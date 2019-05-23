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Yeni bir kompakt SUV tanıtma hazırlığında olan Kia, ısınma turlarına devam ediyor. Koreli üretici geçtiğimiz haftalarda aracın dış tasarımı hakkında ipuçları veren çizim görüntüleri paylaşmıştı. Şimdi de yeni Kia kompakt SUV’un kabininden ilk görüntüler geldi.

Henüz adı açıklanmayan Kia kompakt SUV’daki kokpitin merkezinde 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Araçla ilgili pek çok fonksiyona erişim sağlayan tablet görünümlü ekranın hemen altında ince hava çıkışları mevcut. Orta konsolda ise klima ayarlarını gösteren ufak bir ekran, kablosuz şarj bölmesi ve oldukça şık bir vites topuzuna yer verilmiş.

Kia’nın yeni kompakt SUV’u içerisinde şirketin diğer modellerinden alışık olduğumuz üç kollu direksiyon kullanılmış. Onun hemen arkasında da geleneksel göstergeler ve dijital ekrandan oluşan bir panele yer verilmiş. Bunun yanı sıra kabinde çift renk seçeneğinin bulunduğu, konsolda ve kapı içlerinde metalik detaylara yer verildiği de göze çarpan özellikler arasında.

Offroad sürüş modu ve daha fazlası

Kompakt SUV sınıfında daha önce görülmemiş bir kabin tasarımına odaklandıklarını belirten Kia, söz konusu görüntülerin aracın otomatik versiyonuna ait olduğunu belirtiyor. Ayrıca direksiyonun arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla manuel olarak vites değiştirmek mümkün. Offroad sürüş modunun da sunulduğu kompakt SUV’da yokuş iniş kontrolü ve kilitli diferansiyel gibi arazi şartlarına uygun pek çok özellik mevcut.

Söz konusu özelliklerin yanı sıra; ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, ön/arka park sensörleri, Dur & Kalk fonksiyonu ve çalan müziğe göre ambiyans aydınlatmasını değiştiren Sound Mood Lighting teknolojisi de yeni Kia kompakt SUV’un şimdiye dek açıklanan donanımları arasında. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni kompakt SUV’un 2019 yılı bitmeden satışa sunulması bekleniyor.