2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan 10 otomobil markası

ODD tarafından paylaşılan verilere göre, Fransız üretici Renault ilk 3 ay içerisinde 20 bin 150 satış yaparak liderliği elinden bırakmadı. Şirketin en çok sattığı model ise 9 bin 98 adetle Megane sedan oldu. Renault’un hemen arkasından 12 bin 821 adet satış gerçekleştiren Volkswagen geldi. Alman üreticinin en çok satılan modeli ise 4 bin 707 satış rakamıyla Passat oldu.
Güney Koreli otomobil devi Hyundai, yılın ik 3 ayında 9 bin 396 satış yaparak rakipleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Şirketin en çok satılan modeli ise B sınıfında rekabet eden i20 modeli oldu. Fiat 9 bin 50 adet satışla listenin dördüncü sırasında yer alırken, bu satışların yüzde 75’ini ülkemizde üretilen Egea sedan oluşturdu. İşte yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok satan markaları;
- Renault: 20 bin 150 Megane sedan: 9 bin 98
- Volkswagen: 12 bin 821 Passat: 4 bin 707
- Hyundai: 9 bin 396 i20: 3 bin 299
- Fiat: 9 bin 50 Egea sedan: 6 bin 815
- Toyota: 7 bin 48 Corolla: 5 bin 141
- Skoda: 6 bin 636 Octavia: 2 bin 981
- Honda: 6 bin 297 Civic: 5 bin 217
- Ford: 5 bin 969 Focus: 2 bin 863
- Opel: 5 bin 884 Astra sedan: 2 bin 781
- Dacia: 5 bin 835 Duster: 2 bin 857
http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5000 TL lik yurt disi seyahatini gözünde buyutmussun belli. Milletin parasi oldugunu zanneden bir vatandasssin. Bu ülkenin %90 i aclik sinirinda yasiyor. %5 normale yakin diger geri kalan kitlede senin o bahsettigin range roverlara biniyor.
Vergi dilimleri en fazla renaulta yaramis.
B sinifinda hicbir zaman olmayan renault clio4 ile sarsici bir is yapiyor.
Fiat bu politika ile ne olur bimiyorum ancak en iyisi ise hakim bir grubun catisina girmesi aynen renault nissan mitsui gibi.
Vergi dilimi en fazla vw yi vurmus.
Hyundai yillarin fiat ini genis urun yelpazesi satabilmesiyle duzlemis.
Passat icin birsey demiyorum.2000 yilinda alirken en uygun 2 aractan biriydi.Iyi urun teveccuh buluyor ancak tr de biraz fazla ask var bazi markalara.
Skoda opeli gecmis dacia dibinde satista.
Şahsa ait araçlar içinde en pahalısı 2 yaşında Corolla . Kalanların alayı 8-10 yaşında .
Evet para var . Bazı insanlarda ... Burası bataklıkmış eskiden . Müteahhit 2'de 1 daire veriyor . 400-500 000 üstü .
Tabi arsaların çoğunun sahibi belediye encümeni .
Biz de çift maaşız . Ama ...
Hangi devlet memuru ozel sektor calisani range rovere binebilir. Cevap=hicbiri
Sulaleden zenginlerin malvarliklariyla ekonomi olculmaz. 3008 model aracta peynir ekmek gibi satmıyor. Bilginize
Editto: Son cümle de yazar Tevriye de yapmış olabilir. 😁
Kaldı ki bugün memur diyorsunuz acındırma yapıyorsunuz, kapı komşum olan öğretmen devlette memur ve bayramda yurt dışında tatildeydi. Karı koca memur olup altında QQ çeken bir yığın tanıdığım var. Eski devir bitti artık, herkes kazanıyor ve harcıyor. Mart 2018 satış listesi forumda da yayınlandı, açın bakın bakalım ülkede araba satılıyor mu satılmıyor mu anlarsınız. 2017 Mart ayına göre kıyaslamayı da unutmayın ama orası daha eğlenceli.
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volkswagen passat, en çok satılan otomobil ve