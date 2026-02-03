Yeni OMODA 5 ve OMODA 7, Türkiye'ye doğru yola çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör OMODA, yeni modellerini Türkiye pazarında yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda markanın yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Çift marka sinerjisiyle Türkiye'de yeni bir dönem

Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı birleşik bir strateji altında Türkiye’de büyümelerini sürdürecek. Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreninde, araçlar düzenli bir formasyonla gemiye yüklenerek Türkiye yolculuğuna uğurlandı.

Kayar ekranlı OMODA 7

Tam Boyutta Gör Türkiye’ye doğru yola çıkan modellerden biri olan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez sergilenmişti. X formundaki ön yüz, çerçevesiz parametrik ızgara, şahin bakışlı LED farlar, coupe tarzı tavan çizgisi ve yıldırım esintili 3D LED stoplar; sportif dinamizm ile sofistike zarafeti dengeli biçimde bir araya getiriyor.

İç mekânda ise segmentinde fark yaratan bir yenilik öne çıkıyor: 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran. Dört parmaklık basit bir hareketle sürücü ve ön yolcu arasında kayabilen ekran, bilgi ve eğlence paylaşımını esnek hâle getirerek akıllı kokpitte insan–makine etkileşimini yeniden tanımlıyor.

OMODA 7 öne çıkan teknik özellikler:

4600x1875x1670 mm

2720 mm aks mesafesi

145 hp/275 Nm 1.6T motor +7DCT

10,4 saniye 0-100 km/s

614 litre bagaj hacmi

7,3 lt/100 km karma yakıt tüketimi

Yeni OMODA 5

Tam Boyutta Gör OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5, “Art in Motion” tasarım dilini korurken daha cesur ve çarpıcı bir görsel dönüşüm geçiriyor. Sanal dünyadan ilham alan matris desenli elmas ızgara, modele daha güçlü ve fütüristik bir karakter kazandırıyor. Gerçek ile dijital estetik arasındaki bu çarpıcı kontrast; bireyselliği, tarzı ve kendini ifade etmeyi önemseyen şehirli genç kullanıcılarla güçlü bir bağ kuruyor.

OMODA 5 öne çıkan özellikler:

4447x1824x1588 mm

2610 mm aks mesafesi

145 hp/275 Nm 1.6T motor + 7DCT

10,1 saniye 0-100 km/s

442 litre bagaj hacmi

7 lt/100 km karma yakıt tüketimi

Euro NCAP 5 yıldız

Standart 7 hava yastığı

19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi

OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde tasarım ve teknolojiyi marka stratejisinin merkezinde tutarak Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

