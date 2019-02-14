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Güneş enerjili yapay zekâ yongası Xnor devrim yapmaya geliyor

Yakın gelecekte temel yapay zekâ işlemleri için küçük bir yonga ve güneş enerjisi paneli yeterli olacak. Xnor girişimi devrimsel bir teknolojiye imza atmak üzere.
3 ay
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün yapay zekâ teknolojileri büyük projelere ait olmaktan çıktı ve cebimizdeki akıllı telefonlara kadar girmiş durumda. Yakın gelecekte büyük potansiyeli olduğu belirtilen yapay zekâ teknolojilerinde ilginç fikirler de ortaya çıkıyor.

Xnor yongası neler sunuyor?

Yapay zekâ teknolojilerinin yeni hedefi Nesnelerin İnterneti sektörü. Hali hazırda akıllı ev cihazları gibi pek çok örneğini gördüğümüz Nesnelerin İnterneti sektörü aslında yapay zekâ teknolojilerine yabancı değil. Bununla birlikte işlemler bulut sunucularda veya uzak cihazlarda yapıldığı için anlık tepkiler alınamıyor.

Xnor girişimi yıllardır yapay zekâ teknolojilerini küçük boyutlara sığdırmaya çalışıyor ancak özellikle enerji konusunda engellerle karşılaşıyordu. Sonunda firma kendi enerjisini karşılayabilen bir yapay zekâ yongası geliştirdi.

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Bir bozuk paradan biraz daha büyük olan yonga üzerinde 320x240 piksel çözünürlüğünde bir kamera, nesne tanıma odaklı sonradan programlanabilir bir işlemci ve yazılımı kaldıracak bir bellek yer alıyor. Tüm yonga ise küçük bir güneş panelinden enerji alıyor.

Yonga yaklaşık 100 milivolt enerji harcadığı için güneş paneli yeterli oluyor. Sahnedeki nesneleri algılama ve ne olduğunu tespit etme milisaniyeler içerisinde yapılabiliyor. Sonrasında bu bilgi kablosuz olarak radyo frekanslarıyla aktarılıyor.

 

Güneş enerjili yapay zekâ yongası Xnor devrim yapmaya geliyor
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Bu tür projelerde enerjiyi depolayacak bir bileşen gerekli oluyor ancak prototip yongada süperkapasitör ile kısa süreli enerji depolama yolu tercih edilmiş. Normal bir düğme pil ile yonganın saniyede bir kare işleyerek 30 yıl kullanılabileceği ifade ediliyor.

Elbette harcanan enerji düşünüldüğünde bir akıllı telefon kadar yapay zekâ performansı gösteremiyor ancak çok önemli bir potansiyel barındırıyor ve bu konuda da önemli gelişmeler olabilir. Ekip işlemcinin özelleştirilmiş bir yapıda tedarik etmeye de çalışıyor. Diğer taraftan bağımsız bir üründen ziyade farklı projelere destek olacak bir yonga söz konusu.

Xnor girişimi halen yonga üzerinde çalışmalara devam ediyor bu bakımdan piyasaya çıkacak durumda değil. Bununla birlikte Raspberry Pi gibi geliştirici kartları ile farklı projeler ortaya çıkarılıyor.

 

https://techcrunch.com/2019/02/13/xnors-saltine-sized-solar-powered-ai-hardware-redefines-the-edge/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberler101.com 3 ay
saniyede 1 kare işleyerek 30 yıllık pil ömründen bahsedilmiş, aam çok mantıklı değil.
insan gözü saniyede 255 kare işliyor, filmler de saniyede 24 kare gösteriyor.
bunları taklit ederse, ki etmesi gerekir, pil ömrü 1 ay ile 1 yıl arasında değişecek malesef. onun pili 3 ay dayansın, öpüp te başlarına koysunlar.
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maximus01982 3 ay
Person of Interest
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serafon 3 ay
100mV enerji
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