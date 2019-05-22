2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı sızdırıldı!

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Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılması beklenen 2019 Opel Corsa şimdiye dek kamuflajlı haliyle karşımıza çıkmıştı. Hatta daha dün basın için bir test sürüş etkinliği düzenlenmiş, aracın üretime hazır prototiplerinin kamuflajlı görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise 2019 Opel Corsa’nın tasarımı açık bir şekilde sızdırıldı.

2019 Opel Corsa özellikleri

2019 Opel Corsa’nın sızdırılan fotoğraflarına baktığımızda PSA çatısı altında yenilendiği bariz şekilde anlaşılıyor. Kullandığı CMP platformunu yeni Peugeot 208 ile paylaşan aracın tasarımı da Fransız kuzenine göz kırpıyor. Daha önce paylaşılan teaser’da gördüğümüz matrix LED farlar, 2019 Opel Corsa’nın tasarımında yerini almış ve araca oldukça dinamik bir hava katıyor. Aracın genel tasarımına da köşeli hatlar hakim.

2019 Opel Corsa’nın kabin tarafında pek bir sürprizle karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Bu tarafta da özellikle vites topuzu gibi PSA’dan alınan parçalar mevcut. Corsa F olarak adlandırılacak aracın yeni platform sayesinde 28 mm daha uzun aks mesafesine sahip olacağı biliniyor. 2019 Opel Corsa bu sayede daha ferah bir yaşam alanı ve 310 litreye varan bagaj hacmi vadediyor. Ayrıca ciddi bir hafifleme sonucu baz versiyonun sadece 980 kg kuru ağırlığa sahip olacağını da hatırlatalım.

İlerleyen zamanlarda tam elektrikli Corsa da gelecek

2019 Opel Corsa’nın kaputu altında PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli PureTech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. Dizel tarafında ise 100 bg’lik 1.5 litre ünitenin görev yapacağı söyleniyor. Yeni Opel Corsa’ya ilerleyen zamanlarda tam elektrikli bir versiyonun eşlik edeceğini de belirtmeden geçmeyelim.

2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/nieuwe-opel-corsa-gelekt/