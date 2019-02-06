2019 Skoda Kamiq'in iç mekanından ilk görüntü geldi

2019 Skoda Kamiq, geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision RS konseptindeki gibi yatay bir multimedya ekranına sahip. Paylaşılan görselde 9.2 inç büyüklüğünde karşımıza çıkan bu ekranın yalnızca üst paketlerde standart olması kuvvetle muhtemel. Aşağı doğru inildikçe daha küçük ekranlar karşımıza çıkacaktır. Söz konusu ekranın sürücünün dikkatini dağıtmamak adına göz hizasına yerleştirilmesi de Skoda’dan alışık olduğumuz bir özellik.
2019 Skoda Kamiq crossover’da Virtual Cockpit adı verilen dijital gösterge paneli opsiyonel olarak sunulacak. Çekyalı üretici, bu sistemde kullanılan 10.25 inç boyutundaki ekranın “bu sınıftaki en büyük ekran” olduğunu ifade ediyor. Yanlardaki havalandırmaları neredeyse kapıyla bir bütün haline getiren Skoda, bu dokunuşun kabini daha ferah ve geniş gösterdiğini belirtiyor. Bakır, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı aydınlatma seçeneğine sahip olan kabinde, konforu arttırmak adına ön camda, arka koltuklarda ve direksiyonda ısıtma özelliği opsiyon olarak sunuluyor.
400 litre bagaj hacmi sunacak
2019 Skoda Kamiq modelini MQB A0 platformu üzerine geliştiren Çekyalı üretici, yaşam alanının ferahlığı konusunda oldukça iddialı. 2,651 mm aks mesafesine sahip crossover’da arka yolcuların 73 mm diz mesafesine sahip olduğu söyleniyor. Bagaj hacmini 400 litre olarak açıklayan Skoda, arka koltuklar katlandığında bu değerin 1,395 litreye kadar yükseldiğinin altını çiziyor.
Yapısı itibariyle Karoq ve Kodiaq modellerinin altında konumlanacak 2019 Skoda Kamiq, Mart ayında kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösterilecek.
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-kamiq-a-first-look-into-the-interior/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Come to microphon'un kısaltması...O
Skoda>vw benim için
Not : Scala' nın her ne kadar C HB sınıfında konumlandırıldığı söylensede aracın MQB A0 platformunda üretilmiş olması maalesef diğer C HB sınıfındaki rakiplerinden bu konuda geride kalmasına neden olacak gibi. Skoda' nın gerçek C sınıfı aracı Octavia' dır. Scala C HB sınıfı boyutlarında B+ bir araçtır. Bunu Kamiq ile ortak kullanılan iç mekandan daha net anlıyoruz artık. Yeni Mazda 3, Yeni Golf ve Leon, Yeni gelecek 308 gibi araçlarla bu platformla baş etmesi pek mümkün gözükmüyor bence. Ama fiyatı Rapid Spaceback gibi olursa o zaman tutulur.
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