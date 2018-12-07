2019 Volkswagen Passat test sürüşünde görüntülendi

Tam Boyutta Gör

2019 Volkswagen Passat'ın beklenen tasarımı

Alman üretici Volkswagen’in popüler modellerinden Passat, 2019 yılında satışa sunulması beklenen makyajlı gövdesiyle test edilirken kameralara takıldı. Hem sedan hem de variant versiyonuyla görüntülenen 2019 Volkswagen Passat, iç ve dış tasarımında yapılan küçük güncellemelerle gelecek.

2019 Volkswagen Passat’ta ön ve arka tamponların yeniden elden geçirilmesi, yapılan değişiklik sonrasında Arteon’un tasarımından izler bulundurması bekleniyor. Far grafiklerinin revize edilmesi ve ızgaranın yeniden tasarlanması gibi kozmetik güncellemelere ev sahipliği yapan aracın şimdilik bu bölümlerini kamuflajla sakladığını görebiliyoruz.

Motor seçenekleri azaltılabilir

Tıpkı dış tarafta olduğu gibi 2019 Volkswagen Passat’ın kabin tarafında da büyük bir değişim beklenmiyor. Bilgi-eğlence sisteminin daha kaliteli hale getirilmesi ve merkeze 10.5 inçlik ekranın konumlandırılması potansiyel güncellemeler arasında. Kaputun altındaki yelpazenin daraltılacağı, verimli benzinli ünitelerin yanında en az bir dizel motora yer verileceği düşünülüyor. Şimdiki 1.4 litre TSI motorun yerini 1.5 litrelik yeni üniteye bırakacağını da eklemeden geçmeyelim.

Hibrit versiyonun kapsamı genişletilecek

Şimdilik yalnızca Passat GTE adı altında tek bir versiyon olarak sunulan plug-in hybrid teknolojisinin 2019 Volkswagen Passat ile birlikte daha yaygın kullanılması bekleniyor. Bu sistemde 156 beygir güç üreten 1.4 litre turbo motor ve 115 beygirlik elektrik motoru birlikte çalışıyor. Güncellenen 13 kWh’lık batarya, hibrit versiyonun elektrikli modda 70 km ilerlemesini sağlıyor.