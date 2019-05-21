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2019 SsangYong Tivoli, yeni turbo benzinli motoruyla tanıtıldı

Güney Koreli üretici, makyaj operasyonundan geçirdiği 2019 SsangYong Tivoli'yi kendi evinde sessiz sedasız tanıttı. Daha modern bir görünüme kavuşan makyajlı Tivoli'nin özellikleri haberimizde:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 SsangYong Tivoli, yeni turbo benzinli motoruyla tanıtıldı
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Güney Koreli SUV ve pickup üreticisi Ssangyong, ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında yeni Korando’yu görücüye çıkaran şirket, şimdi de kendi evinde düzenlediği bir etkinlikle 2019 Ssangyong Tivoli’yi tanıttı.

‘Yepyeni Tivoli’ sloganıyla tanıtılan makyajlı crossover’ın dış tasarımında küçük güncellemeler mevcut. Tasarımı elden geçirilen radyatör ızgarası ve yenilenen farlar, 2019 SsangYong Tivoli’nin ön yüzündeki değişimler arasında. Tamponun alt kısmında da belirgin bir değişim mevcut. Burada daha büyük bir hava girişine ve yeni üç parçalı sis farlarına yer verilmiş.

Güney Koreli üretici, 2019 SsangYong Tivoli’nin arka kısmını değiştirirken daha tutucu davranmış. Bu kısımda yeni grafiklere sahip stoplar yer alırken tampon ve difüzörün tasarımı yenilenmiş. Ayrıca bagaj kapağındaki çıkıntının daha belirgin olması sağlanmış. Arka taraftaki plakanın oturtulacağı alan da eskiye göre biraz genişlemiş.

2019 SsangYong Tivoli, yeni turbo benzinli motoruyla tanıtıldı

Kokpitte belirgin değişim

2019 SsangYong Tivoli’nin kabini de güncellemeden nasibini almış. Daha modern bir görünüme kavuşturulan yaşam alanında yeni 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç bilgi-eğlence ekranı tercih edilmiş. Malzeme kalitesi yükseltilen alanda direksiyon değişmezken, kokpit kısmı neredeyse baştan aşağı yenilenmiş. Daha köşeli bir tasarım anlayışına geçiş yapan kokpitte yeni havalandırmalar yer alırken, konsolun merkezindeki fiziksel düğmelerin yerleşimi de tamamen değişmiş.

2019 SsangYong Tivoli’nin motor gamında değişim olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Fakat yeni turboşarjlı 1.5 litre benzinli ünitenin seçenekler arasında olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra makyajlı Tivoli’nin motor seçenekleri 1.6 litre turbo dizel ünitenin güncellenmiş bir versiyonu da bulunabilir. Söz konusu motorların teknik özellikleriyle ilgili bir açıklama yok. Fakat yeni Korando’nun kaputu altında sırasıyla 166 beygir ve 137 beygir güç ürettikleri biliniyor.

2019 SsangYong Tivoli, önümüzdeki ay Güney Kore’de satışa sunulacak. Aracın kendi evindeki satış fiyatları 16,680,000 won, yani güncel kurla 12 bin 519 euro’dan başlıyor. Ülkemizde yalnızca dizel motorla satılan şimdiki Tivoli’nin 2019 model yılı başlangıç fiyatı ise 170 bin TL.


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Oguz_Cole 3 hf. en beğenilen
12 000 nerde, 170 000 nerde. Yaklaşık 85 bin tl yapıyor, ama o kadar zenginiz ki 2 parasına 1 alabiliyoruz. Bu devlet legal mafya başka birşey değil, doğrusu mafyalar bile daha insaflı.
12 000 nerde, 170 000 nerde. Yaklaşık 85 bin tl yapıyor, ama o kadar zenginiz ki 2 parasına 1 alabiliyoruz. Bu devlet legal mafya başka birşey değil, doğrusu m...
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TheLastNinja 2 hf.
hamd olsun teğet girdi yine
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Virtual Reality 2 hf.
"güncel kurla 12 bin 519 euro" Normal şartlarda 12 bin 519 TL'ye alabilmemiz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Ama biz normal bir ülke miyiz? Değiliz. Normallikten o kadar uzak bir ülkeyiz ki, sözün bittiği yerdeyiz.
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Darknesia 2 hf.
Ülkenin ekonomik durumunu falan geçtim şuanda, 170.000 TL bu arabaya para vermekte ne bileyim yani...
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kadalt 2 hf.
Savaşta adam gönderdiğimiz kore bile arabasını üretiyor.
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YuRYTR 2 hf.
70 binlik araç 170 bine satılıyor
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TheLastNinja 2 hf.
hamd olsun teğet girdi yine
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Denorath 3 hf.
Çok iyi görünüyor 👍
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
170.000 = Bir bana bir devlet babaya
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Oguz_Cole 3 hf. en beğenilen
12 000 nerde, 170 000 nerde. Yaklaşık 85 bin tl yapıyor, ama o kadar zenginiz ki 2 parasına 1 alabiliyoruz. Bu devlet legal mafya başka birşey değil, doğrusu mafyalar bile daha insaflı.
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PRODJ 3 hf.
Bu modeli ilk defa gördüm. Türkiye fiyatı da Maşallah dedirtiyor.
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