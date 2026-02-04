Çin'in araçlarda gizli kapı kolu yasağı 2027'de yürürlüğe girecek

Çin, araç güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı. GB 48001-2026 kodlu yeni ulusal standart, binek otomobiller ve hafif ticari araçlarda kapı kollarının acil durumlarda mekanik olarak açılabilir olmasını zorunlu hale getiriyor. Düzenleme 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Mekanik kapı kolu zorunluluğu
Yeni standart, özellikle kazalar, elektronik sistem arızaları ve batarya kaynaklı termal olaylar sonrası kapıların açılamamasıyla ilgili güvenlik endişelerini hedef alıyor. Buna göre arka bagaj kapağı hariç her kapıda, elektronik sistemler devre dışı kalsa bile çalışabilen mekanik bir dış kapı kolu bulunacak.
Elektrikli kapı kolu sistemlerine sahip araçlarda ise bağımsız bir mekanik bağlantı zorunlu olacak. Bu bağlantının en az 500 Newton kuvvete dayanması ve testler sonrasında kapının açılabilir durumda kalması gerekecek. Böylece kaza sonrası kurtarma ekipleri ve araç içindekiler için erişim garanti altına alınacak.
İç kapı kollarında sıkı denetim
Kullanım kolaylığı ve fark edilebilirlik de standart kapsamına alındı. İç kapı kollarında en az 100x70 mm boyutlarında, yüksek kontrastlı ve kalıcı semboller bulunacak. Ayrıca Çince veya görsel anlatımla hazırlanmış kullanım talimatları, en az 6 mm yazı yüksekliğiyle kapı çevresinde yer alacak. Dayanıklılık testlerinde döner tip kolların 300 Newton, buton tipi kolların ise 500 Newton kuvvete dayanması ve test sonrası kapıyı açabilmesi gerekecek.
Yeni standart, otomotiv üreticileri ve tedarikçiler için kapı kolu tasarımlarında yeni bir dönemi başlatırken, özellikle gizli ve elektronik kapı kollarına sahip modern araçlarda acil durum güvenliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.