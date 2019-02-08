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2019 Opel Corsa'nın tasarımına dair ilk ipucu görseli paylaşıldı

Gelişim aşamasında sona gelinen 2019 Opel Corsa'nın ipucu görselleri de ortaya çıkmaya başladı. PSA, dördüncü nesil Corsa'nın farlarını gözler önüne seren bir ipucu görseli paylaştı.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Opel Corsa'nın tasarımına dair ilk ipucu görseli paylaşıldı
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PSA Grubu yeni 2019 Opel Corsa’nın gelişim sürecinde sona yaklaşıldığının sinyallerini vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta casus kameraların yakaladığı kamuflajlı fotoğraflardan görme şansı elde ettiğimiz aracın ilk resmi teaser görüntüsü bugün paylaşıldı. PSA, ilk teaser’da 2019 Opel Corsa’nın farlarına dikkat çekmek istiyor.

2019 Opel Corsa’nın ilk resmi teaser’ı aracın genel hatlarına yönelik ipucu vermekten ziyade nasıl bir far tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Buradan anladığımız kadarıyla yeni Corsa’nın aydınlatma grubunda matrix LED farlar kullanılacak. Fakat bu seçeneğin üst seviye donanımlarda kullanılması, baz paketlerde ise casus fotoğraflarda gördüğümüz halojen farlarla yola devam edilmesi muhtemel görünüyor.

Dördüncü jenerasyon olarak yollara çıkacak 2019 Opel Corsa’nın CMP platformu üzerine inşa edildiği biliyor. Dolayısıyla araç yeni Peugeot 208 modelinin platform ikizi olacak. Boyut olarak büyük bir değişim yaşamayacak modelin aks mesafesinin biraz daha uzaması, bunun sonucunda da selefine kıyasla daha iyi bir yaşam alanı ve bagaj hacmine sahip olması bekleniyor.

2019 Opel Corsa’da PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli Puretech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. 1.6 BlueHDi üniteler de motor gamının dizel tarafını oluşturacak. Tasarımında GT X Experimental konseptinden izler taşıması beklenen yeni Opel Corsa’ya ilerleyen zamanlarda tam elektrikli bir versiyon da eşlik edecek.

2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.


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MonitörKertenkelesi 3 ay en beğenilen
Opel Corsa, Toyota Corona.
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azizerkan07 3 ay
Arka camlar elektrikli olursa Corsa biter. Arabanın en önemli özelliği arka camlarının manuel olması.
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TheCaliph_ 3 ay
Arka camlar Manuel mi ?
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yusuf24 2 ay
4 yıl corsa kullandım. Görüşlerimi belirteyim.
Opel, corsaya hiç bir zaman önem vermedi. Sınıfının sonlarında gelen bir araçtır bana göre. Tek artısı 1.3cdti ile çok ciddi ekonomi yapabilme. Bizim için de ekonomi önemli olunca durumu bile bile aldık. Kullandığım süre boyunca da hiç bir problem yaşatmadı.
İnşallah adam gibi bişey ortaya çıkarırlar.
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iquique 3 ay
arka camları manuel yapmaları uyuzluğuna ben de taktım. Corsanın en güzel ve efsane kasası B idi, C de fena değildi. B ve C'den sonraki corsalar bence alınıp binilmez.
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azizerkan07 3 ay
Arka camlar elektrikli olursa Corsa biter. Arabanın en önemli özelliği arka camlarının manuel olması.
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207m 3 ay
PSA Group' a hoş geldiniz :)
Peugeot - Volkswagen
Citroen ve Opel - Skoda ve Seat
DS - Audi
3 Marttan itibaren, ülkemizde, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları aynı yönetimle yönetilecek. Artık POPAŞ ( Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş ) yerine PSA Türkiye var. Yönetim tarzları Doğuş Otomotiv gibi olacak. Buna yedek parça, lojistik, satış sonrası hizmetlerde dahil.
Opel 2006' dan bu yana ( tam 13 sene geçti ) son kasa Corsa' yı yenileyemedi. Sadece ağır bir makyaj operasyonuyla idare ettiler. PSA Opel' i satın alarak bu konuyu kökünden çözdü. Ama şöyle bir durum var ki, PSA, Opel' i Peugeot' dan iyi bir marka yapmaz bence. Bakalım ilerleyen zamanlar neyi gösterecek.
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haberelectro 3 ay
Clio gibi olacak ama neyse yeni kasa gelsin artik
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Strange Night 3 ay
Hala Astra K sedan yok herhalde
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berkaydj 3 ay Strange Night
k sedan olmaz çünki pejonun c sedanı yok
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butterfly_effect_53 3 ay Strange Night
Normalde 2019 yılında Astra sedan çıkması gerekiyor. Bir önceki 2013'te çıkmıştı.
Ama bütün dünyada sedan satışları düşerken, hiç çıkmaması da muhtemel.
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SertyAdams 3 ay
Corsa nın eski günlerine dönmesi için tam f/p aracı çıkarmaları lazım. PSA buna 1.5 eat8 koyar mı bilinmez. Yeni clio ile b sınıfı kızışacak gibi bakalım bekleyip göreceğiz.
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TheCaliph_ 3 ay
Arka camlar Manuel mi ?
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MonitörKertenkelesi 3 ay en beğenilen
Opel Corsa, Toyota Corona.
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khytr89 3 ay
Afl far cosmo paketlerde vardir, essentia enjoy yine aynen halojene devam :) ama bari bu sefer 4 cam elektirikli olsun ya :D
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