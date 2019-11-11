2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri]

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Amerika’nın en ses getiren tuning fuarı SEMA, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen en çılgın yarış otomobillerine ve yoğun modifiyeli araçlara ev sahipliği yaptı. 5-8 Kasım tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenen fuarda sahneye çıkan birbirinden ilginç araçları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.

Bu yıl Honda, Nissan ve Toyota gibi Japon üreticilerin de boy gösterdiği SEMA 2019’un en büyük sürprizlerinden biri Ford’dan geldi. Fuar için Webasto ile iş birliği yapan şirket, ikonik modeli Mustang’in tamamen elektrikli bir versiyonunu tanıttı. Mustang Lithium adı verilen araç, Phi-Power adı verilen 900 beygirlik bir elektrik motorundan güç alıyor. Elektrikli araçlarda görmeye alışık olmadığımız 6 ileri manuel şanzıman ise bu elektrikli Mustang konseptini daha da ilginç hale getiren detaylar arasında.

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Amerika topraklarındaki 60. yılını kutlayan Honda da SEMA 2019’da dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Japon üreticinin fuardaki en dikkat çekici aracı Civic oldu. 2000 yılı Civic Sİ Challange şampiyonu 1999 model Honda Civic Si, Super Street dergisi tarafından geniş çapta modifiye edilerek Amerikan Honda tarafından 21. yüzyılın tuner tarzlarının temsili olarak yenilendi. Honda’nın ürünleri arasında ayrıca iki kapılı Civic Si üzerine geliştirilen, yapılan modifikasyonlar sonucu arkadan itişli bir otomobile dönüştürülen yeni Formula Drift aracı da vardı.

SEMA 2019’da sergilenen en çılgın araçlara aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:

https://www.autoblog.com/2019/11/07/2019-sema-show-mega-photo-gallery/