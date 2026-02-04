Giriş
    Çin'in araçlarda gizli kapı kolu yasağı 2027'de yürürlüğe girecek

    Çin, araç kapı kolları için yeni bir ulusal standart getirdi. 2027’de yürürlüğe girecek düzenleme, kaza ve arıza anlarında kapıların mutlaka mekanik olarak açılmasını zorunlu kılıyor.

    Çin, araç güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı. GB 48001-2026 kodlu yeni ulusal standart, binek otomobiller ve hafif ticari araçlarda kapı kollarının acil durumlarda mekanik olarak açılabilir olmasını zorunlu hale getiriyor. Düzenleme 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Mekanik kapı kolu zorunluluğu

    Yeni standart, özellikle kazalar, elektronik sistem arızaları ve batarya kaynaklı termal olaylar sonrası kapıların açılamamasıyla ilgili güvenlik endişelerini hedef alıyor. Buna göre arka bagaj kapağı hariç her kapıda, elektronik sistemler devre dışı kalsa bile çalışabilen mekanik bir dış kapı kolu bulunacak.

    Elektrikli kapı kolu sistemlerine sahip araçlarda ise bağımsız bir mekanik bağlantı zorunlu olacak. Bu bağlantının en az 500 Newton kuvvete dayanması ve testler sonrasında kapının açılabilir durumda kalması gerekecek. Böylece kaza sonrası kurtarma ekipleri ve araç içindekiler için erişim garanti altına alınacak.

    İç kapı kollarında sıkı denetim

    Çin'in araçlarda gizli kapı kolu yasağı 2027'de yürürlüğe girecek Tam Boyutta Gör
    İç kapı kolları da yeni kurallarla sıkı denetime giriyor. Her yan kapıda en az bir mekanik iç açma kolu bulunacak ve bu kol, tek başına kapıyı açabilecek. İç kolların, oturma pozisyonundan net şekilde görülebilmesi, kapı kenarına 300 mm mesafede yer alması ve belirli yükseklik kriterlerini karşılaması şart.

    Kullanım kolaylığı ve fark edilebilirlik de standart kapsamına alındı. İç kapı kollarında en az 100x70 mm boyutlarında, yüksek kontrastlı ve kalıcı semboller bulunacak. Ayrıca Çince veya görsel anlatımla hazırlanmış kullanım talimatları, en az 6 mm yazı yüksekliğiyle kapı çevresinde yer alacak. Dayanıklılık testlerinde döner tip kolların 300 Newton, buton tipi kolların ise 500 Newton kuvvete dayanması ve test sonrası kapıyı açabilmesi gerekecek.

    Yeni standart, otomotiv üreticileri ve tedarikçiler için kapı kolu tasarımlarında yeni bir dönemi başlatırken, özellikle gizli ve elektronik kapı kollarına sahip modern araçlarda acil durum güvenliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

