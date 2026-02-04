Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, yeni pickup modeli Tukan'ın ilk ipucu görselini paylaştı

    Yeni Volkswagen Tukan, ismini Güney Amerika'nın ünlü Tukan kuşundan alıyor. Brezilya'da tasarlanan ve geliştirilen pickup model, 2027'de piyasaya sürülecek.      

    volkswagen-tukan-pickup Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, Volkswagen Tukan adını verdiği modele ilişkin ilk ipucu görselini paylaştı. Brezilya’da tasarlanan ve geliştirilen model, 2027 yılında piyasaya sürülecek.

    Şirket henüz teknik detayları açıklamadı ancak paylaşılan ipucu görseli, Tukan'ın monokok bir gövdeye ve nispeten kısa bir kasaya sahip olacağını gösteriyor. bazı ipuçları veriyor. Kasayla bütünleşen plastik barların tavan raylarına doğru uzandığı modelin arka tarafınta ise siyah renkte bir C sütunu ve üzerinde yer alan Tukan rozeti dikkat çekiyor.

    Volkswagen Tukan adı nereden geliyor?

    Volkswagen Tukan'ın diğer tasarım detayları arasında keskin omuz çizgisi, plastik çamurluk kaplamaları ve parlak siyah kapı kolları öne çıkıyor. Volkswagen ayrıca, Tukan’ın lansman renklerinden birinin Canary Yellow (Kanarya Sarısı) olacağını duyurdu.

    Volkswagen Tukan, ilhamını Güney Amerika’ya özgü tukan kuşundan aldı. Tukan, çarpıcı görünümü ve canlı renkleriyle tanınan bir tür olarak modelin karakterini temsil ediyor.

    Volkswagen, Tukan’ın 2028 yılına kadar Güney Amerika’da hayata geçirilecek 21 yeni ürün lansmanından sadece biri olduğunu da özellikle belirtiyor. Şirket, Brezilya'da sattığı Nivus modelini Avrupa pazarlarına Taigo ismiyle getirmişti. Bu modelde de benzer bir yol izlenip izlenmeyeceği henüz belli değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla hybrid yakıt tüketimi eminönünden pierre loti ye nasıl gidilir 2. lig basketbolcu maaşları pirelli sottozero 3 yorum topraksız prizi topraklı yapmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum