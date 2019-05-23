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Yeni Kia kompakt SUV'un kabininden ilk görüntüler geldi

Henüz adı açıklanmayan yeni Kia kompakt SUV modeliyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Koreli üretici, aracın ilk kabin görüntülerini paylaşmanın yanı sıra bazı özelliklerini de açıkladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Kia kompakt SUV'un kabininden ilk görüntüler geldi
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Yeni bir kompakt SUV tanıtma hazırlığında olan Kia, ısınma turlarına devam ediyor. Koreli üretici geçtiğimiz haftalarda aracın dış tasarımı hakkında ipuçları veren çizim görüntüleri paylaşmıştı. Şimdi de yeni Kia kompakt SUV’un kabininden ilk görüntüler geldi.

Henüz adı açıklanmayan Kia kompakt SUV’daki kokpitin merkezinde 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Araçla ilgili pek çok fonksiyona erişim sağlayan tablet görünümlü ekranın hemen altında ince hava çıkışları mevcut. Orta konsolda ise klima ayarlarını gösteren ufak bir ekran, kablosuz şarj bölmesi ve oldukça şık bir vites topuzuna yer verilmiş.

Kia’nın yeni kompakt SUV’u içerisinde şirketin diğer modellerinden alışık olduğumuz üç kollu direksiyon kullanılmış. Onun hemen arkasında da geleneksel göstergeler ve dijital ekrandan oluşan bir panele yer verilmiş. Bunun yanı sıra kabinde çift renk seçeneğinin bulunduğu, konsolda ve kapı içlerinde metalik detaylara yer verildiği de göze çarpan özellikler arasında.

Offroad sürüş modu ve daha fazlası 

Kompakt SUV sınıfında daha önce görülmemiş bir kabin tasarımına odaklandıklarını belirten Kia, söz konusu görüntülerin aracın otomatik versiyonuna ait olduğunu belirtiyor. Ayrıca direksiyonun arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla manuel olarak vites değiştirmek mümkün. Offroad sürüş modunun da sunulduğu kompakt SUV’da yokuş iniş kontrolü ve kilitli diferansiyel gibi arazi şartlarına uygun pek çok özellik mevcut.

Söz konusu özelliklerin yanı sıra; ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, ön/arka park sensörleri, Dur & Kalk fonksiyonu ve çalan müziğe göre ambiyans aydınlatmasını değiştiren Sound Mood Lighting teknolojisi de yeni Kia kompakt SUV’un şimdiye dek açıklanan donanımları arasında. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni kompakt SUV’un 2019 yılı bitmeden satışa sunulması bekleniyor.


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orcnd 2 hf. en beğenilen
hala dijital gösterge olmaması gerçekten ilginç. zor bir teknoloji de değil aslında. neden direniyorlar çözemedim.
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okis 2 hf.
Kiayı tebrik etmek lazım bunca yıldır direksiyonu o kadar zevksiz estetiksiz yapıyor ki yine başarmış
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_RaGoN_ 2 hf.
Marka içerisinde nerede konumlandırılacağını anlamadım.
B SUV-Stonic
C SUV-Sportage
D SUV-Sorento
Mevcut zaten. Hyundai Venue ile aynı platformu mu paylaşacak acaba?
1 Yanıt Yanıtla +1
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SencerKorkusuz 2 hf. _RaGoN_
Aynen.. sportage tasarımı böyle olsaydı çok daha güzel olurdu kanımca.. daha küçük bir araç işlevsel olmayacaktır.. umarım benzer ölçülerle gelir
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pprodigyy 2 hf.
Yakında ekran alana araç verecekler.
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siyahtemas 2 hf.
Pejo 3008 almıştım kabinden etkilenip, oysa ki honda crv ve nissan xtrail arasında kararsızdım... Özellikle pejo 3008 kabini aynı bu görseldeki gibi etkileyici ve tercih sebebi oluyor benim gibi teknolojik oyuncakları sevenler için...
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SezerDogan 2 hf.
Kia güzel işler başarmaya başladı.
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balcis 2 hf. Ohol Oula
Allah razı olsun :)
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orcnd 2 hf. en beğenilen
hala dijital gösterge olmaması gerçekten ilginç. zor bir teknoloji de değil aslında. neden direniyorlar çözemedim.
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Askaparta 2 hf.
Suv savaşları, iyi olan kazansın. Parası olan binsin.
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balcis 2 hf.
neden cesaret edemiyorlar anlamıyorum, ekranı biraz daha yaklaştır sürücüye, dashboard'u ya kaldır ya da sportif olsun diye tek bir analog gösterge koy. biri tesla model 3 biri 992 kasa porsche 911 tarafından yapıldı ama ikisini birden yapan yok.
hem ilk olur hem sportiflikten ödün vermez, hem model 3'e özenenler de beğenir. ne bileyim yap yani.
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Ohol Oula 2 hf. balcis
Merhaba,
Önerinizi Kia Araç Geliştirme Direktörümüze ilettik.
Teşekkür ederiz!
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RaptorFX 2 hf.
Güzel olmuş sade ve şık.
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