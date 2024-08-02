Dumansız mangal için en iyi elektrikli ızgaralar (2024)

Elektrikli ızgaralar, balkonunuzda, mutfağınızda ya da bahçenizde daha rahat ve çevre dostu ızgara deneyimi yaşatır. Açık alanda veya dışarı çıkmadan haftanın herhangi bir gecesi lezzetli ızgara tarifleri yapabilirsiniz. Kullanımları kolaydır, çabuk ısınırlar ve açık alev gerekmez. En iyi elektrikli mangallarla geleneksel ızgaranın çıtır karamelizasyonunu elde edersiniz, mangalda ızgaralanmış tadı alırsınız. Peki, en iyi dumansız elektrikli ızgara hangisi? Elektrikli ızgara tavsiyesi isteyenler için en iyi modeller burada.

Elektrikli ızgara & barbekü yorumları dikkate alındığında; en iyi elektrikli dumansız ızgara markaları sıralamasında Tefal, Gazella, Sinbo ve Fakir öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek elektrikli ızgara önerileri olarak ise; Taner Kebapçı, Tefal Family Grill ve Gazella Brb 3000 modelleri dumansız mangal ve kolay temizlenebilir olmalarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Tefal TG8008 Dumansız Elektrikli Izgara

Tam Boyutta Gör Tefal TG8008, dumansız mangal keyfi için tercih edebileceğiniz en iyi dumansız elektrikli ızgara. Hem mutfakta hem de bahçede 10 kişiye kadar et ve sebzeleri ızgara edebileceğiniz, akıllı ve çok yönlü bir ızgara. İki bağımsız pişirme yüzeyi, aynı anda farklı sıcaklıklarda pişirmenize olanak tanıyor. Çıkarılabilir damlama tepsisiyle kolayca temizlenebiliyor. Yapışmaz alüminyum döküm plakalar sayesinde katı veya sıvı yağ eklemeniz gerekmiyor. 2400w gücü sayesinde yüksek performans ile mükemmel şekilde mühürlenmiş etler pişirilebiliyor. Gösterge ışığı sayesinde pişirmeye ne zaman başlayacağınızı kolayca takip edebiliyorsunuz. Farklı yiyeceklere göre ayarlanabilir iki sıcaklık ayarı var. Kullanım sonrasında yapışmaz plakaları ve damlama tepsisini çıkarıp bulaşık makinesine yerleştirerek kolayca temizleyebiliyorsunuz. Tefal elektrikli ızgara dikey veya yatay şekilde saklanabiliyor.

Güç: 2400 watt

Birbirinden bağımsız 2 pişirme yüzeyi

Ayarlanabilir 2 termostat

Akıllı açılma sistemli çıkarılabilir plakalar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar ve damlama tepsisi

Geniş pişirme yüzeyi (8 - 10 kişilik porsiyon)

Yağ eklemeden pişirme

Tefal TG8008 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Bence elektrikli ızgaralar içinde daha iyisi yok. Büyüklüğü çok iyi, iki parça ve ayrı ayrı termostatlı olması çok güzel. Çok memnun kaldık, çok güzel pişiriyor, klasik ızgara tadını hissettiriyor.

✍🏻 Gerçekten çok farklı bir ürün. Benzerlerinden cidden üstün. İki plakanın ayrı ısı ayarı olması, malzeme kalitesi, plakaların makinede yıkanabilmesi, hızlı ve kaliteli pişirme başlıca artıları. Gözü kapalı alıp, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. 7 adet orta boş çipurayı rahatlıkla tek seferde pişirebildiğini belirtmek isterim.

2️⃣ Gazella BRB3000 Elektrikli Mangal

Tam Boyutta Gör Gazella BRB3000, balkonda elektrikli mangal tavsiyesi isteyenlere önerimizdir. Geleneksel mangal yapma zevkine zahmetsizce, dumansız ve kokusuz olarak ulaşmanıza imkan veriyor. Alışılmış elektrikli ızgaraların aksine ayarlanabilir ısı özelliğiyle hızlı ve yavaş pişirme imkanı sunuyor. Lezzetli ve sağlıklı beslenmeye uygun ızgara tavası, özel kaplaması ile istenmeyen yapışmaları engelliyor. Eşit ısı dağılımı ile ızgara yüzeyinin her bölgesinde pişirme yapabiliyorsunuz. Izgara tavasından süzülen yağların doğrudan rezistansa temas etmesini önlüyor, duman ve koku oluşturmuyor. Süzülen yağlar yağ toplama tepsisinde birikiyor. Isıya dayanıklı cam kapak, hem yiyeceklerin lezzetini koruyarak kendi buharıyla pişmesini sağlıyor, hem de yiyeceklerinizin pişip pişmediğini görmenize imkan veriyor.

Ayarlanabilir ısı özelliği

Tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir

Yapışmayan teflon kaplı pişirme yüzeyi

Gıdaları sıcak tutmaya yarayan teflon özelliği

Yüzeyin her köşesine eşit ısı dağılımı

Yağı temas ettirmeyen akıtma kanalları

Duman önleyici su tepsisi

Isınmayan kulplar ve cam kapak

Gazella BRB3000 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Gerçekten çok ama çok kaliteli. Sehpası ile beraber aldım. Kutusu ve paketlenmesi harikaydı. 1 günde teslim edildi. Gelir gelmez hemen denedik. Çok lezzetli pişiriyor. Kapağı olması avantaj. Duman nerdeyse hiç yok denecek kadar az. Evin içinde mutfaktada kullanılabilir. Ben balkona koydum. Sağlıklı beslenmek için kesinlikle alınmalı.

✍🏻 Izgaranın ısıyı her noktaya eşit dağıtması mükemmel; en köşedeki ürün bile ortadaki ile aynı pişiyor. Hiç araştırmakla vakit kaybetmeyin. 4 kişilik aileyseniz düşünmeden alın.

3️⃣ Fakir Cookwell 2000 Dumansız Izgara

Tam Boyutta Gör Fakir Cookwell 2000, dumansız ızgara yapmak isteyenlere önereceğimiz bir elektrikli ızgara. Fakir elektrikli ızgara makinesi, balık, et, köfte, tavuk, mantar veya sebze gibi farklı besinleri ızgara tadında kızartarak lezzetli öğünler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Farklı ısı kademeleri, kolay kullanımı, şık tasarımı ve özel pişirme plakalarıyla en iyi ızgara deneyimi sunuyor. Evde, balkonda, bahçede veya açık alanlarda kullanıma uygun olan elektrikli ızgara, hızlı ısınma ve pişirme özelliklerinin yanında kolay temizlenme özelliğiyle beğeni kazanıyor. Kömür, duman ve ateş derdi olmadan piknik alanlarında da kullanabileceğiniz harika bir dumansız elektrikli ızgara.

Güç: 2000 watt

5 kademeli ısı ayarı

Kaymaz taban ile rahat ve güvenli kullanım

Dumansız ızgara fonksiyonu

Döküm yapışmaz plaka yağ damlatma tepsisi

Çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir cam kapak ve yağ damlama tepsisi

Balkonda veya açık havada güvenli kullanım

Fakir Cookwell 2000 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 İlk gün balık yaptık. 5 kademeli ısıtması var, 4’te sorunsuz ısıttı. Her parçası bulaşık makinesine koyulabiliyor. Üzerinde cam olması çok önemli bir artı; etrafa yağ sıçramıyor, tavsiye ederim.

✍🏻 Her parçasının yıkanması çok büyük avantaj gerçekten. Ayrıca çok kullanışlı ve lezzetli etler pişirmenize olanak sağlıyor. Bundan daha iyisi ancak mangal tadı ile sağlanır.

4️⃣ Tefal BG222GTR Dumansız Elektrikli Izgara

Tefal BG222GTR, en beğenilen dumansız elektrikli ızgaralar arasında. Tefal Tasty Grill’in dumansız pişirme özelliği sayesinde hem iç hem de dış mekanda her şeyi pişirebilirsiniz. Homojen ısı dağılımı sayesinde mükemmel sonuçlar elde edersiniz. 5 kademeli ısı özelliğiyle eti tam da istediğiniz sertlikte, kıvamda pişirebilirsiniz. Izgara sonrası parçalarını çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz.

Güç: 2000 watt

5 kademeli ayarlanabilir ısı

Homojen ısı dağılımı

Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir plakalar

Duman ve kokuyu azaltan su haznesi

Tefal BG222GTR Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Tavuk (kanat) ve dana (şiş) yaptım; her ikisi de çok güzel pişti. Kanat icin bir tarafını 20 dakika pişirdim, içi tamamen pişmişti. Şiş ise bir tarafı 15 dakika içinde oluyor. 5 numara çok sıcak olacağını düşündüğüm için hep 4'te bıraktım, tam oldu. Kullanım talimatı zaten çok basit. Bir buçuk litre su koyup 15 dakika ısıtmanız gerekiyor. Kullandıktan sonra soğuması icin bırakın, temizliği de çok kolay.

✍🏻 Gayet güzel pişiriyor. Kullanışlı, temizlemesi kolay. Öneririm.

5️⃣ Sinbo SBG-7102A Elektrikli Izgara

Tam Boyutta Gör Sinbo SBG-7102A veya Sinbo SBG-7120 elektrikli ızgara yorumlarına bakıldığında en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. SBG-7102A, ayaklı olmasıyla eğilmeden ızgaranızı yapabilmenizi sağlıyor. Duman ve koku çıkarmadan mangalınızı yapıyorsunuz. Farklı kademelerde ısı ayarı sayesinde et ve sebzelerinizi damak tadınıza uygun ayarda pişirerek en lezzetli şekilde tüketiyorsunuz.

Hızlı ısınma için yüksek güç: 2000 watt

5 kademeli ısı ayarı

Çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay ızgara ve tepsi

Isınmayan saplar

Her mekanda kullanıma uygun

Uzun ömürlü paslanmaz rezistans

Yağları biriktiren damlama tepsisi

Alevlenmez ve zehirli gaz yaymaz

Sağlıklı ve lezzetli pişirme

Sinbo SBG-7102A Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Harika bir ürün. Normal kömürlü ızgaralara göre pişme süresi daha uzun olmakla beraber evimin balkonunda duman, is, kül, ateş yelleme derdi çekmeden, komşuları rahatsız etmeden son derece güzel bir hafta sonu geçirdim. Su haznesine koyduğunuz su sayesinde hem kokusuz hem suyunu kaybetmeyen mangallar yapabilirsiniz. Ben aynı anda 10 tane çöp şiş pişirdim. Izgara altındaki tepsisine de tabaklarınızı koyarak çok ergonomik bir şekilde ızgaranızın başında çalışabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim.

✍🏻 Çok iyi, hatta çok çok iyi. Tavuk kanat, but, domates, biber, kızarmaya yakın üzerine de lavaş serdim, muhteşem güzel. Önüme aldım, tam ocakbaşı oldu. Termostatlı oluşu da ayrı bir güzellik; kısınca ister düşükte kızartmaya devam etsin ister sıcak tutsun. Ayakları, ara rafı ile dört dörtlük bir ürün. Suyunu yeter ki fazla fazla koyun ki boyası yanmasın. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle.

6️⃣ Korkmaz Mangalet Granit BBQ

Tam Boyutta Gör Korkmaz Mangalet, en çok tercih edilen elektrikli barbekü. Mangalet ile kırmızı et, tavuk, balık, sebze için mükemmel performans sağlayan %100 alüminyum pişirme yüzeyi sayesinde 250 derecede kömür, odun zahmetine girmeden mangal keyfi yapabilirsiniz. Tamamıyla alüminyum döküm ızgaralar, ısıyı homojen olarak dağıtır ve uzun süre sıcaklığını koruyarak size gerçek mangal keyifini yaşatır.

Dumansız ızgara

Isı ayarı

Yağ haznesi

Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir rezistans

Isıyı homojen dağıtan %100 alüminyum döküm ızgara

Korkmaz Mangalet Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Efsane ürün. Evimde kullanıyordum o kadar memnun kaldım ki yazlığa da aldım. Kokusuz, dumansız, yapışmadan her bir yanı aynı oranda pişiriyor. Aparatların temizlenmesi de o kadar kolay ki, çok memnunum.

✍🏻 Kullanımı kolay. Gayet güzel pişiriyor, ısı ayarı olması büyük avantaj. Temizliği kolay.

7️⃣ Arzum AR2015 Griletto Elektrikli Izgara

Tam Boyutta Gör Arzum AR2015, elektrikli döküm ızgara arayanlara tavsiyemizdir. Arzum elektrikli ızgara, yapışmaz döküm plakası sayesinde ızgaralarınızı daha hızlı ve eşit bir biçimde pişirir. Izgara parçalarını çıkararak kolayca temizleyebilirsiniz. Su konulabilen metal tepsi, ızgara esnasındaki koku ve duman oluşununu en az indirir. Termostat ayarı ile istediğiniz sıcaklıkta mangal yapabilirsiniz. Balkon, bahçe gibi dış mekanlarda da rahatça kullanabilirsiniz.

Güç: 2000 watt

Yapışmayan döküm plakayla ızgarayı hızlı ve eşit pişirme

Termostat ayarı ile istenilen sıcaklığı kolayca ayarlama

İç ve dış mekanda kullanabilme imkanı

Balkon için askı aparatı

Su konabilen ızgara tepsisi sayesinde minimum koku oluşumu

Çıkabilen ızgara teli ve ısıtıcı sayesinde kolay temizleme

Arzum AR2015 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Kullanımı ve pratikliği gayet güzel. Ev için gayet güzel mangal deneyimi sağlıyor. Isıtma, pişirme düzeyi de gayet yeterli. Tavsiye ederim.

✍🏻 Harika bir ürün. Az alan kaplıyor ve etin kızarma derecesi harika.

8️⃣ Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara

Tam Boyutta Gör Taner TNRIZ1705, elektrikli ızgara yorumlarına bakıldığında öne çıkan modellerden biri. Çift sıkıştırmalı pişirme teli ile tam kıvamında pişen etler suyu muhafaza ettikleri için yumuşak ve lezzetli oluyorlar. Pişirme üstten olduğu için duman ve koku olmuyor. Kapaklı oluşu sayesinde ızgaralar mükemmel pişiyor ve lezzetini koruyor.

Kolay takılabilen ve temizlik sırasında ayrılıp yıkanabilen alt - üst kapak

105 derece sabitlenebilen dayanıklı (yanmayan) bakalit ayaklar ve tutamaklar

Tepsi vazifesi de gören alt kapak

Çift taraflı sıkıştırmalı pişirme teli

Bağımsız ayrılabilir rezistans

Alüminyum gövde

15 - 20 dakika kokusuz, dumansız ızgara

Taner TNRIZ1705 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Gören herkesin almak istediği çok pratik bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Et, tavuk her şeyi şahane pişiriyor.

✍🏻 İşini yapan, fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. İlk tavuk pişirerek denedim. Hiç duman olmadan evin içinde mangal keyfi çok güzeldi. Oldukça da lezzeti pişirdi. İlk elinize aldığınızda alüminyum malzeme hafif ve dayanıksız hissi veriyor ama sonuçta üzerine çıkacak ya da baskı uygulayacak değiliz. Dikkatli kullanılırsa pekala uzun süreli olabilir. Ayrı ızgarasının olması, metal çöp şiş olması, her parçanın ayrılıp temizlenebilmesi de çok hoşumuza gitti. Daha fazla ne olabilir onu da bilmiyorum. Alın gitsin.

9️⃣ Mega Boy Elektrikli Izgara

Tam Boyutta Gör Taner Mega Boy Elektrikli Izgara, evde, balkonda kokusuz mangal keyfi yapmak isteyenler için önerimizdir. Çöp şiş, ızgara tavuk, tüm kebap çeşitleri, patlıcan, biber, domates, balık, köfte, mantar, sucuk ve daha aklınıza gelecek her türlü et ve sebze çeşitlerini yaz kış demeden kokusuz dumansız pişirebilir.

Mega boy ızgara

Rezistanslı elektrikli ızgara

Kokusuz ve dumansız mangal

4 adet şiş, yağ tepsisi ve tel ızgara

Mega Boy Elektrikli Izgara Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Kesinlikle duman yok. Koku yok denecek kadar az. Mutfakta mangal tadı arayanlar için güzel bir ürün. Kısa sürede çeşitli etler pişirdim. Amacına uygun bir şekilde çalışıyor. Teşekkürler.

✍🏻 Aldığımdan beri şiş kebap, tavuk ızgara ve balık pişirdim. Kesinlikle harika bir icat. Gövde ve görünüm olarak basit duruyor ama aldanmayın. Yemekler 15 dk içinde pişiyor. Kötü koku yok. Kesinlikle tavsiye ederim. Evleneli 6 sene oldu, ev için aldığım en faydalı ikinci ürün diyebilirim.

🔟 Tefal GC712D OptiGrill + Akıllı Izgara

Tam Boyutta Gör Tefal GC712D, en beğenilen elektrikli ızgara modelleri arasında. Otomatik sensörlü pişirme teknolojisi ile zenginleştirilmiş OptiGrill+, yüzeyindeki yiyeceklerin sayısını ve kalınlıklarını olduğu gibi teşhis ederek ısı ve sıcaklık ayarı yapar. Gösterge ışığı ve sesli uyarı sistemi sayesinde etinizi istediğiniz gibi (az, orta ve iyi pişmiş) yüksek hassasiyette pişirmenizi ve pişirme esnasında takip edebilmenizi mümkün kılar. 6 pişirme programı (hamburger, tavuk, sandviç, sosis, kırmızı et, balık) ve dondurulmuş gıda modu ile 4 ısı ayarına sahip manuel modu olan bu tost makinesi ve ızgara, mükemmel yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Ek olarak yapışmaz alüminyum döküm plakalar, 2-4 kişilik yemekler hazırlamak için yeterli olan 600 cm²'lik pişirme alanı ve damlamayı engelleyen geniş 7° eğimli tepsi, pişirme sırasında ek kolaylık sağlar.

Güç: 2000 watt

Pişirme seviyesi göstergesi ve ışığı

6 pişirme programı

Otomatik sensörlü pişirme

Ekstra geniş kapasiteli damlalık

Kolay temizlenebilen ve makinede yıkanabilen alüminyum döküm plakalar

Tefal GC712D Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 İstediğimiz her şeyi bu ızgarada yapabiliyoruz. Pazar günü barbekülerimizin vazgeçilmezi.

✍🏻 Çok başarılı şekilde et pişiriyor. Izgara özelliği daha ön planda. Tavsiye ederim.

En iyi tost makinesi tavsiyeleri 9 ay önce eklendi

Elektrikli ızgara alırken nelere dikkat etmeli 🤔

Tam Boyutta Gör

Dumansız ve kokusuz pişirme

Hem iç hem de dış mekanda kullanılabilmesi

Isıyı eşit dağıtan pişirme yüzeyi

Kademeli ısı ayarı

Izgara yağının kolay temizlenmesi için çıkarılabilir damlama kabı

Kullanım kolaylığı

En İyi Elektrikli Izgaralar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 20498

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