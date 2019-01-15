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2019 Toyota Supra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bir süredir teaser ve sızıntı görselleriyle karşımıza çıkan 2019 Toyota Surpa Detroit'te resmi olarak tanıtıldı. BMW Z4 ile aynı altyapıyı kullanan beşinci nesil Supra'nın özellikleri ve fiyatı:
4 ay
12,1b
2
34
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Toyota Supra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Bundan 5 yıl önce FT-1 konseptini görücüye çıkararak tamamen yeni bir Supra’nın sinyallerini veren Toyota, uzun soluklu bir serüvenin ardından 2019 Toyota Supra’yı resmi olarak tanıttı. Son günlerde teaser ve sızıntı görselleriyle sık sık karşımıza çıkan araç, dünya prömiyerini Detroit Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi. İşte 2019 Toyota Supra tasarımı, özellikleri ve fiyatı:

Tasarımında FT-1 konseptinden fazlasıyla etkilenen 2019 Toyota Supra’nın gövdesi kaslı bir yapıya sahip. Araç, önceki versiyonlarda olduğu gibi öndem motorlu, arkadan itişli ve iki koltuklu formunu koruyor. Japon üreticinin boyutlarını “altın orana yakın” olarak nitelendirdiği 2019 Toyota Supra’nın aks mesafesi 2470 mm, genişliği ise 1854 mm olarak ölçülüyor. Aracın düşük ağırlık merkezi ve 50:50 ağırlık dağılımı sayesinde son derece güçlü ve atik olduğu belirtiliyor.

2019 Toyota Supra teknik özellikler 

Altyapısını yeni BMW Z4 ile paylaşan 2019 Toyota Supra’da 3.0 litre turbo altı silindirli ünite kullanılıyor. 335 beygir güç ve 494 Nm tork üreten bu ünite gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla yola aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamladığı söylenen aracın maksimum hızı 250 km/s ile sınırlanmış durumda. Bu da 2019 Toyota Supra’yı Japon markanın ürettiği en hızlı araçlardan biri yapıyor.

2019 Toyota Supra’da Normal ve Sport olmak üzere iki sürüş modu bulunuyor. Bunlardan ikincisi çekiş ve denge kontrol sisteminin araca müdahalesini azaltıyor, gaz tepkisini ve direksiyonun ağırlığını arttırıyor. Aynı zamanda vites geçişlerini hızlandırıyor, aktif diferansiyeli daha agresif hale getiriyor ve egzoz sesini yükseltiyor. Söz konusu aktif diferansiyel yanal yol tutuşu kontrol etmek için elektrik motoru ve çok diskli kavrama kullanıyor.

19 inçlik alaşım jantlar üzerine oturtulan 2019 Toyota Supra’da önde 255/35 R19, arkada 275/35 R19 boyutlara sahip Michelin Pilot Super Sport lastikler kullanılıyor. Aracın fren gücünü 348mm fren diskleri ve 4 pistonlu Brembo kaliperler oluşturuyor. 2019 Toyota Supra’nın önünde çift kollu arkasında ise multi-link süspansiyonlar görev yapıyor.

Kabin ve sürücü asistanları 

2019 Toyota Supra’nın kabininde 6.5 inçlik bilgi-eğlence ekranı standart olarak geliyor. Üst paketlerde bu özellik 8.8 inç büyüklüğe yükseltilebiliyor. Kablosuz şarj özelliği de bulunan araçta 12 hoparlörlü JBL ses sistemi kullanılıyor. 2019 Toyota Supra’nın sürücü asistanları arasında ileri çarpışma uyarısı, otonom acil durum freni, şeritten ayrılma uyarısı, otomatik uzun farlar ve trafik işareti algılama özelliği bulunuyor. Arka çapraz trafik alarmı, kör nokta uyarısı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de araçta hazır bulunuyor.

2019 Toyota Supra’nın altyapısını paylaştığı BMW Z4 ile birlikte Avusturya’da üretileceği söyleniyor. ABD’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak aracın fiyatı 50 bin dolardan başlıyor.


https://newsroom.toyota.co.jp/en/toyota/26144480.html?padid=ag478_from_kv Yorum Yaz
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Kerim5100 4 ay en beğenilen
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tekin-71 4 ay
Yıl olmuş 2019 ne yapacaklardı ? Eski kasayi makyajlayip piyasaya mi süreceklerdi! Yorum yazanlarin %101 alamayacağı, yapamayacağı şeyi eleştiriyor ya harbiden sinir gülmesi geliyor
Yıl olmuş 2019 ne yapacaklardı ? Eski kasayi makyajlayip piyasaya mi süreceklerdi! Yorum yazanlarin %101 alamayacağı, yapamayacağı şeyi eleştiriyor ya harbiden...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Şıh Hazretleri 4 ay
Efsanenin kemikleri sızlıyor
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baycihan 4 ay
Tasarımı bence süper olmuş. Önceki kasanın arka tasarımı hariç güzel bir tarafı yoktu.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Buna yorum yazan hemen herkesin böyle bir aracı NFS, Gran Turismo veya Forza Horizon oyunu hariç kullanma şansı olmayacağı halde girip yorum yapıp orasını burasını çekiştirmesi ne acayip! Garajınızda kaç spor araba var sizin?
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207m 4 ay
Bu araçtaki en büyük sorun özgün olmaması. Z4 ile bir çok parça aynı. Ama bu aracın çok iyi göründüğü gercegini değiştirmez. Bundan 25 yıl önceki Supra, motoru sayesinde efsaneleşmiş bir araçtır, tasarımıyla değil. Ucube tasarımı bu arabanın tasarımiyla kiyaslamam bile. Millet bu aracın tasarımını nasıl begenmiyor anlamıyorum. Adamlar cok iyi is çıkarmış, daha ne yapsınlar.
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TIGERSHARK 4 ay
Ben beğendim sadece iç döşemelerde kırmızılık biraz fazla olmuş

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reaper2346 4 ay
Çocukluk hayallerimizi yıktın be Toyota...
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MaDMaxiBo 4 ay
Aynı kasayı güncellemişler. Güzel olmuş. Güncel Supra işte.
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DH Misafiri 4 ay
Nissan GT-R ve Honda NSX bunu yer. Bir efsanenin bitişine daha şahit olduk şuna BMW motoru koyacağına GT-R ya da NSX motoru koysaydılar ondan daha fazla iş yapardı. Supra arttık bitti malesef
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FNC Jax 4 ay DH Misafiri
nissan gt-r 50 bin dolar mı onunla kıyaslıyorsun
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talharo123 4 ay
55bin liraya 2020 model,supra amblemli bir spor araba alabiliyorsun. Hayali bile guzel.
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ozmenakif 4 ay
İç tarafta multimedya ekranı ve kontrol kumandaları bildiğin i-drive. Direksiyondaki tuşlar falan bmw, vites topuzu bmw, orta konsol tasarımı da aynı bmw. Arabanın altyapı ve motor haricinde de bmw ile çok ortak noktası var. Bu kadar alıntı bir araba ne kadar iyi olursa olsun bence başka bir isimle ortaya çıkmalıydı. Gt86 gibi mesela Gt96 falan olsaydı. Çünkü Supra ismi buna bence de olmamış. Ama hayırlısı olsun bakalım. Zaten anca videolarda ve oyunlarda göreceğiz
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A Lifetime 4 ay
Neden böyle birşey yapmişlarki ne gerek var
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