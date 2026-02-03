Elektrikli araç bataryası ne kadar dayanıklı? Xiaomi SU7'den rekor veri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç bataryalarının uzun vadeli dayanıklılığı, hâlâ birçok kullanıcı için en büyük soru işaretlerinden biri. Gerçek kullanım verilerine dayanan örnekler ise modern batarya teknolojilerinin laboratuvar testlerinin ötesinde performans sunabildiğini gösteriyor. Son olarak Xiaomi SU7'den çarpıcı bir veri daha paylaşıldı.

Xiaomi SU7 gerçek kullanımda sınırları zorluyor

Çin'de Xiaomi SU7 sahibi bir kullanıcı, 18 aylık yoğun kullanımın ardından aracını yetkili servise götürdü ve batarya sağlığı raporunu paylaştı. Toplamda 265 bin kilometre yol kat eden araçta ise batarya sağlığının yüzde 94,5 seviyesinde olduğu ölçüldü. Bu değer, günlük ortalama yaklaşık 500 kilometrelik kullanım dikkate alındığında daha da dikkat çekici hale geliyor.

Servis raporuna göre araçta yer alan 94,3 kWh kapasiteli batarya, teorik olarak yaklaşık 506 tam şarj döngüsünü geride bırakmış durumda. Buna rağmen kapasite kaybının yüzde 6'nın altında kalması, mevcut garanti standartlarının oldukça üzerinde. Günümüzde birçok üretici, bataryalar için 8 yıl veya 150-160 bin kilometre garanti sunarken, bu süre sonunda kapasitenin yüzde 70 seviyesinin altına düşmemesini taahhüt ediyor.

Teknik detaylara gelirsek, CATL imzalı Qilin (Kirin) batarya teknolojisinden güç alan SU7, 800V elektrik mimarisine destek sunuyor. Bu da batarya sağlığı açısından ayrı bir öneme sahip. Yüksek voltajlı yapı, daha düşük akım ile şarj imkânı sunduğu için hem ısı üretimi azalıyor hem de hücreler üzerindeki stres düşüyor. Bu da uzun vadede kapasite kaybının daha yavaş ilerlemesine katkı sağlıyor.

Yeni hedef 600.000 km

Xiaomi SU7 örneği yalnızca batarya tarafıyla da sınırlı değil. Paylaşılan bilgilere göre araçta şimdiye kadar fren balatalarının değiştirilmesine ihtiyaç duyulmadı ve soğutma sıvısında herhangi bir su karışımı tespit edilmedi.

Söz konusu kullanıcı, hedefini 600 bin kilometre olarak belirlediğini ve önümüzdeki üç yıl içinde bu eşiğe ulaşmayı planladığını duyurdu. Eğer benzer batarya sağlığı korunabilirse, bu tür gerçek kullanım örnekleri elektrikli araçların hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için uzun vadeli güvenilirliğini daha somut verilerle desteklemiş olacak.

