tesla, ürün gamını yenilemekte biraz geç kaldı ve rekabet daha önce olmadığı kadar sert. Çinli firmaların uluslararası ve ulusal tırmanışı Tesla’nın satışlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca geleneksel üreticilerin yeni elektrikli modelleri de kullanıcı tercihlerini etkilemekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elon Musk, Tesla’daki üst düzey yöneticiyi kovdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: