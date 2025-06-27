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    Elon Musk, düşen satışların ardından Tesla’daki üst düzey yöneticiyi kovdu

    ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla’da satışlar aylardır istenildiği gibi gitmiyor. Bu kötü gidişatın ardından CEO Elon Musk, üst düzey yöneticisi Omead Afshar’ı kovdu.

    Elon Musk, Tesla’daki üst düzey yöneticiyi kovdu Tam Boyutta Gör
    ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, küresel çapta satışlarının düşmeye devam ettiği bir dönemde, şirketin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki üretim ve operasyonlardan sorumlu yöneticisi Omead Afshar’ı görevden aldı. Elon Musk’ın doğrudan kararıyla gerçekleşen bu ayrılık, son dönemde şirketin yaşadığı üst düzey yönetici kayıplarına bir yenisini ekledi.

    Afshar, 2017 yılından bu yana Musk’ın çeşitli şirketlerinde görev almış ve geçtiğimiz yıl Tesla’daki bu kritik pozisyona getirilmişti. Ancak bu görevi uzun süre sürdüremedi. Forbes tarafından duyurulan haberi, CNBC ve Bloomberg gibi güvenilir kaynaklar da doğruladı.

    Avrupa ve Çin’de satışlar düşüşte

    Afshar’ın ayrılığı, Tesla’nın özellikle Avrupa pazarındaki zayıf performansına denk geldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Mayıs ayında kıtadaki yeni Tesla kayıtları yaklaşık yüzde 41 oranında düştü. Bu, şirketin Avrupa’daki satışlarının üst üste beşinci ayda da gerilediği anlamına geliyor. Çin’de ise benzer şekilde, Mayıs ayında satışlar yüzde 15 oranında azaldı.

    Musk, operasyonel başarısızlıklar nedeniyle Afshar’ı sorumlu tutsa da, uzmanlara göre asıl sorumluluk Musk’ın stratejik tercihlerinde yatıyor. Musk’ın ABD'de Donald Trump’ın yeniden seçilmesine yönelik finansal desteği, DOGE adı verilen radikal maliyet düşürme hamlesi ve tartışmalı sosyal medya paylaşımları, Tesla'nın kamuoyu algısını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında.

    Ancak sadece bunlar da değil. Tesla, ürün gamını yenilemekte biraz geç kaldı ve rekabet daha önce olmadığı kadar sert. Çinli firmaların uluslararası ve ulusal tırmanışı Tesla’nın satışlarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca geleneksel üreticilerin yeni elektrikli modelleri de kullanıcı tercihlerini etkilemekte.

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