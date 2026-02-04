Volkswagen, yeni pickup modeli Tukan'ın ilk ipucu görselini paylaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, Volkswagen Tukan adını verdiği modele ilişkin ilk ipucu görselini paylaştı. Brezilya’da tasarlanan ve geliştirilen model, 2027 yılında piyasaya sürülecek.

Şirket henüz teknik detayları açıklamadı ancak paylaşılan ipucu görseli, Tukan'ın monokok bir gövdeye ve nispeten kısa bir kasaya sahip olacağını gösteriyor. bazı ipuçları veriyor. Kasayla bütünleşen plastik barların tavan raylarına doğru uzandığı modelin arka tarafınta ise siyah renkte bir C sütunu ve üzerinde yer alan Tukan rozeti dikkat çekiyor.

Volkswagen Tukan adı nereden geliyor?

Volkswagen Tukan'ın diğer tasarım detayları arasında keskin omuz çizgisi, plastik çamurluk kaplamaları ve parlak siyah kapı kolları öne çıkıyor. Volkswagen ayrıca, Tukan’ın lansman renklerinden birinin Canary Yellow (Kanarya Sarısı) olacağını duyurdu.

Volkswagen Tukan, ilhamını Güney Amerika’ya özgü tukan kuşundan aldı. Tukan, çarpıcı görünümü ve canlı renkleriyle tanınan bir tür olarak modelin karakterini temsil ediyor.

Volkswagen, Tukan’ın 2028 yılına kadar Güney Amerika’da hayata geçirilecek 21 yeni ürün lansmanından sadece biri olduğunu da özellikle belirtiyor. Şirket, Brezilya'da sattığı Nivus modelini Avrupa pazarlarına Taigo ismiyle getirmişti. Bu modelde de benzer bir yol izlenip izlenmeyeceği henüz belli değil.

