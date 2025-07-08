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    2026 model Xpeng P7, Çin'de kamuflajsız görüntülendi

    2026 model Xpeng P7, Çin’de kamuflajsız görüntülendi. 586 bg gücü, 820 km’ye varan menzili ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken sedan, ağustos ayında tanıtılacak.

    Yeni Xpeng P7, Çin'de kamuflajsız görüntülendi
    Xpeng’in tamamen elektrikli modeli P7’nin yeni nesli, Çin’de kamuflajsız halde görüntülendi. Resmi tanıtımının ağustos ayında yapılması beklenen model, fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor. Önceki nesilde olduğu gibi yeni P7’de de bazı versiyonlarda geriye doğru açılan arka kapılar sunulacak.

    Yeni P7, şu anda satışta olan P7+ modelinin yerini alacak. Xpeng daha önce sadece bazı dış tasarım görsellerini paylaşmıştı, ancak Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) belgeleri sayesinde teknik detaylar da netleşti.

    Yeni nesil Xpeng P7; 5017 mm uzunluğa, 1970 mm genişliğe, 1427 mm yüksekliğe ve 3008 mm aks aralığına sahip büyük bir coupe olarak konumlanıyor. 5 kişilik oturma kapasitesine sahip araç, 2.090 kg’dan başlayan boş ağırlığıyla dikkat çekiyor.

    Yeni P7’nin giriş seviye arkadan itişli versiyonu, 270 kW (363 hp) güç üreten tek bir elektrik motoruna sahip. Bu versiyon, 74.9 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya ile donatılmış ve CLTC ölçümlerine göre 702 km menzil sunuyor. Maksimum hızı ise 230 km/s.

    Yeni Xpeng P7, Çin'de kamuflajsız görüntülendi
    Uzun menzilli versiyonda aynı motor kullanılırken, batarya tipi nikel-manganez-kobalt (NMC) olarak değişiyor. Bu 92.2 kWsa kapasiteli batarya ile menzil 820 km’ye çıkıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise 270 kW’lık motora ek olarak ön aksta 167 kW’lık ikinci bir motor yer alıyor. Toplam güç çıkışı 437 kW (586 hp) olan bu versiyon da NMC batarya kullanıyor ve 750 km menzil sunuyor.

    Xpeng, Mayıs ayında mevcut nesil P7+ modelinden dünya genelinde 6.601 adet sattı. Bu rakam, şirketin toplam satışlarının %20’sini oluşturuyor. Aynı dönemde Xpeng’in en çok satan modeli 10.900 adetle Mona M03 oldu. G6 SUV modeli 7.951 adetle ikinci sırada yer alırken, P7+ üçüncü, G9 SUV ise 4.221 adetle dördüncü oldu.

    Yeni Xpeng P7; Çin pazarında Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve BYD Seal gibi modellerle rekabet edecek.

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    turkelvis 9 saat önce

    Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!

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    aafak437 14 saat önce

    Çok iyi

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