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2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı

Makyajladığı 2019 Skoda Superb'i Mayıs ayında tanıtmaya hazırlanan Çekyalı üretici, aracın ilk ipucu görselini paylaştı. Markanın ilk elektrik destekli modeli olacak Superb'in detayları haberimizde:
2 hf.
13,4b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı
Tam Boyutta Gör

Uzun süredir yollarda test edilen 2019 Skoda Superb üzerindeki örtünün kaldırılmasına az kaldı. Çekyalı üretici, makyaj operasyonundan geçirdiği 2019 Skoda Superb’i Mayıs ayında resmi olarak tanıtacak. Skoda, etkinlik öncesinde makyajlı Superb’in ipucu görselini paylaştı.

Tasarımda küçük güncellemeler 

2019 Skoda Superb’e ilk resmi bakışımız olan ipucu görseline bakılırsa aracın tasarımında büyük bir değişim beklemeye gerek yok. Ön yüzü hafif bir değişime uğrayan makyajlı Superb’in farlarının yeniden elden geçirildiği, biraz daha genişleyen radyatör ızgarasının farlarla birleştiği ve yeni ön tamponun LED sis farlarına ev sahipliği yaptığı görülüyor. Arka stoplar ve tampon kısmının da elden geçirileceği düşünülen 2019 Skoda Superb’in kabin tarafında Volkswagen Grubu’nun en yeni dijital gösterge ve bilgi-eğlence sistemiyle donatılması bekleniyor.

2019 Skoda Superb ile hibrite merhaba 

Tasarım alanında küçük güncellemelerle yetinecek 2019 Skoda Superb’de en büyük değişim teknik tarafta yaşanacak. Zira makyajlanan Superb ilk kez plug-in hybrid, yani şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle birlikte gelecek. Volkswagen Passat GTE modelindeki hibrit sistemin aynısından faydalanması beklenen 2019 Skoda Superb’de 1.4 litre turbo benzinli TSI ünite, 13 kWh’lık lityum iyon batarya ve 116 bg’lik elektrik motoru bulunacak. Bu sistemin toplamda üreteceği güç 215 beygir, saf elektrikli menzili ise 70 km civarında olacak.

2019 Skoda Superb, Mayıs ayında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenmesi planlanan 2019 IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda tanıtılacak. Etkinliğin ana sponsoru olan Skoda, ilk kez yeni bir modelinin tanıtımı için bu şampiyonayı kullanacak.


https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-reveals-design-sketch-for-the-revised-superb/ Yorum Yaz
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Celonfix 2 hf. en beğenilen
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sheff2x 2 hf. Celonfix
Şu görsele, her seferinde gülümsüyorum.
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Musty3535123 2 hf.
ulan o bu değilde şu süreyya hanım bir telif hakkı istese internet alemi yandı :D
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taharetmusluğu_ 1 hf.
Eskisi daha keskin hatlara sahip ve daha yeni görünüyor
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lterlemez 2 hf.
Yeni olsa ne olur olmasa ne olur? Bu araçlar Avrupa'dan gelecek, avro olmuş 6.90; kim bilir kaç liraya girecek bu Güzel Ülkeye. Biz, zamanında Viyana kapılarına dayandık ama ötesine geçemedim, avro bunu tam tersi istikamette yapacak her halde...
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Şeref60 2 hf. yeni yorumcu
Görsel gayet güzel görünüyor
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Ayyıldız Türk 2 hf.
7 ay daha bekleyin 2020 model diye satarsınız
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Sirrüs 2 hf.
Çok güzel bir araba ama bunun neresi yeni???
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RX 480 2 hf.
Bu eskisi yanlis oldu heralde
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Askaparta 2 hf.
Araba be.
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Musty3535123 2 hf.
ulan o bu değilde şu süreyya hanım bir telif hakkı istese internet alemi yandı :D
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haberelectro 2 hf.
hakkat süreyya hanım makyajı olacak.
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MrKattchup 2 hf.
Yıl oldu 19 hala makyajla yeni kasa arasındaki farkı bilmeyen arkadaşlar var
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