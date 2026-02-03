Yeni OMODA 5 ve OMODA 7, Türkiye'ye doğru yola çıktı

Çift marka sinerjisiyle Türkiye'de yeni bir dönem
Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı birleşik bir strateji altında Türkiye’de büyümelerini sürdürecek. Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreninde, araçlar düzenli bir formasyonla gemiye yüklenerek Türkiye yolculuğuna uğurlandı.
Kayar ekranlı OMODA 7
İç mekânda ise segmentinde fark yaratan bir yenilik öne çıkıyor: 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran. Dört parmaklık basit bir hareketle sürücü ve ön yolcu arasında kayabilen ekran, bilgi ve eğlence paylaşımını esnek hâle getirerek akıllı kokpitte insan–makine etkileşimini yeniden tanımlıyor.
OMODA 7 öne çıkan teknik özellikler:
- 4600x1875x1670 mm
- 2720 mm aks mesafesi
- 145 hp/275 Nm 1.6T motor +7DCT
- 10,4 saniye 0-100 km/s
- 614 litre bagaj hacmi
- 7,3 lt/100 km karma yakıt tüketimi
Yeni OMODA 5
OMODA 5 öne çıkan özellikler:
- 4447x1824x1588 mm
- 2610 mm aks mesafesi
- 145 hp/275 Nm 1.6T motor + 7DCT
- 10,1 saniye 0-100 km/s
- 442 litre bagaj hacmi
- 7 lt/100 km karma yakıt tüketimi
- Euro NCAP 5 yıldız
- Standart 7 hava yastığı
- 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi
OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde tasarım ve teknolojiyi marka stratejisinin merkezinde tutarak Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.