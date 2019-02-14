2019 IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı haftaya başlıyor

Teknolojinin standartlarını belirleyecek mühendisleri Türkiye’den çıkarmaya ve inovasyonun sınırlarını kaldırarak sıra dışı bir deneyim yaşamaya hazır mısınız? Türkiye ve Dünya'da teknolojinin geldiği konumu ve günümüzde popüler olan teknolojileri, alanında uzman kişiler tarafından işleyip dinleyiciler ile buluşturmayı amaçlayan IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı haftaya başlıyor.

IEEE İTÜ Öğrenci Kolu'nun her sene düzenlediği ve bu sene 4.sü düzenlenecek olan IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı, 23-24 Şubat tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde karşınızda olacak.

Sizlere, dijital dünyanın beraberinde getirdiği; Machine Learning, Endüstri 4.0, Akıllı Şehirler, Data Science, Finansal Teknolojiler, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Cloud Computing, Veri Güvenliği, Yapay Zeka ve Big Data gibi teknolojik konuları, gün boyunca sürecekoturumlar, workshoplar ve fuaye alanı gösterimleri ile deneyimleme fırsatlarını sunmaktayız.

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Türkiye ve Dünya’da; teknolojinin geldiği konumu ve gelecek hedeflerini, sektörün ve akademinin ünlü isimlerinden keşfetmenizin ardından fuaye alanında ve workshoplarda deneyimleyebilmek için sizleri 23-24 Şubat tarihlerindeIEEE İTÜ Teknoloji Konferansı'na bekleriz.