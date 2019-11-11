Yeni Nissan Micra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Uzun süredir çeşitli pazarlarda satışta olan yeni Nissan Micra, 2 yıllık gecikmenin ardından nihayet Türkiye’ye geldi. Yeni Nissan Micra, Türkiye’de 108 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu.

Yeni Nissan Micra’nın tasarımına baktığımızda, eski nesildeki yuvarlak hatların ve şirin görüntünün yerini daha agresif çizgilere ve daha maskülen bir gövde tasarımına bıraktığını görüyoruz. 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleriyle satışa sunulan yeni Nissan Micra’nın Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım paketi mevcut.

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İç mekanı da müşterilerin beklentileri doğrultusunda elden geçirilen yeni Nissan Micra’da farklı iç renk seçenekleri, Bose Personal ses sistemi ve orijinal aksesuar çeşitleriyle sürücülerin kendi tarzlarını oluşturması konusunda fırsatlar sunuluyor.

Yeni Nissan Micra’nın güvenlik teknolojileri arasında ise fren destek sistemi, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı çarpışma uyarısı, akıllı sürüş kontrolü, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, trafik işaretleri tanıma sistemi ve otomatik uzun far asistanı gibi önemli özellikler bulunuyor.

Kaputun altında yalnızca 100 beygirlik 1.0 litre üç silindirli benzinli motor seçeneğiyle gelen yeni Nissan Micra’nın lansmana özel indirimli fiyatları aşağıdaki gibi:

1.0 Visia 108.900 TL 1.0 Visia CVT 118.900 TL 1.0 Tekna CVT 125.900 TL 1.0 Platinum CVT 139.900 TL 1.0 Platinum Premium CVT 149.500 TL