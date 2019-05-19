Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano

Eski Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonasında üçüncü olmasının ardından atletizmi bir kenara bırakarak çeşitli yatırımlara yönelmişti. Olimpiyat rekortmeni atletin ilk girişimlerinden biri elektrikli mobilite şirketi Bolt Mobility oldu.

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Bolt'un sahibi olduğu şirket Paris'te düzenlediği etkinlikte küçük bir elektrikli otomobil tanıttı ve rezervasyon almaya başladı. Bolt Nano (veya B-Nano) olarak adlandırılan araç, şu anda birçok ABD şehrinde hizmet veren ve bu hafta Paris'te de devreye giren şirketin elektrikli scooter paylaşım hizmetinin ardından geliyor.

Bir park yerine 4 adet Bolt Nano sığabilecek

Şirket, scooterların 3 kilometrelik yolculuklar için ideal olduğunu söylüyor. Bolt Nano ise ortalama 24 kilometre yol yapan müşteriler için tasarlandı. Minik elektrikli araç, tıpkı Renault Twizzy'de olduğu gibi biri arkaya ve biri öne oturacak şekilde iki kişiyi taşıyabilecek. Ayrıca normal bir otomobilin kapladığı park alanına 4 tane Bolt Nano sığacak.

Elektrikli otomobille ilgili çok fazla detay açıklanmadı ancak şirket Nano'nun değiştirilebilir bir pile sahip olacağını ve şarj işleminin hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirtti. 2020 yılında yollarda göreceğimiz bu minik elektrikli araç için rezervasyon yaptırmak isteyenlerin 999 dolar depozito ödemesi gerekiyor. Satış fiyatı ise 10 bin dolar olacak.

https://www.prnewswire.com/news-releases/bolt-mobility-introduces-the-bolt-nano-300852587.html