2019 SsangYong Tivoli, yeni turbo benzinli motoruyla tanıtıldı

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Güney Koreli SUV ve pickup üreticisi Ssangyong, ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında yeni Korando’yu görücüye çıkaran şirket, şimdi de kendi evinde düzenlediği bir etkinlikle 2019 Ssangyong Tivoli’yi tanıttı.

‘Yepyeni Tivoli’ sloganıyla tanıtılan makyajlı crossover’ın dış tasarımında küçük güncellemeler mevcut. Tasarımı elden geçirilen radyatör ızgarası ve yenilenen farlar, 2019 SsangYong Tivoli’nin ön yüzündeki değişimler arasında. Tamponun alt kısmında da belirgin bir değişim mevcut. Burada daha büyük bir hava girişine ve yeni üç parçalı sis farlarına yer verilmiş.

Güney Koreli üretici, 2019 SsangYong Tivoli’nin arka kısmını değiştirirken daha tutucu davranmış. Bu kısımda yeni grafiklere sahip stoplar yer alırken tampon ve difüzörün tasarımı yenilenmiş. Ayrıca bagaj kapağındaki çıkıntının daha belirgin olması sağlanmış. Arka taraftaki plakanın oturtulacağı alan da eskiye göre biraz genişlemiş.

Kokpitte belirgin değişim

2019 SsangYong Tivoli’nin kabini de güncellemeden nasibini almış. Daha modern bir görünüme kavuşturulan yaşam alanında yeni 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç bilgi-eğlence ekranı tercih edilmiş. Malzeme kalitesi yükseltilen alanda direksiyon değişmezken, kokpit kısmı neredeyse baştan aşağı yenilenmiş. Daha köşeli bir tasarım anlayışına geçiş yapan kokpitte yeni havalandırmalar yer alırken, konsolun merkezindeki fiziksel düğmelerin yerleşimi de tamamen değişmiş.

2019 SsangYong Tivoli’nin motor gamında değişim olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Fakat yeni turboşarjlı 1.5 litre benzinli ünitenin seçenekler arasında olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra makyajlı Tivoli’nin motor seçenekleri 1.6 litre turbo dizel ünitenin güncellenmiş bir versiyonu da bulunabilir. Söz konusu motorların teknik özellikleriyle ilgili bir açıklama yok. Fakat yeni Korando’nun kaputu altında sırasıyla 166 beygir ve 137 beygir güç ürettikleri biliniyor.

2019 SsangYong Tivoli, önümüzdeki ay Güney Kore’de satışa sunulacak. Aracın kendi evindeki satış fiyatları 16,680,000 won, yani güncel kurla 12 bin 519 euro’dan başlıyor. Ülkemizde yalnızca dizel motorla satılan şimdiki Tivoli’nin 2019 model yılı başlangıç fiyatı ise 170 bin TL.