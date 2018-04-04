2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan 10 otomobil markası

2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de en çok satılan otomobil markası belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı ocak, şubat ve mart ayı perakende satış verilerini marka ve model bazında paylaştı. İşte 2018’in ilk 3 ayında ülkemizde en çok satılan ilk 10 otomobil markası:

ODD tarafından paylaşılan verilere göre, Fransız üretici Renault ilk 3 ay içerisinde 20 bin 150 satış yaparak liderliği elinden bırakmadı. Şirketin en çok sattığı model ise 9 bin 98 adetle Megane sedan oldu. Renault’un hemen arkasından 12 bin 821 adet satış gerçekleştiren Volkswagen geldi. Alman üreticinin en çok satılan modeli ise 4 bin 707 satış rakamıyla Passat oldu.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, yılın ik 3 ayında 9 bin 396 satış yaparak rakipleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Şirketin en çok satılan modeli ise B sınıfında rekabet eden i20 modeli oldu. Fiat 9 bin 50 adet satışla listenin dördüncü sırasında yer alırken, bu satışların yüzde 75’ini ülkemizde üretilen Egea sedan oluşturdu. İşte yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok satan markaları;



Renault : 20 bin 150 Megane sedan : 9 bin 98

: 20 bin 150 : 9 bin 98 Volkswagen : 12 bin 821 Passat : 4 bin 707

: 12 bin 821 : 4 bin 707 Hyundai : 9 bin 396 i20 : 3 bin 299

: 9 bin 396 : 3 bin 299 Fiat : 9 bin 50 Egea sedan : 6 bin 815

: 9 bin 50 : 6 bin 815 Toyota : 7 bin 48 Corolla : 5 bin 141

: 7 bin 48 : 5 bin 141 Skoda : 6 bin 636 Octavia : 2 bin 981

: 6 bin 636 : 2 bin 981 Honda : 6 bin 297 Civic : 5 bin 217

: 6 bin 297 : 5 bin 217 Ford : 5 bin 969 Focus : 2 bin 863

: 5 bin 969 : 2 bin 863 Opel : 5 bin 884 Astra sedan: 2 bin 781

: 5 bin 884 sedan: 2 bin 781 Dacia: 5 bin 835 Duster: 2 bin 857

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx