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2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı sızdırıldı!

Şimdiye dek kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan 2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı sızdırıldı. Tasarımı tamamen ortaya çıkan 2019 Opel Corsa'nın görselleri ve tüm detayları haberimizde:
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
22,3b
2
85
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı sızdırıldı!
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Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarılması beklenen 2019 Opel Corsa şimdiye dek kamuflajlı haliyle karşımıza çıkmıştı. Hatta daha dün basın için bir test sürüş etkinliği düzenlenmiş, aracın üretime hazır prototiplerinin kamuflajlı görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise 2019 Opel Corsa’nın tasarımı açık bir şekilde sızdırıldı.

2019 Opel Corsa özellikleri

2019 Opel Corsa’nın sızdırılan fotoğraflarına baktığımızda PSA çatısı altında yenilendiği bariz şekilde anlaşılıyor. Kullandığı CMP platformunu yeni Peugeot 208 ile paylaşan aracın tasarımı da Fransız kuzenine göz kırpıyor. Daha önce paylaşılan teaser’da gördüğümüz matrix LED farlar, 2019 Opel Corsa’nın tasarımında yerini almış ve araca oldukça dinamik bir hava katıyor. Aracın genel tasarımına da köşeli hatlar hakim.

2019 Opel Corsa’nın kabin tarafında pek bir sürprizle karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Bu tarafta da özellikle vites topuzu gibi PSA’dan alınan parçalar mevcut. Corsa F olarak adlandırılacak aracın yeni platform sayesinde 28 mm daha uzun aks mesafesine sahip olacağı biliniyor. 2019 Opel Corsa bu sayede daha ferah bir yaşam alanı ve 310 litreye varan bagaj hacmi vadediyor. Ayrıca ciddi bir hafifleme sonucu baz versiyonun sadece 980 kg kuru ağırlığa sahip olacağını da hatırlatalım.

İlerleyen zamanlarda tam elektrikli Corsa da gelecek 

2019 Opel Corsa’nın kaputu altında PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli PureTech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. Dizel tarafında ise 100 bg’lik 1.5 litre ünitenin görev yapacağı söyleniyor. Yeni Opel Corsa’ya ilerleyen zamanlarda tam elektrikli bir versiyonun eşlik edeceğini de belirtmeden geçmeyelim.

2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.


https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/nieuwe-opel-corsa-gelekt/ Yorum Yaz
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Lepanto 2 hf. en beğenilen
Şahane olmuş. PSA etkisi görülüyor araçta, özellikle kokpitte. Şimdiki Corsa'nın çok önünde gözüküyor tasarım anlamında.
Tabi bir de beyaz renk ve kapaklı jant ile görmek lazım
Şahane olmuş. PSA etkisi görülüyor araçta, özellikle kokpitte. Şimdiki Corsa'nın çok önünde gözüküyor tasarım anlamında.Tabi bir de beyaz renk ve kapaklı ...
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haberelectro 2 hf.
208 le süpürecekler bu sınıfı. Diğerleri kuma.
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ArduYusmus 2 hf.
Muhteşem olmuş. PSA hemen belli etmiş tasarımdaki profesyonelliğin. Aynı şalışmayı sorunsuzluk konusunda da sürdürmelerini bekliyorum.
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1 Avatar
MrT4ngo 1 hf.
corsa c zamanında rakiplerini aglatiyordu. artik elektrikli scotir gibi yaptilar corsayi
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Jeolog. 1 hf.
test
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PrinceOfPersia 1 hf.
Zamanında D serisi sınıfının en iyisiydi ve çok da satmıştı, bence bu da o etkiyi bırakır. Müthiş olmuş
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Ters Adam 1 hf.
Tasarım Harika Opel çizgileri bozulmamış ve sonunda 4 cam otomatik bir Corsa
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medyxnet 2 hf.
mükemmel olmuş. Polo 150 binse buda 120-130 bin olur artık :)
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ugurcankorkmaz 2 hf.
Çok başarılı buldum tasarımı. HB segmetinde bir aksilik olmazsa iyi satabilir.
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cabriyo 2 hf.
sadece vites kısmını beğendim gerisi her arabada gördüğümüz şeyler. yıl 2019 daha özgün bir tasarım beklerdim.
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norton772 2 hf.
Corsa olmuş. Tasarımı çok güzel. Iç dizayn da harika.
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FlyingUnderpants 2 hf.
sonunda aracın bir karakteri olmuş
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AsiretinMarjinalCocugu 2 hf.
Tam emin olamadım ama sanırım PSA etkisi.
PSA.
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