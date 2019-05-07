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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi

Mercedes-Benz, 2018 yılında tanıttığı EQC adlı elektrikli SUV'sinin üretimine başladığını duyurdu. Araç şirketin Bremen kentindeki tesisinde C-Serisi ve GLC Serisi modeller ile birlikte üretilecek.
2 hf.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz, Almanya'nın Bremen kentinde bulunan tesisinde, EQC olarak adlandırılan elektrikli SUV'sinin üretimine başladığını duyurdu. Söz konusu fabrikada aynı zamanda C-Serisi ve GLC Serisi araçlar da üretiliyor.
Ayrıca Bkz. "2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri]"
EQC'ye olan talep zaten yüksek zira Alman şirket ilk yıl üretilecek araçların zaten tükendiğini söylüyor. Yıl sonuna doğru Çin'de de üretim başlayacak. Mercedes-Benz Otomobil Satışlarından sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger konuyla ilgili bazı önemli açıklamalar yaptı.

Menzil günlük kullanıma gayet uygun

Deneyimli yönetici "Mercedes-Benz EQC ile yeni bir mobilite çağına giriyoruz. Büyüyen elektrikli araç ailemizin bir parçası olan bu otomobil kalite, güvenlik ve konfor gibi marka tanımlayıcı özellikleri bir araya getiriyor. Müşterilerimize yenilikçi tasarım ve eşsiz bir sürüş konforu sunuyoruz. Menzil de günlük kullanım için kesinlikle uygun" dedi.
Üretim başlamış olsa bile müşterilerin Mercedes-Benz EQC'yi satın alabilmeleri için 2020 yılına kadar beklemeleri gerekecek.

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Darknesia 2 hf. en beğenilen
Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz anca..
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DH Misafiri 1 hf.
Fiyatlar almış başını gitmiş. Geldiği zaman fiyatı uçar artık. Güzel araba mı güzel araba ama Audi e-tron bence daha başarılı bir otomobil her yönüyle. Bu kadar param olsa giderim e-tron alırım mercedes falan hikaye
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cnv_58 2 hf.
Bir milyon fiyatı olur gelene kadar
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DH Misafiri 2 hf.
Menzil uygun bu ne demek
Çocuğun adını koyun millet bilsin
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muaz1984 2 hf.
Arkası Kia Sportage olmuş.
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CaRviLLE 2 hf. muaz1984
porsche panemera
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AMC 2 hf.
Alamayacağımız için okumama bile gerek yok
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Darknesia 2 hf. en beğenilen
Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz anca..
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