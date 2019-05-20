2019 Skoda Superb'in Scout versiyonu yeni teaser ile onaylandı

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Makyajlanan 2019 Skoda Superb’in tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Dikkatleri yeni aracı üzerinde toplamaya çalışan Skoda’dan ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Şirketin bu seferki paylaşımı, 2019 Skoda Superb’in ilk kez Scout versiyonuna sahip olacağını gösteriyor.

Skoda tarafından paylaşılan kısa video, makyajlı Superb’in küçük dokunuşlarla yenilenen dış yüzünden kokpitine kadar pek çok ipucu barındırıyor. Karşımıza ilk çıkan detay, 2019 Skoda Superb’in Laurin & Klement adındaki donanım paketi oluyor. Hemen ardından sırasıyla kapı altı ‘Skoda’ aydınlatması ve şirketin ‘Skoda Crystal Lighting’ adını verdiği LED Matrix farları görüyoruz. Arka kısımda da LED stopların yenilendiği, logonun yerini geniş bir Skoda yazısına bıraktığı dikkat çekiyor.

2019 Skoda Superb Scout da onaylanmış oldu

Paylaşılan videoda Superb ailesinin 2019 model yılı ile birlikte ilk kez sahip olacağı Scout versiyonunu da görüyoruz. Octavia Scout ile aynı felsefeyi sürdüreceği düşünülen 2019 Skoda Superb Scout, crossover esintileri taşıyan yerden yüksek yapısı ve dört tekerlekten sürüş sistemiyle macera seven ailelerinilgisini üzerine çekmeye çalışacak. Superb Scout, Alman kuzeni Passat Alltrack gibi lüks ve geniş bir yaşam alanına da sahip olacak.

2019 Skoda Superb ile gelecek yeni özelliklerden biri de hibrit sistem. Plug-in hybrid, yani şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle birlikte gelecek araçta Passat GTE’deki sistemden faydalanılacak. Dolayısıyla 2019 Skoda Superb’in hibrit versiyonunda 1.4 litre TSI ünite, 13 kWh lityum iyon batarya ve 116 bg’lik elektrik motoru bulunması muhtemel. Bu sistemin toplamda üreteceği güç 215 beygir, saf elektrikli menzili de 70 km civarında olacak.

2019 Skoda Superb, 23 Mayıs'ta Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenmesi planlanan 2019 IIHF Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nda tanıtılacak. Etkinliğin ana sponsoru olan Skoda, ilk kez yeni bir modelinin tanıtımı için bu şampiyonayı kullanacak.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-offers-first-impression-of-its-upgraded-%e2%80%a8superb-model-range-in-teaser-video/