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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford Mustang Shelby GT500'de 3D yazıcıyla üretilmiş parçalar kullanılacak

45 milyon dolar yatırımla kurduğu Modern Üretim Merkezindeki 3D yazıcılarla parça üreten Ford, Mustang Shelby GT500 modelinin fren sisteminde bu parçalara yer verecek. Detaylar haberimizde...
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Mustang Shelby GT500'de 3D yazıcıyla üretilmiş parçalar kullanılacak
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Son dönemde müşteri memnuniyetini arttırmak adına oldukça ilginç projelere imza atan Ford, aynı zamanda daha verimli üretim yöntemleri deniyor. 45 milyon dolar yatırımla Michigan eyaletinde yeni bir Modern Üretim Merkezi kuran şirket, araç üretiminde yeni yöntemlerin kapısını aralamaya çalışıyor.

ABD merkezli üretici, otomotiv dahil pek çok sektörde popülaritesi gittikçe artan 3D yazıcılarla işe başladı. Yeni kurduğu merkezde 23 adet 3D yazıcı bulunduran Ford, bu iş için 10 farklı 3D üretim şirketiyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Parça üretiminde naylon ve karbon gibi çeşitli malzemeler kullanılıyor.

Ford, 3D yazıcı ile imal ettiği parçaları şimdiden üretim araçlarında kullanmaya başladığını açıkladı. Örneğin; Mustang Shelby GT500 modelinin fren sisteminde 3D yazıcı ile üretilmiş iki farklı parça bulunacak. Çin pazarı için üretilen F-150 Raptor’un kabin tarafında da bu tür parçalara rastlamak mümkün.

Merkezde farklı çalışmalar da yapılıyor 

Elbette Modern Üretim Merkezi’ndeki tüm sistem 3D yazıcılar üzerine kurulu değil. Merkezde 100 kişilik ekip bulunduran Ford, yeni nesil üretim bantlarının daha kolay tasarlanabilmesi için sanal ve artırılmış gerçeklik üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Bu sistem, uzmanların daha yapıyı meydana getirmeden önce tüm olası tehlikeleri görmesini sağlıyor. Ayrıca takımların birbiriyle uzaktan iletişimini güçlendirmek adına AR ve VR kullanılıyor.

Otomotiv sektöründe gittikçe yaygınlaşan 3D yazıcıları ilk kullanan şirket Ford değil. Porsche ve General Motors gibi firmalar geçtiğimiz aylarda bu tür adımlar attıklarını duyurmuştu. HRE isimli jant firması da geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantını tanıtmıştı.


https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-3d-printing-shelby-gt500-advanced-manufacturing-facility/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gr8Kebabini 5 ay
3B yazıcılar ile bir çok malzemenin üretim maliyeti azalacak. En son 3B yazıcılar sayesinde uzaya gidecek bir roketin maliyetlerinin ciddi ölçüde azalmasıyla ilgili bir haber vardı. Umarım bizde materyal biliminde gelişme sağlarız. Daha öncesinde bazı ülkeleri nüfuslarının fazla olması sebebiyle yakalayamama gibi sorunlarımız vardı ama kartlarımızı doğru oynarsak bizde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabiliriz.
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