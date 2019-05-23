2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler

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Son günlerde sık sık teaser görselleriyle karşımıza çıkan 2019 Skoda Superb üzerindeki örtü sonunda kalktı. Makyaj operasyonundan geçirilen Superb, Bratislava’da düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında tanıtıldı.

Tasarım olarak küçük güncellemelerle yetinen 2019 Skoda Superb, teknik tarafta ise hem marka hem de model özelinde önemli bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Makyajlı Superb’in kalbinde artık plug-in hybrid, yani şarj edilebilir hibrit seçeneği bulunuyor. Bunun yanı sıra 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olma özelliği de taşıyor. Ayrıca aracın sedan versiyonda 8 mm, wagon versiyonda ise 6 mm uzadığı belirtiliyor.

2019 Skoda Superb tasarımdaki değişimler

2019 Skoda Superb’in ön yüzündeki radyatör ızgarasının biraz daha genişleyip farlarla birleştiğini görüyoruz. Ayrıca ön tamponun altındaki hava girişleri yeniden tasarlanmış ve bu alanda LED sis farlarına yer verilmiş. 2019 Skoda Superb’de LED Matrix teknolojisine sahip farlar ve dinamik sinyal lambaları bulunuyor. Aracın arka tarafında da yeni LED stoplar ve dinamik sinyal lambaları mevcut. Bu sayede otomobilin daha fark edilebilir olması sağlanmış.

2019 Skoda Superb’in kabininde de bazı yenilikler mevcut. Anahtarsız çalıştırma özelliğinin standart olarak sunulduğu araçta, krom detaylar ve yüksek malzeme kalitesi ile daha şık bir görünüm elde edilmiş. Konsolun merkezinde 9.2 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemine yer verilirken, hemen altındaki kablosuz şarj bölmesi de genişletilmiş. LED ambiyans aydınlatması ve kapı altı logo yansıtma özelliklerinin yanı sıra, tercih edilen donanım seviyesine göre Alcantara gibi yeni koltuk döşemeleri de eklenmiş.

2019 Skoda Superb'in yeni güvenlik teknolojileri

2019 Skoda Superb modelindeki tek yeni teknoloji farlar değil elbette. Skoda’nın amiral gemisi modeli makyajla birlikte Sezgisel Hız Kontrolü ve Sezgisel Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Çarpışma Asistanı’nın en son versiyonlarıyla donatılmış. Bunlardan ilki, ön camdaki kamera ve navigasyon sisteminden elde ettiği verilerle aracın hızını otomatik ayarlayabiliyor. 2019 Skoda Superb’de ayrıca Acil Durum Asistanı da bulunuyor. Bu teknoloji acil durumlarda direksiyona müdahale ediyor, gerektiğinde aracı tamamen durdurabiliyor. Bunun yanı sıra Şerit Değiştirme Asistanı ve Kör Nokta Uyarı sistemi de mevcut.

3 benzin, 3 dizel ve 1 hibrit motor seçeneği

2019 Skoda Superb’in kaputu altında 3 benzinli ve 3 dizel seçenek mevcut. Benzinli tarafın giriş seviyesinde 150 bg’lik 1.5 TSI bulunuyor. Bu motor 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile eşlenebiliyor. Bir üst seviyede ise 190 bg ve 272 bg güç çıkışları bulunan 2.0 TSI ünite var. Bu iki seçenekte de 7 ileri DSG standart olarak sunulurken, 272 bg’lik seçenekte bir de dört tekerlekten sürüş opsiyonu aktif oluyor. 2019 Skoda Superb’in dizel seçenekleri 120 bg’lik 1.6 TDI ile başlıyor. Sadece 7 ileri DSG ile eşlenen bu versiyonu 150 bg ve 190 bg versiyonları bulunan 2.0 TDI motor takip ediyor.

Saf elektrik modunda 55 km menzil

Gelelim hibrit versiyona. 2019 Skoda Superb iV olarak adlandırılan araçta Passat GTE’den tanıdığımız bir sistem mevcut. 1.4 TSI benzinli motor ve 114 bg’lik elektrik motorunun birleşiminden oluşan sistem toplamda 218 bg güç ve 400 Nm tork üretiyor. Söz konusu sistem 6 ileri otomatik şanzımanla çalışıyor. Saf elektrikli menzili 55 km olarak açıklanan 2019 Skoda Superb iV’nin bataryası 3 saat 30 dakikada doluyor. Aracın yakıt tankı ve bataryası tam dolu şekilde 850 km yol gidebileceği açıklandı.