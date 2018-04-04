2019 Renault Clio ilk kez göründü

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Fransız otomobil devi, B sınıfındaki oyuncusu Renault Clio’yu yenilemeye hazırlanıyor. Eylül ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen yeni nesil Clio, ilk kez kamuflajlı olarak kameralara yakalandı.

2012 yılında dördüncü nesli satışa sunulan, ve o tarihten bu yana bir kez makyajlanan Clio’nun tazelenme vakti geldi. Aynı fikirde olan Renault, hatchback modelini 2019 yılında satışa sunulacak beşinci nesline kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genel yapı korunuyor

İlk kez kameraların karşısına çıkan 2019 Renault Clio’nun üzerinde tasarımını saklamak için yoğun bir kamuflaj ve yanıltıcı gövde panelleri kullanılmış. Ancak genel olarak baktığımızda yeni Clio’nun alışık olduğumuz yapıyı koruduğunu görebiliyoruz. Güncel modeldeki CMF-B platformunun yenilenmiş versiyonu üzerine inşa edilecek aracın far ve stop lambalarındaki değişim kendini belli ediyor. Ayrıca, arka kısımdaki ufak tefek yapısal değişiklikler de fark ediliyor.

Renault’un tasarım patronu Laurens van der Acker’e göre, 2019 model Clio’daki en büyük değişim kabin tarafında olacak. Kokpitin merkezinde eskisine göre çok daha büyük bir dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunacak. Kullanılan malzeme kalitesinde de önemli derecede artış gözlenecek.

Elektrikli motor seçeneği gelebilir

Beşinci nesil Clio ile ilgili söylenenler bununla da sınırlı değil. Fransız üreticinin yeni araçta seviye 1 ve seviye 2 otonom sürüş yeteneklerine yer vereceği konuşulan özellikler arasında. Ayrıca, kaputun altında elektrikli motor seçeneğinin sunulacağı da iddia ediliyor. 1.3 litre TCe ünitenin de seçenekler arasına katılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Beşinci nesil Renault Clio’nun eylül ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyor. 2019 yılının başlarında da bayilerdeki yerini alacak.







http://www.autoexpress.co.uk/renault/clio/94998/new-2019-renault-clio-spied-for-the-first-time