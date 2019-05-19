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Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano

Eski Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt'un şirketi elektrikli araç piyasayasına giriyor. Paris'te tanıtılan Bolt Nano adlı küçük elektrikli otomobil 10 bin dolar fiyatla satılacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Eski Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonasında üçüncü olmasının ardından atletizmi bir kenara bırakarak çeşitli yatırımlara yönelmişti. Olimpiyat rekortmeni atletin ilk girişimlerinden biri elektrikli mobilite şirketi Bolt Mobility oldu.
Ayrıca Bkz. "Skoda'nın elektrikli şehir otomobilinden ilk teaser geldi"
Bolt'un sahibi olduğu şirket Paris'te düzenlediği etkinlikte küçük bir elektrikli otomobil tanıttı ve rezervasyon almaya başladı. Bolt Nano (veya B-Nano) olarak adlandırılan araç, şu anda birçok ABD şehrinde hizmet veren ve bu hafta Paris'te de devreye giren şirketin elektrikli scooter paylaşım hizmetinin ardından geliyor.

Bir park yerine 4 adet Bolt Nano sığabilecek

Şirket, scooterların 3 kilometrelik yolculuklar için ideal olduğunu söylüyor. Bolt Nano ise ortalama 24 kilometre yol yapan müşteriler için tasarlandı. Minik elektrikli araç, tıpkı Renault Twizzy'de olduğu gibi biri arkaya ve biri öne oturacak şekilde iki kişiyi taşıyabilecek. Ayrıca normal bir otomobilin kapladığı park alanına 4 tane Bolt Nano sığacak.
Elektrikli otomobille ilgili çok fazla detay açıklanmadı ancak şirket Nano'nun değiştirilebilir bir pile sahip olacağını ve şarj işleminin hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirtti. 2020 yılında yollarda göreceğimiz bu minik elektrikli araç için rezervasyon yaptırmak isteyenlerin 999 dolar depozito ödemesi gerekiyor. Satış fiyatı ise 10 bin dolar olacak.

https://www.prnewswire.com/news-releases/bolt-mobility-introduces-the-bolt-nano-300852587.html Yorum Yaz
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homebird 3 hf. en beğenilen
Türkiye'ye gelse alırım.
10000*6 = 60.000 TL 60.000*2(vergi) = 120 000 TL
Vazgeçtim.
Yanıtla +24
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Sharparrow 3 hf.
Bizim atletler ek iş yapmadan geçinemiyor. Adam elektrikli otomobil üretimi yapıyor.. Sebebi bizim ülkemizde spor denince akla sadece futbol gelmesi.. ki bana göre o spor bile değil.. yarış müsabakası... Spor için milyon dolarlar mı döner? Bildiğin sermayenin iç edilmiş merkezi... İnsanları ekran başında zombilere çevirip kapalı kapılar arkasında milyon dolarları sayıyorlar bizde helooo yupiii spor izliyrüüük
Bizim atletler ek iş yapmadan geçinemiyor. Adam elektrikli otomobil üretimi yapıyor.. Sebebi bizim ülkemizde spor denince akla sadece futbol gelmesi.. ki bana ...
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Silent Guardian 3 hf.
24 km mi? Hayatı 100 metre koşusu sandı herhalde. Biz maraton koşuyoruz kardeş ne 24 kmsi?
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BMWli Adam 2 hf.
Bunu alacagima smart alirim daha iyi
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ramis78 2 hf.
farklı yatırımlara yönelmesi güzel bir şey zeki adammış tasarım olarak ta sempatik geldi bana
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Parası olan elektrikli araç piyasasına giriyor yav
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III I II III I I 2 hf.
Açıkçası bir yenilik beklerdim ama rakiplerinden geride bir cihaz olmuş. 24 km menzil çok az. Kesinlikle yetersiz gelir. En azından 50-70km arası olmalıydı.
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muammer816 2 hf.
helal olsun.ne diyelim başka.
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DH Misafiri 3 hf.
Bolt parayı kırmış araba üretiyor, bizim atletler para ve şöhret için survivorda birbirini yiyor
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DH Misafiri 3 hf.
araca önden bakınca jet fadıl gibi dolandırıcılık görüntüsü veriyor. twizy menzili 50 km nin üzerinde bunun 24 km olacağından bahsediyorlar elektrikli kaykayların bile menzili daha fazla
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Sharparrow 3 hf.
Bizim atletler ek iş yapmadan geçinemiyor. Adam elektrikli otomobil üretimi yapıyor.. Sebebi bizim ülkemizde spor denince akla sadece futbol gelmesi.. ki bana göre o spor bile değil.. yarış müsabakası... Spor için milyon dolarlar mı döner? Bildiğin sermayenin iç edilmiş merkezi... İnsanları ekran başında zombilere çevirip kapalı kapılar arkasında milyon dolarları sayıyorlar bizde helooo yupiii spor izliyrüüük
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 3 hf. en beğenilen
Türkiye'ye gelse alırım.
10000*6 = 60.000 TL 60.000*2(vergi) = 120 000 TL
Vazgeçtim.
Yanıtla +24
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Silent Guardian 3 hf.
24 km mi? Hayatı 100 metre koşusu sandı herhalde. Biz maraton koşuyoruz kardeş ne 24 kmsi?
1 Yanıt Yanıtla +5
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MaDMaxiBo 2 hf. Silent Guardian
En uzun maraton 12 km, git gel 24 km işte. Oradan hesap etmiş zaten o da

Bu araç günlük şehir içi, işe git gel aracı olarak düşünülmüştür. Akşam şarj et sabah al çık. Zaten pili büyük değil aslında fazla sürmez dolması.
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