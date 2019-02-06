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2019 Skoda Kamiq'in iç mekanından ilk görüntü geldi

Avrupa'da satışa sunacağı 2019 Skoda Kamiq modelini Cenevre'de tanıtmaya hazırlanan Çekyalı üretici, aracın iç mekanını gözler önüne seren bir görsel paylaştı. İşte 2019 Skoda Kamiq özellikleri:
3 ay
18,2b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Skoda Kamiq'in iç mekanından ilk görüntü geldi
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da satışa sunacağı yeni crossover’ın Skoda Kamiq olarak adlandırılacağını açıklayan Çekyalı üretici, Cenevre’de tanıtacağı araçla ilgili ipuçları paylaşmaya devam ediyor. 2019 Skoda Kamiq crossover, kabininden ilk resmi görüntülerle karşınızda.

2019 Skoda Kamiq, geçtiğimiz yıl tanıtılan Vision RS konseptindeki gibi yatay bir multimedya ekranına sahip. Paylaşılan görselde 9.2 inç büyüklüğünde karşımıza çıkan bu ekranın yalnızca üst paketlerde standart olması kuvvetle muhtemel. Aşağı doğru inildikçe daha küçük ekranlar karşımıza çıkacaktır. Söz konusu ekranın sürücünün dikkatini dağıtmamak adına göz hizasına yerleştirilmesi de Skoda’dan alışık olduğumuz bir özellik.

2019 Skoda Kamiq crossover’da Virtual Cockpit adı verilen dijital gösterge paneli opsiyonel olarak sunulacak. Çekyalı üretici, bu sistemde kullanılan 10.25 inç boyutundaki ekranın “bu sınıftaki en büyük ekran” olduğunu ifade ediyor. Yanlardaki havalandırmaları neredeyse kapıyla bir bütün haline getiren Skoda, bu dokunuşun kabini daha ferah ve geniş gösterdiğini belirtiyor. Bakır, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı aydınlatma seçeneğine sahip olan kabinde, konforu arttırmak adına ön camda, arka koltuklarda ve direksiyonda ısıtma özelliği opsiyon olarak sunuluyor.

400 litre bagaj hacmi sunacak 

2019 Skoda Kamiq modelini MQB A0 platformu üzerine geliştiren Çekyalı üretici, yaşam alanının ferahlığı konusunda oldukça iddialı. 2,651 mm aks mesafesine sahip crossover’da arka yolcuların 73 mm diz mesafesine sahip olduğu söyleniyor. Bagaj hacmini 400 litre olarak açıklayan Skoda, arka koltuklar katlandığında bu değerin 1,395 litreye kadar yükseldiğinin altını çiziyor.

Yapısı itibariyle Karoq ve Kodiaq modellerinin altında konumlanacak 2019 Skoda Kamiq, Mart ayında kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösterilecek.


https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-kamiq-a-first-look-into-the-interior/ Yorum Yaz
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Hyperchondriac 3 ay en beğenilen
Skoda'dan Amıq modeli altinda 1.6 atmosferik+Lpg li arkadan itisli b sinifi butce dostu sedan bekliyoruz.
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veteriner69 3 ay
Şu tablet eklenmiş gibi duran ön konsollar azalarak bitsin istiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +8
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brscnk17 3 ay deoks
Eskimolarda Kamiq kelimesinin "Her koşula uyumlu" gibi bir anlamı varmış hocam.
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1 Avatar
Karbon 12 3 ay
Birisi tabletini arabada unutmuş...
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herseyinhayirlisi 3 ay
içi focus
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tobepeople 3 ay
Eskort, juke, saxo da çok sattığına göre tutar bu araba...
Come to microphon'un kısaltması...O
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Göleli_At_Hırsızı 3 ay
Kamik mi komik mi
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sistemli adam 3 ay
Vatandaşımıza kamış adını verir bu modele.
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Sleeep 3 ay
Wowwwww
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fantomasds 3 ay
400 Litre inanılmaz bir rakam mı? Büyük harflerle yazılmış.
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hamza5806 3 ay
Baya guzel ic mekan
Skoda>vw benim için
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207m 3 ay
Scala ile aynı iç mekana sahip. Pek heyecan uyandırmadı bende. Sade ve akıcı bir tasarım mevcut.
Not : Scala' nın her ne kadar C HB sınıfında konumlandırıldığı söylensede aracın MQB A0 platformunda üretilmiş olması maalesef diğer C HB sınıfındaki rakiplerinden bu konuda geride kalmasına neden olacak gibi. Skoda' nın gerçek C sınıfı aracı Octavia' dır. Scala C HB sınıfı boyutlarında B+ bir araçtır. Bunu Kamiq ile ortak kullanılan iç mekandan daha net anlıyoruz artık. Yeni Mazda 3, Yeni Golf ve Leon, Yeni gelecek 308 gibi araçlarla bu platformla baş etmesi pek mümkün gözükmüyor bence. Ama fiyatı Rapid Spaceback gibi olursa o zaman tutulur.
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duygucelik1 3 ay
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