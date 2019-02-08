2019 Opel Corsa'nın tasarımına dair ilk ipucu görseli paylaşıldı

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PSA Grubu yeni 2019 Opel Corsa’nın gelişim sürecinde sona yaklaşıldığının sinyallerini vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta casus kameraların yakaladığı kamuflajlı fotoğraflardan görme şansı elde ettiğimiz aracın ilk resmi teaser görüntüsü bugün paylaşıldı. PSA, ilk teaser’da 2019 Opel Corsa’nın farlarına dikkat çekmek istiyor.

2019 Opel Corsa’nın ilk resmi teaser’ı aracın genel hatlarına yönelik ipucu vermekten ziyade nasıl bir far tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Buradan anladığımız kadarıyla yeni Corsa’nın aydınlatma grubunda matrix LED farlar kullanılacak. Fakat bu seçeneğin üst seviye donanımlarda kullanılması, baz paketlerde ise casus fotoğraflarda gördüğümüz halojen farlarla yola devam edilmesi muhtemel görünüyor.

Dördüncü jenerasyon olarak yollara çıkacak 2019 Opel Corsa’nın CMP platformu üzerine inşa edildiği biliyor. Dolayısıyla araç yeni Peugeot 208 modelinin platform ikizi olacak. Boyut olarak büyük bir değişim yaşamayacak modelin aks mesafesinin biraz daha uzaması, bunun sonucunda da selefine kıyasla daha iyi bir yaşam alanı ve bagaj hacmine sahip olması bekleniyor.

2019 Opel Corsa’da PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli Puretech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. 1.6 BlueHDi üniteler de motor gamının dizel tarafını oluşturacak. Tasarımında GT X Experimental konseptinden izler taşıması beklenen yeni Opel Corsa’ya ilerleyen zamanlarda tam elektrikli bir versiyon da eşlik edecek.

2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.