Tata Motors, yeni elektrikli SUV modelinin seri üretimine başladı

Harrier.ev’in altyapısı, 2019 yılında tanıtılan içten yanmalı Harrier modelinden geliyor. Tata, Jaguar Land Rover'ın D8 platformunu önce içten yanmalı motorlu SUV’a uyarlamış, şimdi de elektrikli versiyon için yeniden dönüştürmüş durumda. Standart Harrier modelinde önden çekişli bir düzen bulunurken, elektrikli Harrier.ev arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı sürüş seçeneğiyle sunuluyor.
Arkadan itişli versiyonunda 175 kW güç ve 315 Nm tork üreten kalıcı mıknatıslı senkron bir motor görev yapıyor. Bu versiyonda 65 kWsa kapasiteli LFP batarya ile 538 kilometre, 75 kWsa batarya ile ise 627 kilometre menzil elde edilebiliyor.
Her iki batarya da hızlı şarj desteğine sahip. 65 kWsa'lik batarya, 100 kW hızlı şarj cihazıyla yüzde 20’den 80’e 25 dakikada şarj edilebiliyor. 75 kWsa’lik batarya ise 120 kW hızlı şarj cihazıyla aynı sürede benzer şekilde doluma ulaşıyor.
Tata Motors ayrıca, her iki batarya paketi için özelikle ilk sahiplerine yönelik ömür boyu ve sınırsız kilometre garantisi sunarak, batarya dayanıklılığına olan güvenini net biçimde ortaya koyuyor.
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Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!
Çok iyi