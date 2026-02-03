Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni OMODA 5 ve OMODA 7, Türkiye'ye doğru yola çıktı

    Çift marka stratejisiyle müşteri deneyimini farklı bir noktaya taşımaya hazırlanan OMODA & JAECOO'nun yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin'in Wuhu limanından Türkiye'ye doğru yola çıktı.

    omoda-5-ve-omoda-7-türkiye Tam Boyutta Gör
    OMODA, yeni modellerini Türkiye pazarında yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda markanın yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

    Çift marka sinerjisiyle Türkiye'de yeni bir dönem

    Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı birleşik bir strateji altında Türkiye’de büyümelerini sürdürecek. Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreninde, araçlar düzenli bir formasyonla gemiye yüklenerek Türkiye yolculuğuna uğurlandı.

    Kayar ekranlı OMODA 7

    omoda-5-ve-omoda-7-türkiye Tam Boyutta Gör
    Türkiye’ye doğru yola çıkan modellerden biri olan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez sergilenmişti. X formundaki ön yüz, çerçevesiz parametrik ızgara, şahin bakışlı LED farlar, coupe tarzı tavan çizgisi ve yıldırım esintili 3D LED stoplar; sportif dinamizm ile sofistike zarafeti dengeli biçimde bir araya getiriyor.

    İç mekânda ise segmentinde fark yaratan bir yenilik öne çıkıyor: 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran. Dört parmaklık basit bir hareketle sürücü ve ön yolcu arasında kayabilen ekran, bilgi ve eğlence paylaşımını esnek hâle getirerek akıllı kokpitte insan–makine etkileşimini yeniden tanımlıyor.

    OMODA 7 öne çıkan teknik özellikler:

    • 4600x1875x1670 mm
    • 2720 mm aks mesafesi
    • 145 hp/275 Nm 1.6T motor +7DCT
    • 10,4 saniye 0-100 km/s
    • 614 litre bagaj hacmi
    • 7,3 lt/100 km karma yakıt tüketimi

    Yeni OMODA 5

    omoda-5-ve-omoda-7-türkiye Tam Boyutta Gör
    OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5, “Art in Motion” tasarım dilini korurken daha cesur ve çarpıcı bir görsel dönüşüm geçiriyor. Sanal dünyadan ilham alan matris desenli elmas ızgara, modele daha güçlü ve fütüristik bir karakter kazandırıyor. Gerçek ile dijital estetik arasındaki bu çarpıcı kontrast; bireyselliği, tarzı ve kendini ifade etmeyi önemseyen şehirli genç kullanıcılarla güçlü bir bağ kuruyor.

    OMODA 5 öne çıkan özellikler:

    • 4447x1824x1588 mm
    • 2610 mm aks mesafesi
    • 145 hp/275 Nm 1.6T motor + 7DCT
    • 10,1 saniye 0-100 km/s
    • 442 litre bagaj hacmi
    • 7 lt/100 km karma yakıt tüketimi
    • Euro NCAP 5 yıldız
    • Standart 7 hava yastığı
    • 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi

    OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde tasarım ve teknolojiyi marka stratejisinin merkezinde tutarak Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    galeriden araç alınır mı kablo tv sinyal yok çözümü kontil tablet etkisini nezaman gösterir yoğuşmalı kombi en az kaç derecede yanmalı 1.0 sce motor kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum