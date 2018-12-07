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2019 Volkswagen Passat test sürüşünde görüntülendi

Ön ve arka tamponunda, far grafiklerinde ve ızgarasında kozmetik güncellemeler yapılan 2019 Volkswagen Passat bu bölümlerdeki kamuflajı henüz çıkarmamış. İşte makyajlı Passat hakkında bilinenler:
5 ay
30,4b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Passat test sürüşünde görüntülendi
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2019 Volkswagen Passat'ın beklenen tasarımı 
Alman üretici Volkswagen’in popüler modellerinden Passat, 2019 yılında satışa sunulması beklenen makyajlı gövdesiyle test edilirken kameralara takıldı. Hem sedan hem de variant versiyonuyla görüntülenen 2019 Volkswagen Passat, iç ve dış tasarımında yapılan küçük güncellemelerle gelecek.

2019 Volkswagen Passat’ta ön ve arka tamponların yeniden elden geçirilmesi, yapılan değişiklik sonrasında Arteon’un tasarımından izler bulundurması bekleniyor. Far grafiklerinin revize edilmesi ve ızgaranın yeniden tasarlanması gibi kozmetik güncellemelere ev sahipliği yapan aracın şimdilik bu bölümlerini kamuflajla sakladığını görebiliyoruz.

Motor seçenekleri azaltılabilir 

Tıpkı dış tarafta olduğu gibi 2019 Volkswagen Passat’ın kabin tarafında da büyük bir değişim beklenmiyor. Bilgi-eğlence sisteminin daha kaliteli hale getirilmesi ve merkeze 10.5 inçlik ekranın konumlandırılması potansiyel güncellemeler arasında. Kaputun altındaki yelpazenin daraltılacağı, verimli benzinli ünitelerin yanında en az bir dizel motora yer verileceği düşünülüyor. Şimdiki 1.4 litre TSI motorun yerini 1.5 litrelik yeni üniteye bırakacağını da eklemeden geçmeyelim.

Hibrit versiyonun kapsamı genişletilecek 

Şimdilik yalnızca Passat GTE adı altında tek bir versiyon olarak sunulan plug-in hybrid teknolojisinin 2019 Volkswagen Passat ile birlikte daha yaygın kullanılması bekleniyor. Bu sistemde 156 beygir güç üreten 1.4 litre turbo motor ve 115 beygirlik elektrik motoru birlikte çalışıyor. Güncellenen 13 kWh’lık batarya, hibrit versiyonun elektrikli modda 70 km ilerlemesini sağlıyor.


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bLack3ds 5 ay en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +47
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marsli61 5 ay
Ben açık resimlerini buldum. DonanımHaber in en az 2 sene önündeyim aynı Apple cpu işi gibi.
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Celonfix 5 ay
Volkswagen çok uğraşmış olmalı bu çok farklı tasarım için.
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emmare 5 ay
250 bin tl den aşağı olmaz herhalde.
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DH Misafiri 5 ay
Tasarım konusunda bütün markalar Mazda'yı kendine örnek almalı. Mazda'nın çok şık ve göz alıcı tasarımları var diğer markalar Mazda'dan kendilerine tasarımcı transfer etmeliler yoksa böyle oldukları yerde saymaya devam ederler
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Bloodin 5 ay
Ağrı'da süper lüks 200 metrekareden yüksek 4+1 daireler bu aracın dizelinden ucuz :D
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Bloodin 5 ay
Ağrı'da süper lüks 220 metrekare 4+1 daireler bu aracın fiyatının 3'te 2'si :D
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BekirARSLAN 5 ay
Ağrıyı boşver Sivasta bile ucuz
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aaguler 5 ay
“Süreyya hanım vw’nin marka yüzü oldu”

zaytung
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celal_55 5 ay
zaten araba tutuluyor yeniliğe gerek yok koy 1.6 tdi + dsg yapıştır gitsin.
Az gezen için de 1.4 tsi + dsg ,
bir hayalet bir cam tavan çat 200 bin tl.
of ne güzel İstanbul be
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jimhendrix 5 ay
geliyor gönüllerin efendisi 250nm tidiay.
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Emre.isikgoz 5 ay
😃 önce bunu satacaklar sonra değiştirip yeni diye onu da satacaklar güzel taktik
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BekirTemel 5 ay
jettadan farklılaşmalıydı.
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mahallenin_delisi 5 ay
Makyaj yakışmış.
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