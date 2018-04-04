Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Renault Clio ilk kez göründü

Beşinci nesil ile birlikte yeni bir görüntüye ve güncel teknolojilere kavuşacak 2019 Renault Clio ilk kez kamuflajlı olarak yakalandı. Yeni Clio, eylül ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
1 yıl
12,4b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Renault Clio ilk kez göründü
Tam Boyutta Gör
 

Fransız otomobil devi, B sınıfındaki oyuncusu Renault Clio’yu yenilemeye hazırlanıyor. Eylül ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen yeni nesil Clio, ilk kez kamuflajlı olarak kameralara yakalandı.
2012 yılında dördüncü nesli satışa sunulan, ve o tarihten bu yana bir kez makyajlanan Clio’nun tazelenme vakti geldi. Aynı fikirde olan Renault, hatchback modelini 2019 yılında satışa sunulacak beşinci nesline kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genel yapı korunuyor

İlk kez kameraların karşısına çıkan 2019 Renault Clio’nun üzerinde tasarımını saklamak için yoğun bir kamuflaj ve yanıltıcı gövde panelleri kullanılmış. Ancak genel olarak baktığımızda yeni Clio’nun alışık olduğumuz yapıyı koruduğunu görebiliyoruz. Güncel modeldeki CMF-B platformunun yenilenmiş versiyonu üzerine inşa edilecek aracın far ve stop lambalarındaki değişim kendini belli ediyor. Ayrıca, arka kısımdaki ufak tefek yapısal değişiklikler de fark ediliyor.
Renault’un tasarım patronu Laurens van der Acker’e göre, 2019 model Clio’daki en büyük değişim kabin tarafında olacak. Kokpitin merkezinde eskisine göre çok daha büyük bir dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. Kullanılan malzeme kalitesinde de önemli derecede artış gözlenecek.

Elektrikli motor seçeneği gelebilir 

Beşinci nesil Clio ile ilgili söylenenler bununla da sınırlı değil. Fransız üreticinin yeni araçta seviye 1 ve seviye 2 otonom sürüş yeteneklerine yer vereceği konuşulan özellikler arasında. Ayrıca, kaputun altında elektrikli motor seçeneğinin sunulacağı da iddia ediliyor. 1.3 litre TCe ünitenin de seçenekler arasına katılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Beşinci nesil Renault Clio’nun eylül ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. 2019 yılının başlarında da bayilerdeki yerini alacak.



http://www.autoexpress.co.uk/renault/clio/94998/new-2019-renault-clio-spied-for-the-first-time Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Moueson 1 yıl en beğenilen
Vay canına mükemmel görünüyor .Kesinlikle Renault Megane gibi yakışıklı , kaliteli ve prestijli bir model olacak
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 1 yıl
Kamuflajı o kadar iyi yapmışlar ki hiçbir şey anlamadım
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 1 yıl
bütün cliolarda iç mekan çöp. malzeme demiyorum iç mekan tasarımı çöp. son clio dışarıdan gerçekten güzel ama içide bir o kadar kötüydü.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
aycibin 9 ay
99 model clio'm (1.4lt 100bg) vardı.uzun zaman önce sattım.3 yıl önce bindiğim yeni clio ise benim eskisinin yanında resmen çöp gibi geldi.atermik ön cam yok,klima çok zayıf,ses sistemi berbat,kapı içlerinde yumuşak kadife kaplı değil,koltuk kumaşları terleten kalitesiz kumaş ve bel desteksiz,2 renkli kokpit yok,yol bilgisayarı yok,çift halojen far yok,arka diz mesafesi daralmış.motor zaten kıyas kabul etmez ses ve performans olarak eski 1.4lt 100bg ile.15 yıl eski modeli ile kıyaslayınca araba 2 sınıf düşmüş resmen.anlamadım mantığı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Nefer- 9 ay
Plastik kalitesi, konsol vs. değilde fiyatları daha çok önem arz ediyor. Merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lethero 1 yıl
Kamuflaj yüzde sönmüş traş köpüğü gibi. Çok başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elophidae 1 yıl
Baz versiyonunda hız sabitleyici ve bluetooth olan başka b sınıfı yok sanırım. Bakalım yenisi nasıl olacak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl elophidae
Yok evet. İçi dolu. Ama tam anlamıyla trim sesi zengini. Plastik kalitesi yerlerde. Göstergeler karmakarışık. Ben hiç beğenmemiştim. Konfor B sınıfı için iyi değil. Fiesta daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Kamuflajli aurise benziyor önden arkadan da golf
İns. Clio çıkar içinden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 1 yıl
Neresi mükemmel anlamadım! Şamqpuanla banyodan çıkmış gibi bir kamuflaj yapmışlar, jantlar desen vasat, görüntü desen şu an kafanı camdan çıkarıp baksan sokakta park etmiş herhangi bir araba ile aynısı. Siz mi çok hayalperest siniz ben mi kötümserim anlamadım.
Olup olacağın herhangi bir arabaya benzeyen araba.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
İnce belli geniş kalçalı bir kadını andıran arka taraf şimdi biraz kaba olmuş sanki :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herseyinhayirlisi 1 yıl
Arkadan Egea benziyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuriyalıAHMAD 1 yıl
Aşgıma bundan alacam inşalla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capo di capi 1 yıl
Kıçıkırık reno işte. Altın kaplama olsa ne olur. Eşeğe semer vur yine eşek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12377 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yeni renault clio, 2019 renault clio ve
6 etiket daha clio mk5 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Facebook’un yeni veri kullanım sözleşmesi Tinder’in çökmesine neden oldu 1 yıl OnePlus 6 özellikleri belli oluyor 1 yıl Dacia Sandero Stepway Style paketi Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Mark Zuckerberg, kişisel güvenlik önerilerinde bulundu 1 yıl SpaceX, İTÜ'nün 100 bin dolarlık küp uydusunu uzaya fırlattı 1 yıl Uber'e yerli rakip geldi: @taksi 1 yıl Galaxy S9 mini benchmark testlerinde görüldü 1 yıl Onaylandı: OnePlus 6'nın çentiği gizlenebilecek 1 yıl Facebook'tan şok açıklama: Veri skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkilemiş olabilir 1 yıl Yeni Spider-Man oyunu Eylül ayında geliyor 1 yıl Adobe Premiere Pro'ya otomatik renk eşleştirme ve fon müziği kısma özellikleri geldi 1 yıl Harabe halinde olan 7 tarihi yapının orijinal görüntüsü oluşturuldu 1 yıl NASA'dan sessiz süpersonik uçak projesi 1 yıl Google Drive'a akıllı paylaşım seçenekleri geldi 1 yıl Antminer E3 ekran kartı saltanatını yıkmaya geliyor 1 yıl Spotify borsaya açıldı değeri 30 milyar dolara fırladı 1 yıl DH uygulamasının güncel sürümleri yayınlandı, hemen indirin! 1 yıl Honor 7X ve 9 Lite'ın kutusunu açtık "Yakan renkli telefonlar" 1 yıl Siri ve Amazon’a rakip olacak Türkçe yapay zekâ geliyor 1 yıl ABD, Çin'den ithal edilen bin 300 ürüne ek vergi getirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2019 Renault Clio ilk kez göründü Sonraki Google’ın yapay zekâ teknolojileri şefi Apple’a transfer oldu 1 yıl Facebook'a ara vermek stresi azaltıyor 1 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan taksicilere darbe, UBER'e destek 1 yıl 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan 10 otomobil markası 1 yıl Mahallelerdeki otopark sorununu çözecek adım 1 yıl YouTube saldırısını ülkemizde de tanınan bir YouTuber düzenledi 1 yıl Hava trafik kontrol sistemi bozuldu, Avrupa'daki uçuşların yarısı etkilendi 1 yıl Kingston’dan giriş seviyesine yönelik A1000 PCIe NVMe SSD modeli 1 yıl Güney Kore'nin kripto paradan alacağı vergi netleşiyor 1 yıl Asus Radeon RX 570 Expedition ekran kartı duyuruldu 1 yıl 1 milyon dolar ödüllü Clash Royale ligi başlıyor 1 yıl Xiaomi Black Shark'ın tanıtım tarihi belli oldu 1 yıl Samsung, Galaxy S10'un işlemcisini geliştirmeye başladı 1 yıl YouTube genel merkezine saldırı! Yaralılar var 1 yıl Intel altı çekirdekli Core i9 işlemcisini dizüstü bilgisayarlara taşıdı 1 yıl ARM hakimiyetine karşı RISC-V ortaklığı 1 yıl John McAfee kripto para tanıtımı için tweet başına 105 bin dolar istiyor 1 yıl MSI B360 Gaming Pro Carbon ve B360 çipset mercek altında 1 yıl Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018 için geri sayım başladı 1 yıl Trump, Amazon'u yeniden hedef tahtasına koydu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim