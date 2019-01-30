2019 Ssangyong Korando SUV'un ilk teaser görseli yayınlandı

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Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda da SUV rüzgarları esmeye devam edecek. Pek çok markanın yeni modellerini görücüye çıkarmak için beklediği fuarda Koreli üretici SsangYong da kompakt SUV modeli Korando’nun yeni neslini tanıtacak. 2019 SsangYong Korando’nun ilk resmi teaser’ı bugün paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda kameralara yakalanan 2019 SsangYong Korando’nun üzerindeki yoğun kamuflaj nedeniyle tasarımı hakkında yorum yapmak oldukça zordu. Fakat aracın yandan silüetini gözler önüne seren bu teaser sayesinde Koreli kompakt SUV’un geçtiğimiz yıl gösterilen e-SIV konseptinden ilham aldığı net bir şekilde anlaşılıyor. Kalın C sütunu, arkaya doğru alçalan siyah tavan ve arka kapıda başlayıp stop lambalarına kadar uzanan çizgi, e-SIV konseptinden ödünç alınan tasarım unsurları arasında.

2019 SsangYong Korando’nun ilk etapta benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulması bekleniyor. Yeni 1.6 litre dizel ve 1.5 litre benzinli motor kaputun altındaki seçenekler olacak. 1.5 litre ünite ayrıca küçük bir elektrik motoruyla da eşlenerek hafif hibrit seçeneğinin bir parçası olacak. Hafif hibrit teknolojisine sahip yeni 1.2 litre üç silindirli üniteyle birlikte seçenekler tamamlanacak. Daha sonra e-SIV konseptindeki sistemi kullanan Korando EV modeli de satışa sunulacak.

SsangYong e-SIV konsepti

2018'de tanıtılan e-SIV konseptinin özellikleri

Geçtiğimiz yıl gösterilen e-SIV konseptinde 61.5 kWh’lık batarya paketiyle beslenen 140 kW elektrik motoru bulunuyordu. Bu sistemin tek şarjla 450 km’ye kadar menzile imkan vereceği söyleniyordu. Bataryanın 50 dakikada %80 doluma ulaştığı ve e-SIV konseptinin maksimum 150 km/s hıza çıkabildiği de verilen bilgiler arasındaydı. Konseptte ayrıca seviye 2 otonom sürüşe imkan veren teknolojiler kullanılıyordu. 2019 SsangYong Korando’da otonom sürüşün geliştirilerek seviye 3’e çıkarılacağı da Koreli üreticinin verdiği bilgiler arasında.

2019 SsangYong Korando satışa sunulduğunda C-SUV segmentinin bir üyesi olacak. Dolayısıyla Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Peugeot 3008 gibi modellerle rekabet edecek. Aracın kamuflajlı görüntülerini aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz.