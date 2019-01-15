2019 Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tıpkı diğer pazarlarda olduğu gibi ABD pazarında da sedan otomobil satışları gittikçe gerilemeye başladı. Bu durum Ford ve General Motors gibi köklü markaları ürün gamında değişiklik yapmaya zorlarken, Volkswagen ise sedan modelinden umudu kesmedi ve makyajlanan 2019 Volkswagen Passat’ı Detroit Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı. İşte 2019 Volkswagen Passat tasarımı ve özellikleri:

2019 Volkswagen Passat tasarımı

2019 Volkswagen Passat’ın Kuzey Amerika versiyonu Avrupalı Passat ile aynı platformu paylaşmadığı için iki araç arasında farklılıklar mevcut. Fakat Detroit’te tanıtılan bu araç bizlere yakın zamanda yenilenecek Avrupa versiyonlu Volkswagen Passat hakkında güzel fikirler verebilir. Aracın tasarımına bakacak olursak, 2019 Volkswagen Passat’ın büyüyen ızgarasıyla Arteon’a benzediğini ve artık daha eğimli bir tavana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

2019 Volkswagen Passat’ın büyük ızgarasını saran krom çıtalarla birleşen LED farların köşeli grafikleri araca dinamik bir hava katıyor. Yenilenen kaput üzerinde gölge oyunları yaratan çizgiler de bu görünümü destekliyor. Arka tarafta ise ortaya doğru incelen yeni stop lambaları ve Volkswagen rozetinin altındaki geniş Passat yazısı dikkat çekiyor. Baz modellerinde 17 inç alaşım jantlar kullanılan 2019 Volkswagen Passat’ın üst versiyonlarında 18 ve 19 inçlik jantlar bulunuyor.

Yeni gösterge ve bilgi-eğlence ekranı

2019 Volkswagen Passat’ın kabinine yeni materyal ve renk seçenekleri eklendiği görülüyor. Malzeme kalitesinin arttırıldığı söylenen aracın üst paketlerinde Nappa deri koltuklar tercih edilebiliyor. Ayrıca 2019 Volkswagen Passat’ta gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranı yenilenmiş bir şekilde geliyor. Apple Car Play, Android Auto ve MirrorLink desteği araçta standart olarak sunuluyor. Makyajlı Passat’ın sürücü asistanları arasında ileri çarpışma asistanı, otonom acil durum freni, kör nokta uyarısı, arka trafik alarmı, adaptif hız kontrolü, şerit takip sistemi gibi özellikler bulunuyor.

2019 Volkswagen Passat’ın kaputunun altında 174 beygir güç ve 281 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motor bulunuyor. Söz konusu ünite gücünü 6 ileri otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarıyor. Yenilenen Passat’ın önümüzdeki yaz bayilere geleceği ve dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

https://media.vw.com/releases/1115