Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç bataryası ne kadar dayanıklı? Xiaomi SU7'den rekor veri paylaşıldı

    Batarya ömrü, elektrikli otomobilleri doğrudan etkileyen kritik başlıklardan biri. Son olarak Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'den çarpıcı bir örnek paylaşıldı. 

    Elektrikli araç bataryası ne kadar dayanıklı? Xiaomi'den rekor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryalarının uzun vadeli dayanıklılığı, hâlâ birçok kullanıcı için en büyük soru işaretlerinden biri. Gerçek kullanım verilerine dayanan örnekler ise modern batarya teknolojilerinin laboratuvar testlerinin ötesinde performans sunabildiğini gösteriyor. Son olarak Xiaomi SU7'den çarpıcı bir veri daha paylaşıldı.

    Xiaomi SU7 gerçek kullanımda sınırları zorluyor

    Çin'de Xiaomi SU7 sahibi bir kullanıcı, 18 aylık yoğun kullanımın ardından aracını yetkili servise götürdü ve batarya sağlığı raporunu paylaştı. Toplamda 265 bin kilometre yol kat eden araçta ise batarya sağlığının yüzde 94,5 seviyesinde olduğu ölçüldü. Bu değer, günlük ortalama yaklaşık 500 kilometrelik kullanım dikkate alındığında daha da dikkat çekici hale geliyor.

    Servis raporuna göre araçta yer alan 94,3 kWh kapasiteli batarya, teorik olarak yaklaşık 506 tam şarj döngüsünü geride bırakmış durumda. Buna rağmen kapasite kaybının yüzde 6'nın altında kalması, mevcut garanti standartlarının oldukça üzerinde. Günümüzde birçok üretici, bataryalar için 8 yıl veya 150-160 bin kilometre garanti sunarken, bu süre sonunda kapasitenin yüzde 70 seviyesinin altına düşmemesini taahhüt ediyor.

    Teknik detaylara gelirsek, CATL imzalı Qilin (Kirin) batarya teknolojisinden güç alan SU7, 800V elektrik mimarisine destek sunuyor. Bu da batarya sağlığı açısından ayrı bir öneme sahip. Yüksek voltajlı yapı, daha düşük akım ile şarj imkânı sunduğu için hem ısı üretimi azalıyor hem de hücreler üzerindeki stres düşüyor. Bu da uzun vadede kapasite kaybının daha yavaş ilerlemesine katkı sağlıyor.

    Yeni hedef 600.000 km

    Xiaomi SU7 örneği yalnızca batarya tarafıyla da sınırlı değil. Paylaşılan bilgilere göre araçta şimdiye kadar fren balatalarının değiştirilmesine ihtiyaç duyulmadı ve soğutma sıvısında herhangi bir su karışımı tespit edilmedi. 

     

    Söz konusu kullanıcı, hedefini 600 bin kilometre olarak belirlediğini ve önümüzdeki üç yıl içinde bu eşiğe ulaşmayı planladığını duyurdu. Eğer benzer batarya sağlığı korunabilirse, bu tür gerçek kullanım örnekleri elektrikli araçların hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için uzun vadeli güvenilirliğini daha somut verilerle desteklemiş olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 1 2000 motor neden tutulmuyor kurutma makinesi kaç kg olmalı hyundai accent era 1.6 otomatik vites yorumları h&d ne1611c modem seat leon 1.2 tsi style yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum