Elon Musk’ın tünel şirketi Dubai’de dev ulaşım projesine başlıyor

Proje, Dubai’nin yoğun kentsel bölgelerinde trafik akışını rahatlatmayı, ulaşım verimliliğini artırmayı ve şehrin geleceğin mobilite çözümleri vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.
İlk etap 6,4 kilometre olacak
İmzalanan anlaşmaya göre Dubai Loop projesinin ilk fazı 6,4 kilometre uzunluğunda bir pilot hat olarak hayata geçirilecek. Bu etapta dört istasyon yer alacak ve hat, Dubai International Financial Centre (DIFC) ile Dubai Mall arasında doğrudan bağlantı sağlayacak. Pilot fazın tamamlanmasının ardından projenin daha geniş bir güzergaha yayılması planlanıyor.
Tamamı devreye alındığında Dubai Loop’un toplam uzunluğu 22,5 kilometreye ulaşacak. Genişletilmiş hatta 19 istasyon bulunacak ve Dubai World Trade Centre, finans bölgesi ve Business Bay birbirine bağlanacak.
Taraflar önümüzdeki dönemde nihai tasarım çalışmalarını tamamlarken aynı anda saha mobilizasyonuna başlayacak. Planlamaya göre tünel kazılarının 2026’nın ikinci yarısında başlaması hedefleniyor.
Şirket daha önce bu sistemi Las Vegas’ta, 2021 yılında devreye aldığı Loop projesinde kullanmış ve insan tarafından kullanılan Tesla araçlarıyla yolcu taşımaya başlamıştı.
Günlük 30 bin yolcu kapasitesi hedefleniyor
Resmi açıklamalara göre projenin ilk etabının maliyeti yaklaşık 154 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Tasarım çalışmalarının ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, pilot hattın yaklaşık bir yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Tüm güzergahın hayata geçirilmesi durumunda toplam maliyetin 545 milyon dolar seviyesine çıkması beklenirken, tam projenin uygulama süresi yaklaşık üç yıl olarak planlanıyor.
Paylaşılan verilere göre pilot güzergahın günlük yaklaşık 13 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Projenin tamamı devreye alındığında ise sistemin günlük taşıma kapasitesinin 30 bin yolcuya ulaşacağı öngörülüyor.