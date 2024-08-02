Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dumansız mangal için en iyi elektrikli ızgaralar (2024)

    Elektrikli mangal tavsiyesi arayanlar buraya! Bahçede, balkonda, mutfakta dumansız mangal keyfi yapmak isteyenler için en iyi elektrikli ızgaralar burada.       

    Elektrikli ızgaralar, balkonunuzda, mutfağınızda ya da bahçenizde daha rahat ve çevre dostu ızgara deneyimi yaşatır. Açık alanda veya dışarı çıkmadan haftanın herhangi bir gecesi lezzetli ızgara tarifleri yapabilirsiniz. Kullanımları kolaydır, çabuk ısınırlar ve açık alev gerekmez. En iyi elektrikli mangallarla geleneksel ızgaranın çıtır karamelizasyonunu elde edersiniz, mangalda ızgaralanmış tadı alırsınız. Peki, en iyi dumansız elektrikli ızgara hangisi? Elektrikli ızgara tavsiyesi isteyenler için en iyi modeller burada.

    En iyi elektrikli ızgaralar ♨️
     Marka/Model 🍗 Fiyat 🏷️
    Tefal TG8008 Family Grill Dumansız Elektrikli Izgara 13.412 TL
    Gazella BRB3000 Dumansız Elektrikli Izgara & Barbekü 3.599 TL
    Fakir Cookwell Dumansız Elektrikli Izgara Mangal 2.219 TL
    Tefal BG222GTR Dumansız Elektrikli Izgara 9.249 TL
    Sinbo SBG-7102A Elektrikli Izgara 1.659 TL
    Korkmaz Mangalet Siyah Granit BBQ 3.100 TL
    Arzum AR2015 Griletto Elektrikli Izgara 2.277 TL
    Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara Mangal Barbekü 1.313 TL
    Tefal GC712D Optigrill+ Elektrikli Akıllı Izgara 11.000 TL
    Mega Boy Elektrikli Izgara Mangal Barbekü 924 TL

    Elektrikli ızgara & barbekü yorumları dikkate alındığında; en iyi elektrikli dumansız ızgara markaları sıralamasında Tefal, Gazella, Sinbo ve Fakir öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek elektrikli ızgara önerileri olarak ise; Taner Kebapçı, Tefal Family Grill ve Gazella Brb 3000 modelleri dumansız mangal ve kolay temizlenebilir olmalarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Tefal TG8008 Dumansız Elektrikli Izgara

    en iyi dumansız elektrikli ızgara Tefal TG8008 Tam Boyutta Gör
    Tefal TG8008, dumansız mangal keyfi için tercih edebileceğiniz en iyi dumansız elektrikli ızgara. Hem mutfakta hem de bahçede 10 kişiye kadar et ve sebzeleri ızgara edebileceğiniz, akıllı ve çok yönlü bir ızgara. İki bağımsız pişirme yüzeyi, aynı anda farklı sıcaklıklarda pişirmenize olanak tanıyor. Çıkarılabilir damlama tepsisiyle kolayca temizlenebiliyor. Yapışmaz alüminyum döküm plakalar sayesinde katı veya sıvı yağ eklemeniz gerekmiyor. 2400w gücü sayesinde yüksek performans ile mükemmel şekilde mühürlenmiş etler pişirilebiliyor. Gösterge ışığı sayesinde pişirmeye ne zaman başlayacağınızı kolayca takip edebiliyorsunuz. Farklı yiyeceklere göre ayarlanabilir iki sıcaklık ayarı var. Kullanım sonrasında yapışmaz plakaları ve damlama tepsisini çıkarıp bulaşık makinesine yerleştirerek kolayca temizleyebiliyorsunuz. Tefal elektrikli ızgara dikey veya yatay şekilde saklanabiliyor.
    • Güç: 2400 watt
    • Birbirinden bağımsız 2 pişirme yüzeyi
    • Ayarlanabilir 2 termostat
    • Akıllı açılma sistemli çıkarılabilir plakalar
    • Bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar ve damlama tepsisi
    • Geniş pişirme yüzeyi (8 - 10 kişilik porsiyon)
    • Yağ eklemeden pişirme

    Tefal TG8008 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bence elektrikli ızgaralar içinde daha iyisi yok. Büyüklüğü çok iyi, iki parça ve ayrı ayrı termostatlı olması çok güzel. Çok memnun kaldık, çok güzel pişiriyor, klasik ızgara tadını hissettiriyor.

    ✍🏻 Gerçekten çok farklı bir ürün. Benzerlerinden cidden üstün. İki plakanın ayrı ısı ayarı olması, malzeme kalitesi, plakaların makinede yıkanabilmesi, hızlı ve kaliteli pişirme başlıca artıları. Gözü kapalı alıp, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. 7 adet orta boş çipurayı rahatlıkla tek seferde pişirebildiğini belirtmek isterim.

    2️⃣ Gazella BRB3000 Elektrikli Mangal

    dumansız elektrikli ızgara tavsiye Gazella BRB3000 Tam Boyutta Gör
    Gazella BRB3000, balkonda elektrikli mangal tavsiyesi isteyenlere önerimizdir. Geleneksel mangal yapma zevkine zahmetsizce, dumansız ve kokusuz olarak ulaşmanıza imkan veriyor. Alışılmış elektrikli ızgaraların aksine ayarlanabilir ısı özelliğiyle hızlı ve yavaş pişirme imkanı sunuyor. Lezzetli ve sağlıklı beslenmeye uygun ızgara tavası, özel kaplaması ile istenmeyen yapışmaları engelliyor. Eşit ısı dağılımı ile ızgara yüzeyinin her bölgesinde pişirme yapabiliyorsunuz. Izgara tavasından süzülen yağların doğrudan rezistansa temas etmesini önlüyor, duman ve koku oluşturmuyor. Süzülen yağlar yağ toplama tepsisinde birikiyor. Isıya dayanıklı cam kapak, hem yiyeceklerin lezzetini koruyarak kendi buharıyla pişmesini sağlıyor, hem de yiyeceklerinizin pişip pişmediğini görmenize imkan veriyor.
    • Ayarlanabilir ısı özelliği
    • Tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir
    • Yapışmayan teflon kaplı pişirme yüzeyi
    • Gıdaları sıcak tutmaya yarayan teflon özelliği
    • Yüzeyin her köşesine eşit ısı dağılımı
    • Yağı temas ettirmeyen akıtma kanalları
    • Duman önleyici su tepsisi
    • Isınmayan kulplar ve cam kapak

    Gazella BRB3000 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gerçekten çok ama çok kaliteli. Sehpası ile beraber aldım. Kutusu ve paketlenmesi harikaydı. 1 günde teslim edildi. Gelir gelmez hemen denedik. Çok lezzetli pişiriyor. Kapağı olması avantaj. Duman nerdeyse hiç yok denecek kadar az. Evin içinde mutfaktada kullanılabilir. Ben balkona koydum.  Sağlıklı beslenmek için kesinlikle alınmalı.

    ✍🏻 Izgaranın ısıyı her noktaya eşit dağıtması mükemmel; en köşedeki ürün bile ortadaki ile aynı pişiyor. Hiç araştırmakla vakit kaybetmeyin. 4 kişilik aileyseniz düşünmeden alın.

    3️⃣ Fakir Cookwell 2000 Dumansız Izgara

    cam kapaklı dumansız elektrikli ızgara Fakir Cookwell 2000 Tam Boyutta Gör
    Fakir Cookwell 2000, dumansız ızgara yapmak isteyenlere önereceğimiz bir elektrikli ızgara. Fakir elektrikli ızgara makinesi, balık, et, köfte, tavuk, mantar veya sebze gibi farklı besinleri ızgara tadında kızartarak lezzetli öğünler hazırlamanıza yardımcı oluyor. Farklı ısı kademeleri, kolay kullanımı, şık tasarımı ve özel pişirme plakalarıyla en iyi ızgara deneyimi sunuyor. Evde, balkonda, bahçede veya açık alanlarda kullanıma uygun olan elektrikli ızgara, hızlı ısınma ve pişirme özelliklerinin yanında kolay temizlenme özelliğiyle beğeni kazanıyor. Kömür, duman ve ateş derdi olmadan piknik alanlarında da kullanabileceğiniz harika bir dumansız elektrikli ızgara.
    • Güç: 2000 watt
    • 5 kademeli ısı ayarı
    • Kaymaz taban ile rahat ve güvenli kullanım
    • Dumansız ızgara fonksiyonu
    • Döküm yapışmaz plaka yağ damlatma tepsisi
    • Çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir cam kapak ve yağ damlama tepsisi
    • Balkonda veya açık havada güvenli kullanım

    Fakir Cookwell 2000 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İlk gün balık yaptık. 5 kademeli ısıtması var, 4’te sorunsuz ısıttı. Her parçası bulaşık makinesine koyulabiliyor. Üzerinde cam olması çok önemli bir artı; etrafa yağ sıçramıyor, tavsiye ederim.

    ✍🏻 Her parçasının yıkanması çok büyük avantaj gerçekten. Ayrıca çok kullanışlı ve lezzetli etler pişirmenize olanak sağlıyor. Bundan daha iyisi ancak mangal tadı ile sağlanır.

    4️⃣ Tefal BG222GTR Dumansız Elektrikli Izgara

    tefal dumansız elektrikli ızgara BG222GTR
    Tefal BG222GTR, en beğenilen dumansız elektrikli ızgaralar arasında. Tefal Tasty Grill’in dumansız pişirme özelliği sayesinde hem iç hem de dış mekanda her şeyi pişirebilirsiniz. Homojen ısı dağılımı sayesinde mükemmel sonuçlar elde edersiniz. 5 kademeli ısı özelliğiyle eti tam da istediğiniz sertlikte, kıvamda pişirebilirsiniz. Izgara sonrası parçalarını çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz.
    • Güç: 2000 watt
    • 5 kademeli ayarlanabilir ısı
    • Homojen ısı dağılımı
    • Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir plakalar
    • Duman ve kokuyu azaltan su haznesi

    Tefal BG222GTR Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Tavuk (kanat) ve dana (şiş) yaptım; her ikisi de çok güzel pişti. Kanat icin bir tarafını 20 dakika pişirdim, içi tamamen pişmişti. Şiş ise bir tarafı 15 dakika içinde oluyor. 5 numara çok sıcak olacağını düşündüğüm için hep 4'te bıraktım, tam oldu. Kullanım talimatı zaten çok basit. Bir buçuk litre su koyup 15 dakika ısıtmanız gerekiyor. Kullandıktan sonra soğuması icin bırakın, temizliği de çok kolay.

    ✍🏻 Gayet güzel pişiriyor. Kullanışlı, temizlemesi kolay. Öneririm.

    5️⃣ Sinbo SBG-7102A Elektrikli Izgara

    ayaklı elektrikli ızgara Sinbo SBG-7102A Tam Boyutta Gör
    Sinbo SBG-7102A veya Sinbo SBG-7120 elektrikli ızgara yorumlarına bakıldığında en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. SBG-7102A, ayaklı olmasıyla eğilmeden ızgaranızı yapabilmenizi sağlıyor. Duman ve koku çıkarmadan mangalınızı yapıyorsunuz. Farklı kademelerde ısı ayarı sayesinde et ve sebzelerinizi damak tadınıza uygun ayarda pişirerek en lezzetli şekilde tüketiyorsunuz.
    • Hızlı ısınma için yüksek güç: 2000 watt
    • 5 kademeli ısı ayarı
    • Çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay ızgara ve tepsi
    • Isınmayan saplar
    • Her mekanda kullanıma uygun
    • Uzun ömürlü paslanmaz rezistans
    • Yağları biriktiren damlama tepsisi
    • Alevlenmez ve zehirli gaz yaymaz
    • Sağlıklı ve lezzetli pişirme

    Sinbo SBG-7102A Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Harika bir ürün. Normal kömürlü ızgaralara göre pişme süresi daha uzun olmakla beraber evimin balkonunda duman, is, kül, ateş yelleme derdi çekmeden, komşuları rahatsız etmeden son derece güzel bir hafta sonu geçirdim. Su haznesine koyduğunuz su sayesinde hem kokusuz hem suyunu kaybetmeyen mangallar yapabilirsiniz. Ben aynı anda 10 tane çöp şiş pişirdim. Izgara altındaki tepsisine de tabaklarınızı koyarak çok ergonomik bir şekilde ızgaranızın başında çalışabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla size de tavsiye edebilirim.

    ✍🏻 Çok iyi, hatta çok çok iyi. Tavuk kanat, but, domates, biber, kızarmaya yakın üzerine de lavaş serdim, muhteşem güzel. Önüme aldım, tam ocakbaşı oldu. Termostatlı oluşu da ayrı bir güzellik; kısınca ister düşükte kızartmaya devam etsin ister sıcak tutsun. Ayakları, ara rafı ile dört dörtlük bir ürün. Suyunu yeter ki fazla fazla koyun ki boyası yanmasın. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle.

    6️⃣ Korkmaz Mangalet Granit BBQ

    elektrikli ızgara & barbekü Korkmaz Mangalet Tam Boyutta Gör
    Korkmaz Mangalet, en çok tercih edilen elektrikli barbekü. Mangalet ile kırmızı et, tavuk, balık, sebze için mükemmel performans sağlayan %100 alüminyum pişirme yüzeyi sayesinde 250 derecede kömür, odun zahmetine girmeden mangal keyfi yapabilirsiniz. Tamamıyla alüminyum döküm ızgaralar, ısıyı homojen olarak dağıtır ve uzun süre sıcaklığını koruyarak size gerçek mangal keyifini yaşatır.
    • Dumansız ızgara
    • Isı ayarı
    • Yağ haznesi
    • Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir rezistans
    • Isıyı homojen dağıtan %100 alüminyum döküm ızgara

    Korkmaz Mangalet Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Efsane ürün. Evimde kullanıyordum o kadar memnun kaldım ki yazlığa da aldım. Kokusuz, dumansız, yapışmadan her bir yanı aynı oranda pişiriyor. Aparatların temizlenmesi de o kadar kolay ki, çok memnunum.

    ✍🏻 Kullanımı kolay. Gayet güzel pişiriyor, ısı ayarı olması büyük avantaj. Temizliği kolay.

    7️⃣ Arzum AR2015 Griletto Elektrikli Izgara

    elektrikli ızgara öneri Arzum AR2015 Tam Boyutta Gör
    Arzum AR2015, elektrikli döküm ızgara arayanlara tavsiyemizdir. Arzum elektrikli ızgara, yapışmaz döküm plakası sayesinde ızgaralarınızı daha hızlı ve eşit bir biçimde pişirir. Izgara parçalarını çıkararak kolayca temizleyebilirsiniz. Su konulabilen metal tepsi, ızgara esnasındaki koku ve duman oluşununu en az indirir. Termostat ayarı ile istediğiniz sıcaklıkta mangal yapabilirsiniz. Balkon, bahçe gibi dış mekanlarda da rahatça kullanabilirsiniz.
    • Güç: 2000 watt
    • Yapışmayan döküm plakayla ızgarayı hızlı ve eşit pişirme
    • Termostat ayarı ile istenilen sıcaklığı kolayca ayarlama
    • İç ve dış mekanda kullanabilme imkanı
    • Balkon için askı aparatı
    • Su konabilen ızgara tepsisi sayesinde minimum koku oluşumu
    • Çıkabilen ızgara teli ve ısıtıcı sayesinde kolay temizleme

    Arzum AR2015 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kullanımı ve pratikliği gayet güzel. Ev için gayet güzel mangal deneyimi sağlıyor. Isıtma, pişirme düzeyi de gayet yeterli. Tavsiye ederim.

    ✍🏻 Harika bir ürün. Az alan kaplıyor ve etin kızarma derecesi harika.

    8️⃣ Taner TNRIZ1705 Kebapçı Elektrikli Izgara

    çift telli elektrikli ızgara Taner TNRIZ1705 Tam Boyutta Gör
    Taner TNRIZ1705, elektrikli ızgara yorumlarına bakıldığında öne çıkan modellerden biri. Çift sıkıştırmalı pişirme teli ile tam kıvamında pişen etler suyu muhafaza ettikleri için yumuşak ve lezzetli oluyorlar. Pişirme üstten olduğu için duman ve koku olmuyor. Kapaklı oluşu sayesinde ızgaralar mükemmel pişiyor ve lezzetini koruyor.
    • Kolay takılabilen ve temizlik sırasında ayrılıp yıkanabilen alt - üst kapak
    • 105 derece sabitlenebilen dayanıklı (yanmayan) bakalit ayaklar ve tutamaklar
    • Tepsi vazifesi de gören alt kapak
    • Çift taraflı sıkıştırmalı pişirme teli
    • Bağımsız ayrılabilir rezistans
    • Alüminyum gövde
    • 15 - 20 dakika kokusuz, dumansız ızgara

    Taner TNRIZ1705 Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Gören herkesin almak istediği çok pratik bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Et, tavuk her şeyi şahane pişiriyor.

    ✍🏻 İşini yapan, fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. İlk tavuk pişirerek denedim. Hiç duman olmadan evin içinde mangal keyfi çok güzeldi. Oldukça da lezzeti pişirdi. İlk elinize aldığınızda alüminyum malzeme hafif ve dayanıksız hissi veriyor ama sonuçta üzerine çıkacak ya da baskı uygulayacak değiliz. Dikkatli kullanılırsa pekala uzun süreli olabilir. Ayrı ızgarasının olması, metal çöp şiş olması, her parçanın ayrılıp temizlenebilmesi de çok hoşumuza gitti. Daha fazla ne olabilir onu da bilmiyorum. Alın gitsin.

    9️⃣ Mega Boy Elektrikli Izgara

    elektrikli ızgara büyük boy Tam Boyutta Gör
    Taner Mega Boy Elektrikli Izgara, evde, balkonda kokusuz mangal keyfi yapmak isteyenler için önerimizdir. Çöp şiş, ızgara tavuk, tüm kebap çeşitleri, patlıcan, biber, domates, balık, köfte, mantar, sucuk ve daha aklınıza gelecek her türlü et ve sebze çeşitlerini yaz kış demeden kokusuz dumansız pişirebilir.
    • Mega boy ızgara
    • Rezistanslı elektrikli ızgara
    • Kokusuz ve dumansız mangal
    • 4 adet şiş, yağ tepsisi ve tel ızgara

    Mega Boy Elektrikli Izgara Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Kesinlikle duman yok. Koku yok denecek kadar az. Mutfakta mangal tadı arayanlar için güzel bir ürün. Kısa sürede çeşitli etler pişirdim. Amacına uygun bir şekilde çalışıyor. Teşekkürler.

    ✍🏻 Aldığımdan beri şiş kebap, tavuk ızgara ve balık pişirdim. Kesinlikle harika bir icat. Gövde ve görünüm olarak basit duruyor ama aldanmayın. Yemekler 15 dk içinde pişiyor. Kötü koku yok. Kesinlikle tavsiye ederim. Evleneli 6 sene oldu, ev için aldığım en faydalı ikinci ürün diyebilirim.

    🔟 Tefal GC712D OptiGrill + Akıllı Izgara

    tefal ızgara GC712D Tam Boyutta Gör
    Tefal GC712D, en beğenilen elektrikli ızgara modelleri arasında. Otomatik sensörlü pişirme teknolojisi ile zenginleştirilmiş OptiGrill+, yüzeyindeki yiyeceklerin sayısını ve kalınlıklarını olduğu gibi teşhis ederek ısı ve sıcaklık ayarı yapar. Gösterge ışığı ve sesli uyarı sistemi sayesinde etinizi istediğiniz gibi (az, orta ve iyi pişmiş) yüksek hassasiyette pişirmenizi ve pişirme esnasında takip edebilmenizi mümkün kılar. 6 pişirme programı (hamburger, tavuk, sandviç, sosis, kırmızı et, balık) ve dondurulmuş gıda modu ile 4 ısı ayarına sahip manuel modu olan bu tost makinesi ve ızgara, mükemmel yemekler hazırlamanıza yardımcı olur. Ek olarak yapışmaz alüminyum döküm plakalar, 2-4 kişilik yemekler hazırlamak için yeterli olan 600 cm²'lik pişirme alanı ve damlamayı engelleyen geniş 7° eğimli tepsi, pişirme sırasında ek kolaylık sağlar.
    • Güç: 2000 watt
    • Pişirme seviyesi göstergesi ve ışığı
    • 6 pişirme programı
    • Otomatik sensörlü pişirme
    • Ekstra geniş kapasiteli damlalık
    • Kolay temizlenebilen ve makinede yıkanabilen alüminyum döküm plakalar

    Tefal GC712D Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 İstediğimiz her şeyi bu ızgarada yapabiliyoruz. Pazar günü barbekülerimizin vazgeçilmezi.

    ✍🏻 Çok başarılı şekilde et pişiriyor. Izgara özelliği daha ön planda. Tavsiye ederim.

    Elektrikli ızgara alırken nelere dikkat etmeli 🤔

    elektrikli ızgara alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    • Dumansız ve kokusuz pişirme
    • Hem iç hem de dış mekanda kullanılabilmesi
    • Isıyı eşit dağıtan pişirme yüzeyi
    • Kademeli ısı ayarı
    • Izgara yağının kolay temizlenmesi için çıkarılabilir damlama kabı
    • Kullanım kolaylığı

    En İyi Elektrikli Izgaralar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 20498

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesine kaçan cisim nasıl çıkarılır insanlar bizi arka kameradaki gibi mi görüyor ortak 1000 tl el ilah istanbul özel halk otobüsü aylık kazancı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13C
    Xiaomi Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız