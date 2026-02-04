Elon Musk’ın tünel şirketi Dubai’de dev ulaşım projesine başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın tünel açma ve yer altı ulaşım teknolojilerine odaklanan şirketi The Boring Company, Orta Doğu’daki ilk büyük ölçekli projesi için Dubai’ye geliyor. Şirket, Dubai Roads and Transport Authority (RTA) ile imzaladığı resmi anlaşma kapsamında Dubai Loop” adı verilen yeni nesil bir yolcu taşıma tünel sistemi inşa edecek. Anlaşma, World Governments Summit 2026 kapsamında tarafların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla duyuruldu.

Proje, Dubai’nin yoğun kentsel bölgelerinde trafik akışını rahatlatmayı, ulaşım verimliliğini artırmayı ve şehrin geleceğin mobilite çözümleri vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk etap 6,4 kilometre olacak

İmzalanan anlaşmaya göre Dubai Loop projesinin ilk fazı 6,4 kilometre uzunluğunda bir pilot hat olarak hayata geçirilecek. Bu etapta dört istasyon yer alacak ve hat, Dubai International Financial Centre (DIFC) ile Dubai Mall arasında doğrudan bağlantı sağlayacak. Pilot fazın tamamlanmasının ardından projenin daha geniş bir güzergaha yayılması planlanıyor.

Tamamı devreye alındığında Dubai Loop’un toplam uzunluğu 22,5 kilometreye ulaşacak. Genişletilmiş hatta 19 istasyon bulunacak ve Dubai World Trade Centre, finans bölgesi ve Business Bay birbirine bağlanacak.

Tam Boyutta Gör Dubai Loop kapsamında inşa edilecek tünellerin çapı yaklaşık 3,6 metre olacak ve tamamen araç taşımacılığına odaklanacak şekilde tasarlanacak. The Boring Company’nin kullandığı gelişmiş tünel açma teknolojileri sayesinde geleneksel altyapı projelerine kıyasla daha hızlı inşaat süresi, daha düşük maliyet ve mevcut yol ile altyapıya minimum müdahale hedefleniyor.

Taraflar önümüzdeki dönemde nihai tasarım çalışmalarını tamamlarken aynı anda saha mobilizasyonuna başlayacak. Planlamaya göre tünel kazılarının 2026’nın ikinci yarısında başlaması hedefleniyor.

Şirket daha önce bu sistemi Las Vegas’ta, 2021 yılında devreye aldığı Loop projesinde kullanmış ve insan tarafından kullanılan Tesla araçlarıyla yolcu taşımaya başlamıştı.

Günlük 30 bin yolcu kapasitesi hedefleniyor

Resmi açıklamalara göre projenin ilk etabının maliyeti yaklaşık 154 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Tasarım çalışmalarının ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, pilot hattın yaklaşık bir yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Tüm güzergahın hayata geçirilmesi durumunda toplam maliyetin 545 milyon dolar seviyesine çıkması beklenirken, tam projenin uygulama süresi yaklaşık üç yıl olarak planlanıyor.

Paylaşılan verilere göre pilot güzergahın günlük yaklaşık 13 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Projenin tamamı devreye alındığında ise sistemin günlük taşıma kapasitesinin 30 bin yolcuya ulaşacağı öngörülüyor.

