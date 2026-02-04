Giriş
    Waymo, robotaksilerini dünyaya yaymak için 16 milyar dolar topladı

    Waymo, robotaksi hizmetini küresel ölçekte büyütmek için 16 milyar dolarlık yatırım aldı. Şirket, 2026’da 20 yeni şehirde sürücüsüz taksilerini yollara çıkarmayı hedefliyor.

    Waymo, robotaksileri dünyaya yaymak için 16 milyar dolar topladı Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş teknolojilerinin öncü şirketlerinden Waymo, robotaksi faaliyetlerini küresel ölçekte büyütmek amacıyla 16 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Şirket, bu finansmanla hem ABD’de daha fazla şehre açılmayı hem de yurt dışındaki global pazarlara adım atmayı hedefliyor.

    20 yeni şehir hedefi

    Waymo’nun eş CEO’ları tarafından paylaşılan bilgilere göre sağlanan kaynağın önemli bir bölümü araç alımına ve filonun genişletilmesine ayrılacak. Bu adım, şirketin 2026 yılı içinde en az 20 yeni şehirde hizmet vermeyi planlaması açısından kritik görülüyor. Halihazırda Waymo, ABD genelinde altı şehirde 2.500’den fazla sürücüsüz robotaksi ile ticari faaliyet yürütüyor. Yeni yatırım turu sonrasında şirketin değerlemesi 126 milyar dolara ulaştı.

    Waymo’nun robotaksileri bugün ABD’de altı büyük metropol alanında haftada yaklaşık 400 bin yolculuk gerçekleştiriyor. Şirket, 2025 yılı boyunca yıllık yolculuk sayısını üç kattan fazla artırarak 15 milyona ulaştığını, bugüne kadar yapılan toplam yolculuk sayısının ise 20 milyonu geçtiğini açıkladı.

    Ancak Waymo’nun hızlı büyümesi, beraberinde artan eleştirileri ve düzenleyici incelemeleri de getirdi. Bazı bölgelerde robotaksilerin özellikle okul çevrelerinde tehlikeli davranışlar sergilediği bildirildi. Bu kapsamda Waymo araçlarının okul servisleri çevresindeki yasa dışı hareketleri hakkında soruşturmalar başlatıldı.

    Öte yandan robotaksiler, sürücüyü denklemden kaldırdığı için yolculuğu ucuzlatacak bir yol olarak görülse de şimdilik bu iş halen yüksek maliyetli. Araç satın alımlarının yanı sıra her bir robotaksiye pahalı sensörler ve yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlar entegre ediliyor. Araçlar sefer halindeyken de uzaktan operatörler tarafından izleniyor. Hizmet dışı zamanlarda ise şarj, temizlik ve sensör kalibrasyonu gibi işlemler yürütülüyor.

