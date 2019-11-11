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    Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Uzun süredir diğer pazarlarda satışta olan yeni Nissan Micra nihayet Türkiye yollarına çıkmaya hazır. CVT şanzıman seçeneğine de sahip yeni Nissan Micra fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Uzun süredir çeşitli pazarlarda satışta olan yeni Nissan Micra, 2 yıllık gecikmenin ardından nihayet Türkiye’ye geldi. Yeni Nissan Micra, Türkiye’de 108 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

    Yeni Nissan Micra’nın tasarımına baktığımızda, eski nesildeki yuvarlak hatların ve şirin görüntünün yerini daha agresif çizgilere ve daha maskülen bir gövde tasarımına bıraktığını görüyoruz. 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleriyle satışa sunulan yeni Nissan Micra’nın Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım paketi mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak"

    İç mekanı da müşterilerin beklentileri doğrultusunda elden geçirilen yeni Nissan Micra’da farklı iç renk seçenekleri, Bose Personal ses sistemi ve orijinal aksesuar çeşitleriyle sürücülerin kendi tarzlarını oluşturması konusunda fırsatlar sunuluyor.

    Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni Nissan Micra’nın güvenlik teknolojileri arasında ise fren destek sistemi, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı çarpışma uyarısı, akıllı sürüş kontrolü, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, trafik işaretleri tanıma sistemi ve otomatik uzun far asistanı gibi önemli özellikler bulunuyor.

    Kaputun altında yalnızca 100 beygirlik 1.0 litre üç silindirli benzinli motor seçeneğiyle gelen yeni Nissan Micra’nın lansmana özel indirimli fiyatları aşağıdaki gibi:

    1.0 Visia 108.900 TL
    1.0 Visia CVT 118.900 TL
    1.0 Tekna CVT 125.900 TL
    1.0 Platinum CVT 139.900 TL
    1.0 Platinum Premium CVT 149.500 TL



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    deoks 1 hf. en beğenilen
    150 bin verip micra alan olacak mı acaba çok merak ediyorum.
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    Fuji 1 hf.
    İyiki lansmana ozel fiyat vermisler.Yoksa 200000 Tl derlerdi...
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    erdm6 1 hf.
    Yeni çıkacak olan opel corsa, renault clio varken 108 bin liraya 1.0 motorlu micra kumda oynasın.
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    DH Misafiri 1 hf.
    özellikleri güzel ancak fiyat olarak çok yukarıda su aralar swift fiyat ve yakıt tüketimi avantajıyla bence daha mantıklı 0-100 hızlanması çok geç micranın ve ne olursa olsun 6 lt den az yakmayacaktır şehir içinde
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    muratkaya 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Bu micra'yla yeni micra arasındaki geriye gidişi bir tek ben mi görüyorum. Gerçi Türkiye için Fiyat/Performans açısından en kötü arabadır micra.
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    WhereisYourGod 1 hf. yeni yorumcu
    anam anam.
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    orcnd 1 hf.
    corolla ile aynı fiyatlara çıkmış 5 fazla verip corolla almak varken bunu almak bence hiç mantıklı değil
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    ali_0017 1 hf.
    bu arabada kullanılan cvt'nin patlama tehlikesi var mı? nissan ve cvt deyince çok güzel anılar canlanmıyor.
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    Ryso 1 hf.
    bu aracın polonya'daki fiyatlandırması 55.000zl-67.200zl arasında değişiyor. Kampanya yaparlarsa 45.000zl den düşünebilirim yoksa 208 daha alınası duruyor. gerçi 208'e 60.000zl vermek ne kadar doğru..
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    cosef 1 hf.
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    Toyota yaris bu fiyata iken zor be gülüm
    Yanıtla +2
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    cosef 1 hf.
    açıkcası eski tasarım benim daha hoşuma gidiyordu
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    cabriyo 1 hf.
    millet kıvranırken vekilinin 2,000,000 liralık arabaya binmesini aşırı derecede küfür eder gibi buluyorum. millet hangi ortalama seviyede ise 600 vekilde o seviyede hayat standartında yaşamalı.
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    muammer816 1 hf.
    tasarımını beğendim ancak 0.9 litrelik turbo benzinli motor ve cvt şanzıman ile 90-100 bin tl aralığında gelseydi çok satardı.şuan pek satacağını sanmıyorum.rakipleri çok ve rakipleri o paralara daha avantajlı.
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