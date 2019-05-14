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2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak

Bu ay tanıtılacak 2019 Skoda Superb'le ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Çekyalı üretici, makyajlı Superb'in LED Matrix farlara ve dinamik aydınlatmalara sahip ilk Skoda modeli olacağını açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak
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2019 Skoda Superb modelini Mayıs ayında tanıtmaya hazırlanan Çekyalı üretici, etkinliğe günler kala araçla ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Skoda, geçtiğimiz günlerde makyajlı Superb’in ilk ipucu görselini yayımlamıştı. Şirketin bu seferki paylaşımı ise 2019 Skoda Superb’in far teknolojisine odaklanıyor.

Çekyalı üreticinin açıklamasına göre, 2019 Skoda Superb modelinde full-LED Matrix teknolojisine sahip farlar ve dinamik sinyal lambaları bulunacak. Makyajlı Superb, markanın bu özelliklere sahip ilk üretim modeli olma özelliği taşıyor. Söz konusu farların içerisinde ince LED çubuklar bulunuyor. Bu çubuklar, farlar açıldığında sırayla yanarak güzel bir animasyon oluşturuyor.

Yeni aydınlatmalar aracın daha fark edilebilir olmasını sağlıyor 

2019 Skoda Superb’in stop lambalarında da full-LED teknolojisi ve dinamik sinyal lambaları bulunuyor. Ön taraftaki animasyonun bir benzeri, arka taraftaki aydınlatma grubunda da yapılıyor. Tüm bu özellikler, makyajlı Skoda Superb’in dinamik görüntüsüne katkıda bulunuyor. Ayrıca, aracın diğer sürücü ve yayalar için daha fark edilebilir olmasını sağlıyor. Bu sayede yol güvenliğini de arttırmış oluyor.

2019 Skoda Superb, markanın ilk elektrik destekli modeli 

Çekyalı üretici, 2019 Skoda Superb’in güvenlik, sürüş konforu, performans ve çevre dostu teknolojiler konusunda sınıfında lider modellerden biri olacağını iddia ediyor. Bunun yanı sıra makyajlı Superb’in markanın ilk elektrik destekli üretim modeli olacağı da biliniyor. 2019 Skoda Superb, Mayıs ayında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenmesi planlanan 2019 IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda tanıtılacak.


https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/innovative-lighting-technology-provides-maximum-safety-in-the-revised-skoda-superb/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf.
Opel Astra 2016 yılından beri kullanıyor C segment araç olmasına rağmen.
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fotifoti 3 hf.
Mazda yıllardır kullanıyor, avrupa yeni uyandı
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medverdev 3 hf.
asıl o değilde o saçma vitesi değiştirin.
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nickimsonikimsi 3 hf.
O değilde skodaya çekyalı demek..
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Fiat S.p.A. 3 hf.
Alacaklar düşünsün napak yani
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ahmet3976 3 hf.
Superb in şuanki Bixenon farları bile çok başarılı. Bu yeni farları merak ettim.
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suhaksk 3 hf.
Artık ülkemizde fiyatı 300.000tl olur.. Ama ne önemi var zaten ülkemiz Seviye 3 otonom, elektrikli ve Suv otomobil yapıyor.. Yabancı ülkeler bile bizi kıskanıyor..
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ozzzy222 3 hf.
dünyamızın en büyük sıkıntısı rekabet adı altında , herkesin soyulması , tek marka tek üretim tek logo olsa ve heryerde parçalar bulunsa , ne güzel olur
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