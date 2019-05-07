2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı

Tam Boyutta Gör



Uzun süredir yollarda test edilen 2019 Skoda Superb üzerindeki örtünün kaldırılmasına az kaldı. Çekyalı üretici, makyaj operasyonundan geçirdiği 2019 Skoda Superb’i Mayıs ayında resmi olarak tanıtacak. Skoda, etkinlik öncesinde makyajlı Superb’in ipucu görselini paylaştı.

Tasarımda küçük güncellemeler

2019 Skoda Superb’e ilk resmi bakışımız olan ipucu görseline bakılırsa aracın tasarımında büyük bir değişim beklemeye gerek yok. Ön yüzü hafif bir değişime uğrayan makyajlı Superb’in farlarının yeniden elden geçirildiği, biraz daha genişleyen radyatör ızgarasının farlarla birleştiği ve yeni ön tamponun LED sis farlarına ev sahipliği yaptığı görülüyor. Arka stoplar ve tampon kısmının da elden geçirileceği düşünülen 2019 Skoda Superb’in kabin tarafında Volkswagen Grubu’nun en yeni dijital gösterge ve bilgi-eğlence sistemiyle donatılması bekleniyor.

2019 Skoda Superb ile hibrite merhaba

Tasarım alanında küçük güncellemelerle yetinecek 2019 Skoda Superb’de en büyük değişim teknik tarafta yaşanacak. Zira makyajlanan Superb ilk kez plug-in hybrid, yani şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle birlikte gelecek. Volkswagen Passat GTE modelindeki hibrit sistemin aynısından faydalanması beklenen 2019 Skoda Superb’de 1.4 litre turbo benzinli TSI ünite, 13 kWh’lık lityum iyon batarya ve 116 bg’lik elektrik motoru bulunacak. Bu sistemin toplamda üreteceği güç 215 beygir, saf elektrikli menzili ise 70 km civarında olacak.

2019 Skoda Superb, Mayıs ayında Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenmesi planlanan 2019 IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda tanıtılacak. Etkinliğin ana sponsoru olan Skoda, ilk kez yeni bir modelinin tanıtımı için bu şampiyonayı kullanacak.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-reveals-design-sketch-for-the-revised-superb/