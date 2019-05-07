Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi

Mercedes-Benz, Almanya'nın Bremen kentinde bulunan tesisinde, EQC olarak adlandırılan elektrikli SUV'sinin üretimine başladığını duyurdu. Söz konusu fabrikada aynı zamanda C-Serisi ve GLC Serisi araçlar da üretiliyor.

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EQC'ye olan talep zaten yüksek zira Alman şirket ilk yıl üretilecek araçların zaten tükendiğini söylüyor. Yıl sonuna doğru Çin'de de üretim başlayacak. Mercedes-Benz Otomobil Satışlarından sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger konuyla ilgili bazı önemli açıklamalar yaptı.

Menzil günlük kullanıma gayet uygun

Deneyimli yönetici "Mercedes-Benz EQC ile yeni bir mobilite çağına giriyoruz. Büyüyen elektrikli araç ailemizin bir parçası olan bu otomobil kalite, güvenlik ve konfor gibi marka tanımlayıcı özellikleri bir araya getiriyor. Müşterilerimize yenilikçi tasarım ve eşsiz bir sürüş konforu sunuyoruz. Menzil de günlük kullanım için kesinlikle uygun" dedi.

Üretim başlamış olsa bile müşterilerin Mercedes-Benz EQC'yi satın alabilmeleri için 2020 yılına kadar beklemeleri gerekecek.