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2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan 10 otomobil markası

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 yılının ilk üç ayına ait perakende satış verilerini marka ve model bazında paylaştı. Verilere göre Türkiye'de satılan ilk 10 markayı sizler için derledik.
1 yıl
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60
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan 10 otomobil markası

2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de en çok satılan otomobil markası belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı ocak, şubat ve mart ayı perakende satış verilerini marka ve model bazında paylaştı. İşte 2018’in ilk 3 ayında ülkemizde en çok satılan ilk 10 otomobil markası:

ODD tarafından paylaşılan verilere göre, Fransız üretici Renault ilk 3 ay içerisinde 20 bin 150 satış yaparak liderliği elinden bırakmadı. Şirketin en çok sattığı model ise 9 bin 98 adetle Megane sedan oldu. Renault’un hemen arkasından 12 bin 821 adet satış gerçekleştiren Volkswagen geldi. Alman üreticinin en çok satılan modeli ise 4 bin 707 satış rakamıyla Passat oldu.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, yılın ik 3 ayında 9 bin 396 satış yaparak rakipleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Şirketin en çok satılan modeli ise B sınıfında rekabet eden i20 modeli oldu. Fiat 9 bin 50 adet satışla listenin dördüncü sırasında yer alırken, bu satışların yüzde 75’ini ülkemizde üretilen Egea sedan oluşturdu. İşte yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok satan markaları;

  • Renault: 20 bin 150             Megane sedan: 9 bin 98
  • Volkswagen: 12 bin 821      Passat: 4 bin 707
  • Hyundai: 9 bin 396              i20: 3 bin 299
  • Fiat: 9 bin 50                       Egea sedan: 6 bin 815
  • Toyota: 7 bin 48                  Corolla: 5 bin 141
  • Skoda: 6 bin 636                 Octavia: 2 bin 981
  • Honda: 6 bin 297                 Civic: 5 bin 217
  • Ford: 5 bin 969                    Focus: 2 bin 863
  • Opel: 5 bin 884                    Astra sedan: 2 bin 781
  • Dacia: 5 bin 835                  Duster: 2 bin 857

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen berkayjan
90 binin altında sıfır araba mı var kardeş
1 Yanıt Yanıtla +23
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Rachsuchtig 1 yıl JQKER
Türkiye'de 55 milyon yetişkin insan var bu satış rakamları bu rakamlara göre çok az. Sonuçta birçok insan da cash para ile almıyor araba kredileri çekiyorlar
1 Yanıt Yanıtla +11
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enevre 1 yıl
Hani honda da göçük vardı çatır çatır satıyor adamlar.
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vamp 1 yıl Stand Alone
Ben izmirde oturuyorum. Burada 34 plaka megane dolu heryer. Sadece arkadasimin calistigi sirket 100 tane kiraladi. Sende 2 tane memurun ortaklasa aldığı araclardan bahset. 2 kisi bircok sey alabilir. 2 kisi 2 yil borca girip zamanla degeri dusen bir urun ancak alabiliyorsa oradaki alisveris kazanc degil kayiptir. Yurtdisinda insanlar 3-4 yilda bir sifir araba aliyor. Sahsen aliyorlar birde. Karisiyla degil. Parasi olmayanda 3-4 yillik e350d mercedes, audi tt gibi arabalari 2. El aliyor. Sen burada ruyanda goruyorsun.
5000 TL lik yurt disi seyahatini gözünde buyutmussun belli. Milletin parasi oldugunu zanneden bir vatandasssin. Bu ülkenin %90 i aclik sinirinda yasiyor. %5 normale yakin diger geri kalan kitlede senin o bahsettigin range roverlara biniyor.
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Technotronic 1 yıl
civic le iyi satış elde etmiş honda
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froster2006 1 yıl
Gecmise bakildinda 10 yil veya oncesine,en buyuk kayip opelde.
Vergi dilimleri en fazla renaulta yaramis.
B sinifinda hicbir zaman olmayan renault clio4 ile sarsici bir is yapiyor.
Fiat bu politika ile ne olur bimiyorum ancak en iyisi ise hakim bir grubun catisina girmesi aynen renault nissan mitsui gibi.
Vergi dilimi en fazla vw yi vurmus.
Hyundai yillarin fiat ini genis urun yelpazesi satabilmesiyle duzlemis.
Passat icin birsey demiyorum.2000 yilinda alirken en uygun 2 aractan biriydi.Iyi urun teveccuh buluyor ancak tr de biraz fazla ask var bazi markalara.
Skoda opeli gecmis dacia dibinde satista.
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bende345 1 yıl
Bursa'da 27 dairelik sitedeyiz . Lease araçları yazayım: Passat Higline , Superb , 2 Megane , Focus , Elantra .
Şahsa ait araçlar içinde en pahalısı 2 yaşında Corolla . Kalanların alayı 8-10 yaşında .
Evet para var . Bazı insanlarda ... Burası bataklıkmış eskiden . Müteahhit 2'de 1 daire veriyor . 400-500 000 üstü .
Tabi arsaların çoğunun sahibi belediye encümeni .

Biz de çift maaşız . Ama ...
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vamp 1 yıl needacar
Onun adı memur. Kazanci memur değil
. Ailedende destek vardir tabi. Yoksa ac gezerek 30 yilda anca oder
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vamp 1 yıl Stand Alone
Bizde baska bir otomobil firmasina gittik satis temsilcisi yaprak kimildamiyor dedi. Piyasalarda para donmuyor dedi. Buraya her turden sirket ve temsilcisi geliyor herkes parasal durumdan ekonomiden sikayetci dedi. Sizin hayal dunyanizla bu ulke ortusmuyor. 120000 TL Degerindeki bir arabayi alacak adaminda yaklasik 10000 TL geliri olmasi gerekiyor. Senin etrafında kac kisi 10000 TL kazaniyor? Benim etrafimda yok. Belki bir kisi kazaniyordur. O range roverlara binen adamlar sulaleden zengin. 30 tane dukkani var. Senin neyin var? Bu insanlarin neyi var?
Hangi devlet memuru ozel sektor calisani range rovere binebilir. Cevap=hicbiri
Sulaleden zenginlerin malvarliklariyla ekonomi olculmaz. 3008 model aracta peynir ekmek gibi satmıyor. Bilginize
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needacar 1 yıl vamp
Ankara da ev bakmaya gidiyorlar müteahhit diyor ki en alt katı 600 bine bir memura sattık az önce. Öylesine kara para aklanıyor olmalı ki memurlar bu fiyatlara daire alsın. Memurum işini biliyor, düzenden memnun 😁
Editto: Son cümle de yazar Tevriye de yapmış olabilir. 😁
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Stand Alone 1 yıl vamp
Hayal dünyası falan değil, gerçekleri yazıyorum. İşini bilen adam krallar gibi kazanıyor ve harcıyor, siz de kazanın siz de harcayın bu kadar basit. 2014 öncesine kadar satın almak daha da kolaydı, döviz artmasaydı her köşebaşından lüks otomobil çıkıyordu şu an.
Kaldı ki bugün memur diyorsunuz acındırma yapıyorsunuz, kapı komşum olan öğretmen devlette memur ve bayramda yurt dışında tatildeydi. Karı koca memur olup altında QQ çeken bir yığın tanıdığım var. Eski devir bitti artık, herkes kazanıyor ve harcıyor. Mart 2018 satış listesi forumda da yayınlandı, açın bakın bakalım ülkede araba satılıyor mu satılmıyor mu anlarsınız. 2017 Mart ayına göre kıyaslamayı da unutmayın ama orası daha eğlenceli.
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tecnikadamoguz01 1 yıl
O değilde Türkiyede sıfır yatırımı olan Volkswagen grubunun bu kadar araç satması
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volkan3156 1 yıl
Doktor reno paris.
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207m 1 yıl
Skoda...
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ahmtıl 1 yıl
bunlar filo satışları olabilir ama millete para var...benzin 6 tl 70 binlik araçlar olmuş 200 bin..devlet hesaplıyor kim ne kadar maaş alıyor..fakir zaten alamaz alan orta gelirli ve zenginler..bu zamları (yakıt araç vb.) hane gelirine göre hesaplayıp o na göre zam yapıyor..yine söylüyorum çift maaşlıları etkilemez yine araç alırlar.zaten ne yakıt ne de araç satışlarında ciddi bi düşüş yok..alan yine alıyor.3 yıl biriktirmez 4 yıl biriktirir her türlü alır..
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Stand Alone 1 yıl ahmtıl
Aynen katılıyorum. Devlet de zam yaparken buna dikkat ediyor zaten, araba alanların çoğu karı koca evli ve çalışan insanlar oldukları için ever giren paranın ortalama 5,000 TL olduğunu kabul ediyor ve buna göre zam yapıyorlar. Devlet memuru ise durum daha da kolay, karı koca memur olsa kafadan 8,000 TL maaş eve girmiş olacak ki rahatlıkla alırlar. Çevremde de ne kadar devlet memuru varsa hepsinin altında 80,000 TL üstü değerinde otomobil var.
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