Dumansız mangal için en iyi elektrikli ızgaralar (2024)

- En iyi elektrikli ızgaralar ♨️
- 1️⃣ Tefal TG8008 Dumansız Elektrikli Izgara
- 2️⃣ Gazella BRB3000 Elektrikli Mangal
- 3️⃣ Fakir Cookwell 2000 Dumansız Izgara
- 4️⃣ Tefal BG222GTR Dumansız Elektrikli Izgara
- 5️⃣ Sinbo SBG-7102A Elektrikli Izgara
- 6️⃣ Korkmaz Mangalet Granit BBQ
- 7️⃣ Arzum AR2015 Griletto Elektrikli Izgara
- 8️⃣ Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara
- 9️⃣ Mega Boy Elektrikli Izgara
- 🔟 Tefal GC712D OptiGrill + Akıllı Izgara
- Elektrikli ızgara alırken nelere dikkat etmeli 🤔
- Yorumlar
Elektrikli ızgaralar, balkonunuzda, mutfağınızda ya da bahçenizde daha rahat ve çevre dostu ızgara deneyimi yaşatır. Açık alanda veya dışarı çıkmadan haftanın herhangi bir gecesi lezzetli ızgara tarifleri yapabilirsiniz. Kullanımları kolaydır, çabuk ısınırlar ve açık alev gerekmez. En iyi elektrikli mangallarla geleneksel ızgaranın çıtır karamelizasyonunu elde edersiniz, mangalda ızgaralanmış tadı alırsınız. Peki, en iyi dumansız elektrikli ızgara hangisi? Elektrikli ızgara tavsiyesi isteyenler için en iyi modeller burada.
|Marka/Model 🍗
|Fiyat 🏷️
|Tefal TG8008 Family Grill Dumansız Elektrikli Izgara
|13.412 TL
|Gazella BRB3000 Dumansız Elektrikli Izgara & Barbekü
|3.599 TL
|Fakir Cookwell Dumansız Elektrikli Izgara Mangal
|2.219 TL
|Tefal BG222GTR Dumansız Elektrikli Izgara
|9.249 TL
|Sinbo SBG-7102A Elektrikli Izgara
|1.659 TL
|Korkmaz Mangalet Siyah Granit BBQ
|3.100 TL
|Arzum AR2015 Griletto Elektrikli Izgara
|2.277 TL
|Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara Mangal Barbekü
|1.313 TL
|Tefal GC712D Optigrill+ Elektrikli Akıllı Izgara
|11.000 TL
|Mega Boy Elektrikli Izgara Mangal Barbekü
|924 TL
Elektrikli ızgara & barbekü yorumları dikkate alındığında; en iyi elektrikli dumansız ızgara markaları sıralamasında Tefal, Gazella, Sinbo ve Fakir öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek elektrikli ızgara önerileri olarak ise; Taner Kebapçı, Tefal Family Grill ve Gazella Brb 3000 modelleri dumansız mangal ve kolay temizlenebilir olmalarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Tefal TG8008 Dumansız Elektrikli Izgara
- Güç: 2400 watt
- Birbirinden bağımsız 2 pişirme yüzeyi
- Ayarlanabilir 2 termostat
- Akıllı açılma sistemli çıkarılabilir plakalar
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar ve damlama tepsisi
- Geniş pişirme yüzeyi (8 - 10 kişilik porsiyon)
- Yağ eklemeden pişirme
Tefal TG8008 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bence elektrikli ızgaralar içinde daha iyisi yok. Büyüklüğü çok iyi, iki parça ve ayrı ayrı termostatlı olması çok güzel. Çok memnun kaldık, çok güzel pişiriyor, klasik ızgara tadını hissettiriyor.
✍🏻 Gerçekten çok farklı bir ürün. Benzerlerinden cidden üstün. İki plakanın ayrı ısı ayarı olması, malzeme kalitesi, plakaların makinede yıkanabilmesi, hızlı ve kaliteli pişirme başlıca artıları. Gözü kapalı alıp, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. 7 adet orta boş çipurayı rahatlıkla tek seferde pişirebildiğini belirtmek isterim.
2️⃣ Gazella BRB3000 Elektrikli Mangal
- Ayarlanabilir ısı özelliği
- Tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Yapışmayan teflon kaplı pişirme yüzeyi
- Gıdaları sıcak tutmaya yarayan teflon özelliği
- Yüzeyin her köşesine eşit ısı dağılımı
- Yağı temas ettirmeyen akıtma kanalları
- Duman önleyici su tepsisi
- Isınmayan kulplar ve cam kapak
Gazella BRB3000 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten çok ama çok kaliteli. Sehpası ile beraber aldım. Kutusu ve paketlenmesi harikaydı. 1 günde teslim edildi. Gelir gelmez hemen denedik. Çok lezzetli pişiriyor. Kapağı olması avantaj. Duman nerdeyse hiç yok denecek kadar az. Evin içinde mutfaktada kullanılabilir. Ben balkona koydum. Sağlıklı beslenmek için kesinlikle alınmalı.
✍🏻 Izgaranın ısıyı her noktaya eşit dağıtması mükemmel; en köşedeki ürün bile ortadaki ile aynı pişiyor. Hiç araştırmakla vakit kaybetmeyin. 4 kişilik aileyseniz düşünmeden alın.
3️⃣ Fakir Cookwell 2000 Dumansız Izgara
- Güç: 2000 watt
- 5 kademeli ısı ayarı
- Kaymaz taban ile rahat ve güvenli kullanım
- Dumansız ızgara fonksiyonu
- Döküm yapışmaz plaka yağ damlatma tepsisi
- Çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir cam kapak ve yağ damlama tepsisi
- Balkonda veya açık havada güvenli kullanım
Fakir Cookwell 2000 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İlk gün balık yaptık. 5 kademeli ısıtması var, 4’te sorunsuz ısıttı. Her parçası bulaşık makinesine koyulabiliyor. Üzerinde cam olması çok önemli bir artı; etrafa yağ sıçramıyor, tavsiye ederim.
✍🏻 Her parçasının yıkanması çok büyük avantaj gerçekten. Ayrıca çok kullanışlı ve lezzetli etler pişirmenize olanak sağlıyor. Bundan daha iyisi ancak mangal tadı ile sağlanır.
4️⃣ Tefal BG222GTR Dumansız Elektrikli Izgara
- Güç: 2000 watt
- 5 kademeli ayarlanabilir ısı
- Homojen ısı dağılımı
- Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir plakalar
- Duman ve kokuyu azaltan su haznesi
Tefal BG222GTR Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tavuk (kanat) ve dana (şiş) yaptım; her ikisi de çok güzel pişti. Kanat icin bir tarafını 20 dakika pişirdim, içi tamamen pişmişti. Şiş ise bir tarafı 15 dakika içinde oluyor. 5 numara çok sıcak olacağını düşündüğüm için hep 4'te bıraktım, tam oldu. Kullanım talimatı zaten çok basit. Bir buçuk litre su koyup 15 dakika ısıtmanız gerekiyor. Kullandıktan sonra soğuması icin bırakın, temizliği de çok kolay.
✍🏻 Gayet güzel pişiriyor. Kullanışlı, temizlemesi kolay. Öneririm.
5️⃣ Sinbo SBG-7102A Elektrikli Izgara
- Hızlı ısınma için yüksek güç: 2000 watt
- 5 kademeli ısı ayarı
- Çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay ızgara ve tepsi
- Isınmayan saplar
- Her mekanda kullanıma uygun
- Uzun ömürlü paslanmaz rezistans
- Yağları biriktiren damlama tepsisi
- Alevlenmez ve zehirli gaz yaymaz
- Sağlıklı ve lezzetli pişirme
Sinbo SBG-7102A Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir ürün. Normal kömürlü ızgaralara göre pişme süresi daha uzun olmakla beraber evimin balkonunda duman, is, kül, ateş yelleme derdi çekmeden, komşuları rahatsız etmeden son derece güzel bir hafta sonu geçirdim. Su haznesine koyduğunuz su sayesinde hem kokusuz hem suyunu kaybetmeyen mangallar yapabilirsiniz. Ben aynı anda 10 tane çöp şiş pişirdim. Izgara altındaki tepsisine de tabaklarınızı koyarak çok ergonomik bir şekilde ızgaranızın başında çalışabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim.
✍🏻 Çok iyi, hatta çok çok iyi. Tavuk kanat, but, domates, biber, kızarmaya yakın üzerine de lavaş serdim, muhteşem güzel. Önüme aldım, tam ocakbaşı oldu. Termostatlı oluşu da ayrı bir güzellik; kısınca ister düşükte kızartmaya devam etsin ister sıcak tutsun. Ayakları, ara rafı ile dört dörtlük bir ürün. Suyunu yeter ki fazla fazla koyun ki boyası yanmasın. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle.
6️⃣ Korkmaz Mangalet Granit BBQ
- Dumansız ızgara
- Isı ayarı
- Yağ haznesi
- Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir rezistans
- Isıyı homojen dağıtan %100 alüminyum döküm ızgara
Korkmaz Mangalet Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Efsane ürün. Evimde kullanıyordum o kadar memnun kaldım ki yazlığa da aldım. Kokusuz, dumansız, yapışmadan her bir yanı aynı oranda pişiriyor. Aparatların temizlenmesi de o kadar kolay ki, çok memnunum.
✍🏻 Kullanımı kolay. Gayet güzel pişiriyor, ısı ayarı olması büyük avantaj. Temizliği kolay.
7️⃣ Arzum AR2015 Griletto Elektrikli Izgara
- Güç: 2000 watt
- Yapışmayan döküm plakayla ızgarayı hızlı ve eşit pişirme
- Termostat ayarı ile istenilen sıcaklığı kolayca ayarlama
- İç ve dış mekanda kullanabilme imkanı
- Balkon için askı aparatı
- Su konabilen ızgara tepsisi sayesinde minimum koku oluşumu
- Çıkabilen ızgara teli ve ısıtıcı sayesinde kolay temizleme
Arzum AR2015 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kullanımı ve pratikliği gayet güzel. Ev için gayet güzel mangal deneyimi sağlıyor. Isıtma, pişirme düzeyi de gayet yeterli. Tavsiye ederim.
✍🏻 Harika bir ürün. Az alan kaplıyor ve etin kızarma derecesi harika.
8️⃣ Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara
- Kolay takılabilen ve temizlik sırasında ayrılıp yıkanabilen alt - üst kapak
- 105 derece sabitlenebilen dayanıklı (yanmayan) bakalit ayaklar ve tutamaklar
- Tepsi vazifesi de gören alt kapak
- Çift taraflı sıkıştırmalı pişirme teli
- Bağımsız ayrılabilir rezistans
- Alüminyum gövde
- 15 - 20 dakika kokusuz, dumansız ızgara
Taner TNRIZ1705 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gören herkesin almak istediği çok pratik bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Et, tavuk her şeyi şahane pişiriyor.
✍🏻 İşini yapan, fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. İlk tavuk pişirerek denedim. Hiç duman olmadan evin içinde mangal keyfi çok güzeldi. Oldukça da lezzeti pişirdi. İlk elinize aldığınızda alüminyum malzeme hafif ve dayanıksız hissi veriyor ama sonuçta üzerine çıkacak ya da baskı uygulayacak değiliz. Dikkatli kullanılırsa pekala uzun süreli olabilir. Ayrı ızgarasının olması, metal çöp şiş olması, her parçanın ayrılıp temizlenebilmesi de çok hoşumuza gitti. Daha fazla ne olabilir onu da bilmiyorum. Alın gitsin.
9️⃣ Mega Boy Elektrikli Izgara
- Mega boy ızgara
- Rezistanslı elektrikli ızgara
- Kokusuz ve dumansız mangal
- 4 adet şiş, yağ tepsisi ve tel ızgara
Mega Boy Elektrikli Izgara Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kesinlikle duman yok. Koku yok denecek kadar az. Mutfakta mangal tadı arayanlar için güzel bir ürün. Kısa sürede çeşitli etler pişirdim. Amacına uygun bir şekilde çalışıyor. Teşekkürler.
✍🏻 Aldığımdan beri şiş kebap, tavuk ızgara ve balık pişirdim. Kesinlikle harika bir icat. Gövde ve görünüm olarak basit duruyor ama aldanmayın. Yemekler 15 dk içinde pişiyor. Kötü koku yok. Kesinlikle tavsiye ederim. Evleneli 6 sene oldu, ev için aldığım en faydalı ikinci ürün diyebilirim.
🔟 Tefal GC712D OptiGrill + Akıllı Izgara
- Güç: 2000 watt
- Pişirme seviyesi göstergesi ve ışığı
- 6 pişirme programı
- Otomatik sensörlü pişirme
- Ekstra geniş kapasiteli damlalık
- Kolay temizlenebilen ve makinede yıkanabilen alüminyum döküm plakalar
Tefal GC712D Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İstediğimiz her şeyi bu ızgarada yapabiliyoruz. Pazar günü barbekülerimizin vazgeçilmezi.
✍🏻 Çok başarılı şekilde et pişiriyor. Izgara özelliği daha ön planda. Tavsiye ederim.
Elektrikli ızgara alırken nelere dikkat etmeli 🤔
- Dumansız ve kokusuz pişirme
- Hem iç hem de dış mekanda kullanılabilmesi
- Isıyı eşit dağıtan pişirme yüzeyi
- Kademeli ısı ayarı
- Izgara yağının kolay temizlenmesi için çıkarılabilir damlama kabı
- Kullanım kolaylığı
En İyi Elektrikli Izgaralar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 20498Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.