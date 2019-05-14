2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak

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2019 Skoda Superb modelini Mayıs ayında tanıtmaya hazırlanan Çekyalı üretici, etkinliğe günler kala araçla ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Skoda, geçtiğimiz günlerde makyajlı Superb’in ilk ipucu görselini yayımlamıştı. Şirketin bu seferki paylaşımı ise 2019 Skoda Superb’in far teknolojisine odaklanıyor.

Çekyalı üreticinin açıklamasına göre, 2019 Skoda Superb modelinde full-LED Matrix teknolojisine sahip farlar ve dinamik sinyal lambaları bulunacak. Makyajlı Superb, markanın bu özelliklere sahip ilk üretim modeli olma özelliği taşıyor. Söz konusu farların içerisinde ince LED çubuklar bulunuyor. Bu çubuklar, farlar açıldığında sırayla yanarak güzel bir animasyon oluşturuyor.

Yeni aydınlatmalar aracın daha fark edilebilir olmasını sağlıyor

2019 Skoda Superb’in stop lambalarında da full-LED teknolojisi ve dinamik sinyal lambaları bulunuyor. Ön taraftaki animasyonun bir benzeri, arka taraftaki aydınlatma grubunda da yapılıyor. Tüm bu özellikler, makyajlı Skoda Superb’in dinamik görüntüsüne katkıda bulunuyor. Ayrıca, aracın diğer sürücü ve yayalar için daha fark edilebilir olmasını sağlıyor. Bu sayede yol güvenliğini de arttırmış oluyor.

2019 Skoda Superb, markanın ilk elektrik destekli modeli

Çekyalı üretici, 2019 Skoda Superb’in güvenlik, sürüş konforu, performans ve çevre dostu teknolojiler konusunda sınıfında lider modellerden biri olacağını iddia ediyor. Bunun yanı sıra makyajlı Superb’in markanın ilk elektrik destekli üretim modeli olacağı da biliniyor. 2019 Skoda Superb, Mayıs ayında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenmesi planlanan 2019 IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda tanıtılacak.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/innovative-lighting-technology-provides-maximum-safety-in-the-revised-skoda-superb/