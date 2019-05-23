Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler

2019 Skoda Superb resmi olarak tanıtıldı. Makyaj operasyonundan geçirilen aracın iç ve dış tasarımı hafifçe yenilenirken, en önemli güncelleme plug-in hybrid seçeneği ve yeni teknolojiler oldu.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
14b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler
Tam Boyutta Gör

Son günlerde sık sık teaser görselleriyle karşımıza çıkan 2019 Skoda Superb üzerindeki örtü sonunda kalktı. Makyaj operasyonundan geçirilen Superb, Bratislava’da düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıtıldı.

Tasarım olarak küçük güncellemelerle yetinen 2019 Skoda Superb, teknik tarafta ise hem marka hem de model özelinde önemli bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Makyajlı Superb’in kalbinde artık plug-in hybrid, yani şarj edilebilir hibrit seçeneği bulunuyor. Bunun yanı sıra 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olma özelliği de taşıyor. Ayrıca aracın sedan versiyonda 8 mm, wagon versiyonda ise 6 mm uzadığı belirtiliyor.

2019 Skoda Superb tasarımdaki değişimler 

2019 Skoda Superb’in ön yüzündeki radyatör ızgarasının biraz daha genişleyip farlarla birleştiğini görüyoruz. Ayrıca ön tamponun altındaki hava girişleri yeniden tasarlanmış ve bu alanda LED sis farlarına yer verilmiş. 2019 Skoda Superb’de LED Matrix teknolojisine sahip farlar ve dinamik sinyal lambaları bulunuyor. Aracın arka tarafında da yeni LED stoplar ve dinamik sinyal lambaları mevcut. Bu sayede otomobilin daha fark edilebilir olması sağlanmış.

2019 Skoda Superb’in kabininde de bazı yenilikler mevcut. Anahtarsız çalıştırma özelliğinin standart olarak sunulduğu araçta, krom detaylar ve yüksek malzeme kalitesi ile daha şık bir görünüm elde edilmiş. Konsolun merkezinde 9.2 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemine yer verilirken, hemen altındaki kablosuz şarj bölmesi de genişletilmiş. LED ambiyans aydınlatması ve kapı altı logo yansıtma özelliklerinin yanı sıra, tercih edilen donanım seviyesine göre Alcantara gibi yeni koltuk döşemeleri de eklenmiş.

2019 Skoda Superb'in yeni güvenlik teknolojileri 

2019 Skoda Superb modelindeki tek yeni teknoloji farlar değil elbette. Skoda’nın amiral gemisi modeli makyajla birlikte Sezgisel Hız Kontrolü ve Sezgisel Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Çarpışma Asistanı’nın en son versiyonlarıyla donatılmış. Bunlardan ilki, ön camdaki kamera ve navigasyon sisteminden elde ettiği verilerle aracın hızını otomatik ayarlayabiliyor. 2019 Skoda Superb’de ayrıca Acil Durum Asistanı da bulunuyor. Bu teknoloji acil durumlarda direksiyona müdahale ediyor, gerektiğinde aracı tamamen durdurabiliyor. Bunun yanı sıra Şerit Değiştirme Asistanı ve Kör Nokta Uyarı sistemi de mevcut.

3 benzin, 3 dizel ve 1 hibrit motor seçeneği 

2019 Skoda Superb’in kaputu altında 3 benzinli ve 3 dizel seçenek mevcut. Benzinli tarafın giriş seviyesinde 150 bg’lik 1.5 TSI bulunuyor. Bu motor 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile eşlenebiliyor. Bir üst seviyede ise 190 bg ve 272 bg güç çıkışları bulunan 2.0 TSI ünite var. Bu iki seçenekte de 7 ileri DSG standart olarak sunulurken, 272 bg’lik seçenekte bir de dört tekerlekten sürüş opsiyonu aktif oluyor. 2019 Skoda Superb’in dizel seçenekleri 120 bg’lik 1.6 TDI ile başlıyor. Sadece 7 ileri DSG ile eşlenen bu versiyonu 150 bg ve 190 bg versiyonları bulunan 2.0 TDI motor takip ediyor.

Saf elektrik modunda 55 km menzil

Gelelim hibrit versiyona. 2019 Skoda Superb iV olarak adlandırılan araçta Passat GTE’den tanıdığımız bir sistem mevcut. 1.4 TSI benzinli motor ve 114 bg’lik elektrik motorunun birleşiminden oluşan sistem toplamda 218 bg güç ve 400 Nm tork üretiyor. Söz konusu sistem 6 ileri otomatik şanzımanla çalışıyor. Saf elektrikli menzili 55 km olarak açıklanan 2019 Skoda Superb iV’nin bataryası 3 saat 30 dakikada doluyor. Aracın yakıt tankı ve bataryası tam dolu şekilde 850 km yol gidebileceği açıklandı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
andryoit 2 hf. en beğenilen
Yüzünü yıkayıp getirmişler
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 2 hf.
Güzel olmuş. D sınıfında daha bol donanım isteyenler için passata karşı tek alternatif. Yalnız durmadan uzuyor. Yakında körük koyarlar
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FthGTI 1 hf.
Bagaj kapağının üzerinde ki devasa skoda yazısı iğrenç olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 hf.
renk dışında güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ie36 1 hf.
Süreyyacılar birazdan gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahallenin_delisi 1 hf.
Superb nin arka tasarımları bir türlü oturmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 1 hf.
Forumcuların yüzde 85'i makyaj ne demek bilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ESER14 2 hf.
Artık yemi modellerde vites kolu olmaz, yavaştan tarihe karışıyor diye düşünüyordum ama bunda var.
Not: bence olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ECDAD_OSMANLI 2 hf.
Araç zaten uzun daha uzatmanın ne anlamı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
Bu ne? Dünün aynısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darknesia 2 hf.
Süreyya Hanım nerede? :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 hf.
2000 motordan nasıl 272 beygir güç alıyorlar aga. O zaman yazılımla zorlasan 300 beygir üzeri verir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13994 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2019 skoda superb, skoda superb hibrit ve
9 etiket daha superb 2019 2019 superb özellikleri superb 2019 hibrit Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Galeri MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı 2 hf. Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi 2 hf. Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate 2 hf. Genetiği değiştirilmiş sinekler kanser tedavilerinde kullanılacak 2 hf. Aşıları sıcakta saklamanın yolu bulundu 2 hf. İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu 2 hf. Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e 2 hf. Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda 2 hf. Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi 2 hf. Apple, LG UltraFine ekranları tekrar satışa sundu 2 hf. Yeni rapora göre Amazon ‘insan duygularını okuyabilen’ giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor 2 hf. Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi 2 hf. Google, 14 yıldır bazı şifreleri düz metin olarak sakladığını itiraf etti 2 hf. Samsung herkesi şaşırtacak bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor 2 hf. Hindistan’dan elektrikli araç seferberliği 2 hf. OnePlus 3 ve 3T, Android Pie güncellemesi aldı 2 hf. Huawei, Google Play Store alternatifi açık kaynaklı Aptoide ile anlaşma yolunda 2 hf. Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı 2 hf. Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler Sonraki Google Arama yeni tasarımında web sitelerinin adlarını ve logolarını gösteriyor 2 hf. Google Duplex aramalarının çoğunu insan operatörler yapıyor 2 hf. Açılır-kapanır ön kameraya sahip Oppo K3 resmen duyuruldu 2 hf. Mario Kart Tour oyununun beta test görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek 2 hf. Yeni Kia kompakt SUV'un kabininden ilk görüntüler geldi 2 hf. AMD 50. Yıldönümü hediye oyun kampanyası bitmek üzere 2 hf. Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri tamamlandı 2 hf. Apple artık iPhone güncellemesinin cihazı yavaşlatabileceği konusunda uyaracak 2 hf. Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan tazminat alabilir 2 hf. Mercedes GLE 580 tanıtıldı: 483 bg'lik hibrit destekli V8 motor 2 hf. League of Legends mobile geliyor 2 hf. WhatsApp reklamlarına hazır olun 2 hf. Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE, Türkiye'de çıktı 2 hf. Dünyada en fazla kripto para ticareti yapan ülkelerden birisi Türkiye 2 hf. Xiaomi Mi 9T sertifikalandı: Mi 9’un Pro versiyonu geliyor 2 hf. Öğrencilerin yaptığı bir roket, 100 km. yüksekliğe ulaştı 2 hf. Huawei telefon satışlarında sert düşüş, ikincilik hayal olabilir 2 hf. İsminizi Mars'a göndermek ister misiniz? NASA, 2020 için kayıtları başlattı 2 hf. İngiliz şirket uzaya 4K kamera gönderdi: İşte büyüleyici Dünya görüntüleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim